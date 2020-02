Un RC familial en vigueur depuis le 16 février mais plus de 5 millions d’Italiens sont confus

Le 16 février, leFamille RC mais il y a encore beaucoup de doutes exprimés par les Italiens au sujet de la nouvelle législation. Cela a été révélé par une enquête de Facile.it commandée à mUp Research qui, en collaboration avec Norstat, a interrogé un échantillon représentatif de la population nationale, découvrant que 14,1% des répondants assurés, soit plus de 5,5 millions de personnes, avaient a déclaré ouvertement qu’il ne comprenait pas le fonctionnement de la RC familiale.

Tout d’abord, il faut dire que le système d’assurance actuel, grâce à la soi-disant Bersani Law, permet déjà aux familles d’utiliser la classe de mérite la plus favorable acquise sur une voiture pour assurer une autre voiture, mais uniquement dans le cas de l’achat d’un véhicule qui entre dans la famille pour la première fois (indépendamment de la si le véhicule est neuf ou d’occasion). Ce lien cesse avec la famille RC et à partir du 16 février 2020, les automobilistes italiens pourront utiliser la classe de mérite la plus favorable pour assurer également des véhicules déjà détenus par la famille. Comme le révèle l’enquête, cette nouveauté pourrait concerner 15,5% des répondants, soit environ 2,6 millions de familles.

Family Rc: qui sont les bénéficiaires

Les familles qui disposent d’un parc d’au moins une voiture et une moto bénéficient du nouveau RC. Dans ce cas, la classe de mérite la plus favorable parmi celles accumulées par n’importe quel membre du ménage peut être utilisée pour assurer la voiture ou la moto. Une situation qui, selon ce qui ressort de l’enquête, touchera 18% des répondants, soit environ 3 millions de familles.

Famille RC: exclus

Mais ils peuvent vraiment tous rejoindre leFamille RC? En réalité, pas depuis les personnes assurées qui sont déjà dans la première classe de mérite, les noyaux qui n’ont qu’un seul véhicule et, comme l’indique la norme elle-même, toutes les personnes assurées qui ont causé au cours des 5 années précédentes un laissé avec culpabilité.

L’enquête a révélé que 46,9% des répondants, soit environ 8 millions de familles, ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas adhérer au nouveau système d’assurance. Parmi ces i les ménages qui ont déclaré ne pas pouvoir bénéficier de la réglementation car ils n’ont qu’un seul véhicule, environ 30,6% des répondants, soit 5,2 millions de familles. 5,6% des familles interrogées (pourcentage qui monte à 6,3% dans le centre de l’Italie) déclarent toutefois qu’à la lumière de la baisse potentielle du coût de l’assurance, elles ont l’intention d’acheter un véhicule à deux ou quatre roues , à ajouter à la flotte familiale.

En revanche, 16,3%, soit environ 2,8 millions de familles, ont déclaré qu’elles ne profiteront pas de la nouvelle réglementation car tous les membres de la unité familiale sont déjà dans la première classe de mérite. Il faut également ajouter à ces conducteurs “exclus” ceux qui, au cours des 5 dernières années, ont causé une faute avec une faute; selon l’observatoire Facile.it, rien qu’en 2019, il s’agissait de près de 1,2 million d’automobilistes.