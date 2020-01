un regard plus attentif sur nos paysages urbains en mutation

Personne ne peut prédire l’avenir, mais cela ne nous empêche pas de spéculer. Avec la croissance démographique, l’urbanisation a dominé les conversations autour du paysage de demain.

Il est vrai que les villes se développent, mais à quoi ressembleront-elles à l’avenir? La société subissant des changements dans la façon dont les gens choisissent de vivre, les transports, l’agriculture et la production d’énergie évoluent tous. Dans cette optique, il est juste de supposer que les villes de demain seront considérablement différentes des villes d’aujourd’hui – mais à quel point?

Jetons un œil sur l’avenir des villes.

Transport

Avec la pollution et la congestion qui augmentent d’année en année, les villes se demandent si l’avenir serait meilleur avec moins de voitures. Les modes de transport alternatifs comme les trains et les bus ont déjà eu un impact, et si cela doit se poursuivre, nous ne pouvons que supposer que l’avenir offrira plus d’installations et d’itinéraires conçus pour accueillir les transports publics. Cette hypothèse s’ajoute à l’existence d’entreprises comme Uber et de services d’autopartage comme Hiyacar, basée à Londres, qui permettent aux non-propriétaires d’accéder à un véhicule «partagé».

Un avenir avec moins de propriétaires de voitures aura inévitablement un impact sur l’infrastructure des villes, notamment parce que les voitures occupent tellement d’espace physique. Moins d’autoroutes et de grandes structures de stationnement conduiront à une ville finalement plus adaptée aux piétons, aux cyclistes et aux usagers des transports publics. Cela ne veut pas dire que l’utilisation de la voiture sera complètement éradiquée, mais il est clair que l’avenir verra une évolution nette vers les véhicules électriques. Rien qu’au Royaume-Uni, il pourrait y avoir jusqu’à 36 millions de véhicules électriques sur la route d’ici 2040 et les villes devront ajouter des services comme des points de recharge rapide pour suivre l’évolution de la demande.

Espace vert

La croissance des villes a fait craindre pour la durabilité environnementale. Les espaces verts peuvent bénéficier massivement à la population, notamment en matière de lutte contre les effets de la pollution.

À l’avenir, les villes devront trouver davantage de moyens d’intégrer les espaces verts dans le paysage urbain. Le maire de Londres a engagé une subvention de 12 millions de livres sterling pour le Greener City Fund, contribuant à financer la plantation de plus d’arbres et le développement d’infrastructures vertes dans la ville. Si cela est une indication, nous pouvons nous attendre à voir une adoption dans des installations comme les jardins sur le toit et les parcs situés dans les centres urbains du monde entier.

Agriculture

Les fermes ne sont peut-être pas la première chose à laquelle on pense lorsque l’on pense à la ville, mais c’est une question qui revient à maintes reprises lors du débat sur la durabilité dans les villes. La croissance démographique et les pénuries alimentaires sont une véritable crainte de l’avenir, et avec environ deux tiers de la population qui devrait vivre dans une ville d’ici 2050, la production alimentaire mérite une réflexion.

Les fermes dites urbaines sont un concept avant-gardiste qui s’est imposé ces dernières années. L’accent étant désormais davantage mis sur les sources de nourriture, la consommation d’aliments cultivés localement est encore plus recherchée. La technologie permet désormais de cultiver des aliments dans des endroits plus non traditionnels, ce qui signifie que la ville de l’avenir abritera plus de quelques fermes verticales. Ces fermes peuvent être situées n’importe où, depuis un toit, jusqu’à un abri anti-aérien souterrain – ce dernier ayant déjà été utilisé à cette fin.

Énergie

Rien qu’en Europe, environ 74% de la population vit actuellement dans les villes – et cela ne devrait qu’augmenter avec le temps. Afin d’accommoder la population croissante des villes, les méthodes actuelles de production d’énergie devront évoluer vers quelque chose de plus durable.

Les villes futures seront plus intelligentes, en s’appuyant sur des méthodes de production d’énergie plus vertes comme le solaire et l’éolien. Bien sûr, cela signifie que l’infrastructure des villes devra changer pour s’adapter à cela. Nous assisterons de plus en plus à des bâtiments dotés de panneaux solaires et d’équipements permettant à l’énergie générée par l’énergie éolienne. Il est possible que les villes du futur voient une augmentation des réseaux intelligents afin d’optimiser l’énergie solaire et éolienne.

Article rédigé par Graeme Risby, co-fondateur et PDG de Hiyacar.