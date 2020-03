Un smartphone qui allie technologie et mode

La proposition de conception, dit Tapia, est soutenue par le leadership technologique de la marque asiatique. “Dans les écrans, Samsung est le leader, la référence, et l’écran flexible Infinity Flex a le niveau de définition Super AMOLED qui caractérise nos écrans.”

Côté technologie, ce smartphone dispose d’un écran en verre souple de 6,7 pouces qui se plie en deux. De plus, sa charnière horizontale Hideaway permet une expérience d’utilisation innovante, permettant différentes formes d’interaction tout en maintenant la position que l’utilisateur choisit.

Si une vidéo est affichée, elle peut être effectuée en plein écran ou, en la fermant légèrement, elle est maintenue à un angle qui vous permet de la placer sur une table et de profiter du contenu multimédia au milieu de l’écran, et de l’autre, d’effectuer d’autres recherches ou fonctions.

Il vous permet également d’effectuer plusieurs tâches avec la fenêtre multi-active, en faisant glisser les applications avec lesquelles vous travaillerez dans la zone multi-fenêtres. “La technologie est inutile si vous ne la transformez pas en un lac vraiment pratique”, ajoute le responsable de la zone Produit de la marque.

La conception de pointe offre de nouvelles façons de capturer, partager et découvrir du contenu, tout en mains libres. «De plus, nous avons récupéré des fonctionnalités pratiques que les téléphones portables à charnière nous offraient, telles que répondre lors de son ouverture et raccrocher juste en le fermant», explique Tapia.

