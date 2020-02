“Un soulagement et une surprise” après une baisse de la fréquentation en janvier meilleure que prévu

“Contre nos prévisions de -1,9% et après un mois de décembre aussi décevant, la fréquentation de janvier est à la fois un soulagement et une surprise”, a déclaré le Dr Tim Denison, directeur du renseignement commercial d’Ipsos Retail Performance.

// La fréquentation de janvier des magasins non alimentaires recule de 0,5% par rapport au même mois de l’année dernière

// Cela fait suite à une forte baisse en décembre, selon les données d’Ipsos Retail Performance

// La prévision initiale pour janvier était une baisse de 1,9%

L’industrie britannique de la vente au détail a poussé un soupir de soulagement alors que les nouveaux chiffres de fréquentation pour janvier indiquent que la baisse d’une année sur l’autre est loin d’être aussi grave qu’on le craignait à l’origine.

Selon le dernier indice du trafic de détail (RTI) d’Ipsos Retail Performance, la fréquentation des magasins non alimentaires au Royaume-Uni n’a diminué que de 0,5% en glissement annuel en janvier.

Les prévisions initiales indiquaient que la fréquentation devait chuter de 1,9%, et fait suite à un mauvais mois de décembre où la fréquentation a chuté de 7,2% selon Ipsos, ou de 2,5% selon Springboard.

LIRE LA SUITE:

“Contre nos prévisions de -1,9% et après un mois de décembre aussi décevant, la fréquentation de janvier est à la fois un soulagement et une surprise”, a déclaré le Dr Tim Denison, directeur du renseignement commercial d’Ipsos Retail Performance.

«Le résultat meilleur que prévu donne du poids à d’autres mesures récentes, telles que le PMI, indiquant un démarrage encourageant de l’économie au cours de la nouvelle année.

Ipsos a déclaré que la baisse de 0,5% enregistrée le mois dernier était attribuable à une «performance particulièrement forte» au cours de la première quinzaine du mois, lorsque les volumes de fréquentation ont augmenté de 2,2% par rapport à l’année précédente.

Ignorant les performances mensuelles influencées par les changements dans le calendrier de Pâques, il s’agit du meilleur résultat en glissement annuel depuis janvier 2016.

Parallèlement, pour la deuxième année consécutive, la fréquentation a augmenté dans les magasins de Londres et du sud-est de l’Angleterre.

“Peu de personnes dans le secteur de la vente au détail s’attendent à ce que le trajet en 2020 soit moins cahoteux qu’au cours des trois années précédentes, en dépit de la solidité financière des consommateurs”, a déclaré Denison.

“Après le résultat des élections générales et l’appel entendu pour” faire avancer le Brexit “, certains pourraient affirmer que des preuves établissent que la clarté a apporté la confiance et avec elle un” rebond de Boris “.”

Il a ajouté: «Bien qu’il y ait peut-être eu une demande refoulée libérée en janvier, et peut-être un peu plus à venir, une résurgence du commerce de détail n’est pas à prévoir en 2020.

«Les conditions commerciales resteront similaires à celles de l’an dernier et le changement de comportement des consommateurs sera lent.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette