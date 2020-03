Un travailleur du siège de Zalando teste positif pour le coronavirus

Les employés de Zalando peuvent volontairement opter pour le bureau à domicile.

// Zalando confirme le premier cas positif de coronavirus à son siège

// Le détaillant identifie les personnes qui étaient en contact direct avec le collègue infecté

Zalando a confirmé qu’un de ses employés du siège social a été testé positif pour le coronavirus et s’auto-isole à la maison.

Le détaillant en ligne a déclaré que le premier cas positif de coronavirus concernait un travailleur de son siège social à Berlin.

“Nous sommes en échange permanent avec cette personne et nous lui souhaitons un bon et rapide rétablissement”, a déclaré Zalando dans un communiqué.

«Notre objectif principal est de protéger la santé de nos employés, de leurs familles et des autres personnes en contact étroit, et de restaurer un environnement de travail sûr le plus rapidement possible.»

Zalando a déclaré qu’il identifiait actuellement les personnes qui étaient en contact direct avec la personne infectée au cours des 14 derniers jours et qu’il leur sera également demandé de s’isoler à la maison.

Il nettoie également en profondeur les zones touchées de son siège social et reste en contact étroit avec les autorités locales.

Au cours de la semaine dernière, le détaillant a pris des mesures pour protéger la santé de son équipe, notamment en réduisant les voyages, les événements et les visites à un «minimum critique pour l’entreprise».

Elle nettoie et désinfecte également toutes ses installations plus fréquemment.

De plus, les employés de Zalando peuvent également choisir volontairement le «bureau à domicile».

L’Allemagne est l’un des pays les plus touchés d’Europe, avec 3116 cas confirmés de coronavrius au moment de l’impression.

