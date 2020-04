UNAM & # 039; transform & # 039; Journée internationale de la danse pour qu’elle atteigne votre domicile via virtuel

Au milieu de la quarantaine COVID-19, la Journée internationale de la danse de l’UNAM, & # x27; DID20 Made at Home & # x27;, est transformée pour atteindre votre maison. Son édition 2020 ce sera complètement virtuel pour la première fois. La danse ne s’arrête pas.

Conversations, fonctions, témoignages et cours de danse pour tous les publics sont quelques-unes des activités qui donneront vie à la programmation du & # x27; DID20 Made at Home & # x27;, qui sera diffusée Mercredi 29 avril, de 10 h à 20 h, par les comptes Facebook Live et Instagram de Danza UNAM.

Dans la programmation à distance de ce DID20, deux actions performatives créées spécialement pour l’occasion se démarquent: une danse vidéo pour interprète avec cactus et cheval, par le chorégraphe mexicain Ana Patricia Farfán, et une action du célèbre artiste mexicain, Juan Francisco Maldonado.

Le & # x27; DID20 Homemade & # x27; Il débutera à 10 heures du matin avec un message en direct du directeur de Danza UNAM, Evoé Sotelo. Tout au long de la journée, seront diffusées des vidéos de témoignages des membres de la première génération de la Youth Contemporary Dance Company of UNAM (DAJU), qui nous feront part de leur expérience et de leurs attentes pour l’avenir.

Il y aura deux classes ouvertes à tous les publics avec des tuteurs des Ateliers de danse libre de l’UNAM: le premier sera une danse d’affusion enseignée par Manyanga Como, qui propose un mélange de rythmes africains et du genre Pandza; Le deuxième cours sera dirigé par Félix Renteria, qui enseignera trois genres de danse de salon: cumbia, salsa et disco des années 70.

La compagnie locale, l’Atelier chorégraphique UNAM (TCUNAM), sous la direction de Diego Vázquez, a rejoint cette célébration avec un programme composé de Rapsodia en Azul, de Gloria Contreras (directrice fondatrice de TCUNAM) et Agua Viva, chorégraphie d’Anabelle López Ochoa. A cette fonction est ajoutée une discussion avec une chorégraphe surprise.

Deux danses vidéo de Gabriela Gullco et Ernesto Lehn seront présentées, intitulées Umbro I et Umbro II, inspirées du mythe platonicien de la grotte. Le président de Gloria Contreras participe à la discussion des Dialogues du soir sur l’expression de la danse en tant que position politique, qui, sur la base des questions «La danse fait de la politique? Et l’art lui-même est-il un acte de rébellion?, Seront répondu et discuté par Hilda Islas, Javier Contreras et Perla Almeida, sous la direction de Raissa Pomposo.

En guise de clôture, il y aura une visite des fonctions et interventions les plus importantes de la première génération de danseurs de la Compagnie des jeunes de danse contemporaine de l’UNAM, DAJU, dirigée par Andrea Chirinos, dont l’esprit principal est expérimentation et intervention des espaces universitaires et étudiants par des actions chorégraphiques.