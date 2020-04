Une affaire d’enlèvement demandant 10 millions de dollars en monero prend une tournure inattendue

L’affaire de la disparition de l’épouse d’un des hommes d’affaires les plus riches de Norvège a pris une tournure inattendue, Tom Hagen a été récemment arrêté par la police norvégienne.

Cette histoire a pris plusieurs tournures depuis l’annonce de l’événement en janvier 2019. Premièrement, la police norvégienne a affirmé qu’elle avait contacté les ravisseurs. Ensuite, ils ont dit qu’ils soupçonnaient que la femme du milliardaire Tom Hagen était morte.

Comme indiqué par les médias locaux, le 28 avril, les autorités norvégiennes ont arrêté Tom Hagen alors qu’il se rendait de son domicile au travail. La raison de l’arrestation est soupçonnée de meurtre. La police norvégienne a également noté qu’elle suivait et enquêtait sur Hagen depuis l’été dernier, et pense que l’affaire est caractérisée par un canular planifié. Hagen aurait passé des mois à planifier soigneusement le meurtre de sa femme et à ce que d’autres auteurs soient impliqués dans l’affaire.

Une histoire robuste est en développement

La police du pays nordique a révélé l’année dernière qu’Anne-Elisabeth Falkevik Hagen aurait été kidnappée. A cette époque, les prétendus pirates de l’air qu’ils demandaient à Hagen 10,3 millions USD à Monero pour la rançon. Comme on ne savait pas si Falkevik était encore en vie, les autorités ont recommandé de ne pas remettre les crypto-monnaies.

Tom Hagen est un investisseur dans l’immobilier, le pétrole et l’électricité. Au fil des ans, Hagen est devenu propriétaire de 18 sociétés et filiales. En 2018, la fortune de Hagen était estimée à 187 millions de dollars. Le magazine économique norvégien Kapital estime que l’héritage de Hagen il s’élève actuellement à 200 millions de dollars.

CryptoNews a rapporté l’événement depuis que les autorités norvégiennes ont rendu la situation publique. Il faudra attendre que l’affaire Hagen soit étudiée par les autorités du pays nordique pour voir s’il est coupable du meurtre d’Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.