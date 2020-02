Une alternative valable à l’investissement en actions: Step-Down Cash Collect

Après un record de 2019, les marchés boursiers ont également continué de croître fortement au cours de ces deux premiers mois de 2020. Complètement à l’abri des effets du coronavirus sur la deuxième puissance mondiale et de l’impact que cela pourrait avoir sur la croissance mondiale déjà asphyxiée, les principaux indices internationaux ont enregistré de nouveaux sommets historiques. Selon la Luohan Academy, un centre de recherche chinois créé par Jack Ma, fondateur d’Alibaba, l’impact du coronavirus sur l’économie chinoise sera d’environ 2% au premier trimestre 2020 et 0,8% sur l’ensemble de l’année, menant la croissance annuelle estimée du PIB du pays dragon à 5,6%.

Bien que le marché haussier commencé fin 2018 soit toujours en excellente santé, je suis plusieurs inconnues auxquelles les opérateurs seront confrontés cette année. De la poursuite des accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine à la croissance mondiale, qui montre clairement des signes de ralentissement (estimations du FMI pour 2020 en janvier de cette année). Un élément qui, en particulier en Europe, représente un enjeu critique important étant donné que même la BCE a désormais défini sa marge de manœuvre en faveur de l’économie comme limitée. Mais la plus grande inconnue est celle relative aux élections présidentielles américaines, qui pourraient déclencher des phases de forte volatilité sur les marchés, à partir du troisième trimestre 2020.

Adressez-vous aux marchés avec des certificats d’investissement

Quels sont les outils dont dispose le conseiller financier pour rendre le portefeuille d’un client plus résilient aux phases de contraction des marchés boursiers, sans avoir à renoncer au rendement?

Ils répondent positivement à ce besoin i certificats d’investissement. Produits qui dépassent la limite désormais structurelle du marché revenu fixe, avec des rendements d’échéance moyens négatifs. Non seulement cela, ces produits peuvent simultanément se défendre contre des phases même prolongées de latéralité ou de déclin du marché. Les formules disponibles sont très nombreuses car l’ingénierie financière a fait de grands progrès ces dernières années et les émetteurs de certificats continuent d’innover.

Les principaux outils parmi les certificats d’investissement vous permettent d’obtenir des bonus à l’échéance ou des bonus pendant la durée de vie du certificat. Ce dernier type représente une formule très appréciée surtout par une population d’investisseurs qui a toujours été appelée BOT people. Ce sont précisément ces produits sur lesquels nous voulons nous concentrer dans cet article.

Step-Down Cash Collects: le meilleur des Cash Collects en un seul produit

Aujourd’hui on parle de Collecte de fonds progressive, un type de certificats de capital à protection conditionnelle qui présente de nombreux avantages. Le fonctionnement est le même que pour les encaissements classiques. Ces produits reconnaissent simplement les dieux récompenses périodiques qu’ils peuvent être conditionné ou inconditionné. Dans le premier cas, le certificat paiera une prime aux dates d’évaluation intermédiaires si la valeur du sous-jacent (par exemple un titre ou un indice) est supérieure ou égale à un niveau appelé barrière, placé généralement autour de 60 à 80% de la frappe (ou valeur de détection initiale). Dans le second, le certificat paiera la prime quelle que soit la valeur du sous-jacent. A l’échéance, les Cash Collects paient ensuite le capital investi majoré du dernier prix à condition que les prix du sous-jacent soient supérieurs au Barrier Level. Sinon, le certificat paie un montant proportionnel à la performance négative du sous-jacent (avec une perte totale ou partielle conséquente sur le capital investi), en fait comme si le sous-jacent lui-même était dans le portefeuille.

L’avantage de Cash Collect, ainsi que de tous les autres certificats, est la taxe. En fait, les primes, les prix et les gains en capital générés par les certificats sont considérés comme des revenus différents aux fins de l’impôt. Cela permet l’optimisation fiscale du portefeuille, en compensant les gains du certificat avec les pertes réalisées dans le portefeuille au cours des 4 années précédentes.

Cependant, le Step-Down Cash Collect ajoute à ces éléments et, bien entendu, à l’avantage fiscal des certificats, d’autres avantages. Tout d’abord, ils peuvent avoireffet de mémoire ce qui vous permet de récupérer les primes non payées par le produit à des dates d’évaluation ultérieures, à condition que le sous-jacent à la date d’évaluation soit égal ou supérieur au niveau barrière. Pas seulement ça. Les Step Down Cash Collects ont affiné un avantage supplémentaire, parfois présent dans ces produits: le remboursement anticipé ou autocallability. En pratique, cette fonctionnalité permet au produit, sous certaines conditions, d’obtenir un remboursement du capital avant la date d’expiration. Habituellement, l’option est activée si, aux dates d’évaluation, l’action sous-jacente au-dessus du Niveau de remboursement anticipé (correspondant généralement à la grève). Mais le Step-Down Cash Collect est allé plus loin. En fait, ce type de certificat possède un mécanisme qui, à un certain moment de la vie du produit, augmente la probabilité de remboursement anticipé en abaissant de temps en temps le niveau de remboursement anticipé. Un élément qui en cas de marché baissier peut représenter un avantage significatif.

Voyons quelques cas pratiques et comment choisir ces produits.

Quelques exemples intéressants de Step-Down Cash Collect

Si nous recherchonseffet de mémoirepar exemple, nous pouvons considérer le dernier numéro de BNP Paribas de Step-Down Cash Collect sur les paniers d’actions.

Plusieurs couples intéressants pour ce numéro. Examinons deux certificats Step-Down Cash Collect sur le basket-ball. Le premier avec ISIN NL0014092108 propose un ballon de basket composé d’Intesa Sanpaolo et FCA. La prime est de 3,4% par trimestre, soit 13,6% par an et la barrière placée à 70% de la grève, à 1,7147 € et 8,617 € respectivement. Les deux barrières, dont nous nous souvenons être européennes (donc expirantes), sont inférieures aux niveaux historiquement importants pour les deux titres. Pour Intesa Sanpaolo, en effet, un support à long terme est placé à 1,8 euros. FCA voit au contraire dans la zone 11 euros et à 9,6 euros deux niveaux clés, donc bien au-dessus du niveau barrière (8,617 euros).

Le second est le certificat ISIN NL0014092041, qui s’appuie sur deux titres du secteur de l’assurance: Generali et AXA, deux sociétés aux excellents fondamentaux. Le certificat paie des primes trimestrielles potentielles de 1,7%, soit 6,8% par an. Dans ce cas également, les deux barrières placées respectivement à 12,6945 € et 17,297 €, sont supérieures aux niveaux stratégiques pour les titres placés dans la zone 18,4 € pour AXA et 13,8 € pour Generali. En général, les titres d’assurance se prêtent donc bien à la structuration des certificats d’investissement. En effet, il s’agit généralement de stocks moins volatils et qui déclenchent des phases latérales qui durent souvent plusieurs années. Élément qui correspond parfaitement au concept de barrière.

Le Cash Collect Step Down avec ISIN NL0014088155 et sous-jacent seulement Intesa Sanpaolo. Le produit paie des primes conditionnelles trimestrielles de 1,8% (7,2% par an), à condition que le titre aux dates d’évaluation soit égal ou supérieur à 1,4142 euros (Barrier Level). Niveau qu’Intesa n’a pas connu depuis 2013 et est bien en dessous du support statique fondamental de 1,8 euros. Le remboursement anticipé diminue ensuite de 5% tous les six mois. En particulier, du sixième au onzième mois, le niveau de remboursement anticipé sera égal à 100% de la valeur initiale, puis diminuera de 5% tous les 6 mois (à partir du 11/01/21), jusqu’à 90% de la valeur Accueil. Dynamique qui, en cas de faiblesse du marché, augmente les possibilités de remboursement anticipé.

Commissaire d’exposition: Michele Fanigliulo, Wall Street Italia Studies Office