Une banque en Italie stimule l’adoption du Bitcoin

L’incertitude causée par le Coronavirus, ou COVID-19, qui a paralysé l’Italie et le monde entier, a incité Banco Sella à offrir le libre échange de Bitcoin (BTC) via les comptes de ses clients. Est-ce un moteur vers l’adoption du Bitcoin?

Le coronavirus a paralysé le monde entier et, avec lui, les économies. C’est précisément ce qui a placé les marchés financiers contre un rocher et un endroit dur, le marché de la crypto a également souffert. Cependant, la différence est fondamentale et c’est que, Bitcoin n’a pas besoin de quelqu’un pour le sauver.

Alors que l’économie traditionnelle craint une crise financière potentielle, le Bitcoin gagne du terrain. Générant ainsi l’espoir que l’adoption du Bitcoin se fasse naturellement, tant par les particuliers que par les institutions financières.

Le Bitcoin démontre son potentiel en temps de crise!

Malgré la récente baisse du prix du Bitcoin, une banque italienne, Banca Sella, fournira désormais à ses 1,2 million de clients une plateforme pour échanger du Bitcoin avec leurs soldes disponibles. N’est-ce pas magnifique?

L’Italie est le pays d’Europe qui a le plus souffert de l’avancée féroce de la pandémie dans le pays, faisant 627 morts pour le moment. C’est encore pire qu’en Chine, étant donné qu’un taux de mortalité de 6% est estimé en Italie. La situation a poussé le gouvernement à arrêter pratiquement toutes les activités et, par conséquent, empêche les citoyens de mener des activités quotidiennes.

Banco Sella propose cette nouvelle alternative à ses clients pour effectuer des paiements et transférer des fonds à l’international dans le confort de leur domicile. Sans oublier, cela représente une opportunité d’attirer l’attention des Italiens sur Bitcoin, ouvrant la voie à une adoption massive.

Comment ça va fonctionner?

Le trading se fera via la plateforme Hype, la banque jouant le rôle d’intermédiaire, afin d’atténuer les éventuels risques de sécurité liés aux échanges cryptographiques.

Ainsi, grâce à cette plate-forme, les Italiens pourront non seulement acheter et vendre du Bitcoin, mais ils pourront même payer des biens et des services en utilisant Bitcoin.

De cette façon, il représente une stratégie pour minimiser les coûts d’exploitation à un moment où la monnaie fiduciaire est moins favorable.

Cependant, le service est actuellement testé avec un nombre limité de clients. Mais pas de panique, la banque affirme qu’elle sera bientôt disponible pour tous ses clients.

«Le marché des crypto-monnaies et Bitcoin en particulier continue de susciter l’intérêt, en particulier parmi le public qui constitue notre clientèle, par définition jeune et intelligente et qui, de plus en plus, espère pouvoir accéder à ce monde grâce à l’outil qui ils utilisent pour gérer l’argent au quotidien », a déclaré Antonio Valitutti, PDG de Hype, selon CoinTelegraph.

Plus que jamais, Bitcoin (BTC) a montré son potentiel pour nous aider à sortir des périodes les plus sombres causées par le Coronavirus.

Enfin, comme nous l’avons évoqué dans d’autres articles, nous nous demandons si après la crise provoquée par le virus, il y aura une accélération de l’adoption du Bitcoin par le monde.

