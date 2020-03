Une banque italienne traditionnelle lance un service d’achat et de vente de bitcoins

Faits saillants:

Les utilisateurs pourront payer des biens et services, favorisant les paiements sans contact.

Le Bitcoin est populaire en Italie, où il est le troisième mode de paiement le plus utilisé.

La plateforme de banque mobile Hype de la banque Sella d’Italie a annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des services de trading de bitcoins pour ses 1,2 million de clients.

Les Italiens subissent actuellement un fort impact de la pandémie de coronavirus, les forçant à se réfugier chez eux. Ce fait augmente les difficultés d’envoi et de réception de fonds des fournisseurs financiers conventionnels, un facteur qui pourrait pousser plus d’institutions à rechercher des solutions dans les crypto-monnaies.

La plateforme numérique Hype, développée par le laboratoire d’innovation de l’institution financière, a rapporté sur son site officiel que Le service de trading Bitcoin est actuellement en test bêta, uniquement pour un petit groupe de clients, mais que “dans quelques jours il sera accessible à tous”.

Dans son matériel promotionnel, la banque a déclaré que les clients peuvent créer gratuitement leur propre portefeuille Bitcoin pour commencer à négocier. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de connecter plusieurs comptes bancaires à la plateforme Hype. En outre, ils pourront utiliser directement le solde disponible sur leur compte pour acheter des bitcoins, sans avoir besoin d’utiliser un bureau de change ou des plateformes de trading P2P.

L’institution ajoute que a fixé des limites commerciales à ses nouveaux services, avec des ventes quotidiennes et annuelles à plusieurs niveaux et limites d’achat. La banque a fixé différentes limites de négociation quotidiennes, qui peuvent être activées en fonction de la vérification et du volume des ventes.

Dans la catégorie “Hype Start”, le bitcoin peut être acheté avec une limite d’achat quotidienne de 500 euros et une limite annuelle de 2500 euros. Dans la catégorie “Premium”, il peut être acheté avec 4 990 euros par jour ou 50 000 euros par an. Hype facture des frais de 1% pour opérer sur la plateforme, à la fois pour acheter et vendre du BTC.

Selon des informations de Wikipedia, Banco Sella se classe parmi les 25 premières institutions financières italiennes. Basée dans la ville de Biella, dans la région du Piémont au nord du pays, l’institution est née en 1886, étant l’une des plus anciennes d’Italie.

En Italie, le bitcoin jouit d’une popularité, en fait, dans ce pays C’est le troisième moyen de paiement le plus utilisé pour les achats en ligne, dépassant même Visa, Mastercard et American Express. Une analyse du marché SEMrush, réalisée en novembre dernier, a donné des données montrant que la crypto-monnaie se classe troisième derrière PayPal et le service de cartes prépayées et rechargeables postePay.

Une proposition similaire à celle de la banque italienne est celle de Ziglu, au Royaume-Uni. En janvier dernier, dans un climat d’incertitude sur le Brexit, cette initiative a été lancée avec laquelle l’institution est devenue la première banque de crypto-monnaie réglementée du pays.

Selon ce qui est expliqué sur son site officiel, Ziglu permet aux citoyens et aux entreprises du Royaume-Uni de stocker de la monnaie fiduciaire et des crypto-monnaies dans le même compte bancaire. De plus, la banque numérique permet d’échanger des devises contre des crypto-monnaies et vice versa.