Une banque néerlandaise annule le paiement du dividende

Les banques des Pays-Bas (Hollande) ING, ABN AMRO et Rabobank ont ​​annoncé qu’elles reporteraient le paiement des dividendes sur l’exercice 2019 jusqu’au 1er octobre 2020 au moins, suite à la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE) de conserver capital et soutenir l’économie contre le coronavirus.

Dans un communiqué, ING a annoncé “qu’elle suspendra le paiement de tout dividende sur ses actions ordinaires jusqu’au 1er octobre 2020 au moins”, date recommandée par la BCE.

Ce dividende ne sera pas voté lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 28 avril, alors qu’ING ne prévoit pas de verser de dividende intérimaire sur les avantages 2020 et examinera les éventuelles annonces de dividendes après le 1er octobre.

ABN AMRO a également annoncé dans un communiqué qu’elle reportera le paiement du dividende 2019 et ne versera pas de dividende intermédiaire imputé à 2020 prévu en août.

L’entité, qui tiendra son assemblée générale annuelle le 22 avril comme prévu, a indiqué qu’elle maintenait sa proposition initiale de verser un dividende sur l’exercice 2019.

Au lieu de cela, il a précisé que le paiement sera effectué “sous réserve de la réévaluation de la situation une fois que les incertitudes créées par le Covid-19 auront disparu” et en tout cas pas avant le 1er octobre 2020.

ABN AMRO a également indiqué que l’impact du coronavirus, ajouté aux pertes enregistrées dans son activité ABN AMRO Clearing, suggère qu’il enregistrera des pertes au premier trimestre 2020.

La banque a indiqué que l’impact à long terme du coronavirus sur l’économie, les clients et la qualité du portefeuille de prêts «est encore incertain», mais qu’elle s’attend à ce que sur l’ensemble de 2020 et, en particulier au premier trimestre, le coût des risques est supérieur à entre 25 et 30 points de base.

La banque coopérative Rabobank, pour sa part, a indiqué qu’elle ne verserait pas de dividendes sur ses instruments de fonds propres de la plus haute qualité, les certificats Rabobank, prévus les 29 mars, 29 juin et 29 septembre 2020.

L’entité analysera après le 1er octobre, conformément aux recommandations que les régulateurs pourraient avoir formulées, la possibilité de rémunérer ces certificats.

