Une carte de voyage Google dans 131 pays contribuera à améliorer les mesures anti-contagion

Les données détenues par Google sur les déplacements des utilisateurs dans 131 pays sera disposition autorités afin de comprendre si les mesures d’éloignement social devaient contenir la pandémie de coronavirus, ils travaillent et comment les améliorer. La société Mountain View l’a annoncé, rassurant que les données agrégées seront rendues totalement anonymes et respecteront les politiques de l’entreprise en matière de confidentialité.

“Les autorités sanitaires nous ont dit que ce même type de données agrégées et anonymisées pourrait être utile pour prendre des décisions cruciales dans la lutte contre COVID-19”, a déclaré la société dans un article publié sur son blog d’entreprise.

En détail, les données seront collectées par les utilisateurs qui ont activé le “historique de l’emplacement”, Fonction facultative qui, dans les paramètres par défaut, est désactivée. Comme indiqué, Google garantit que les sujets individuels et leurs mouvements ne seront pas rendus identifiables à partir des données agrégées.

Pour Google, avoir ces données n’est certainement pas nouveau: grâce à cette même fonctionnalité, il est capable de reconstruire ce que sont, par exemple, les périodes pendant lesquelles un lieu public est plus encombré. Ce genre d’informations, maintenant, seront mesurés dans un ensemble spécifique de contextes: “Commerces et activités récréatives”, “épiceries et pharmacies”, “parcs”, “stations de transports publics”, “lieux de travail” et “habitations”.

“Nous allons montrer les tendances sur une période de plusieurs semaines, les informations les plus récentes se référant à 48 à 72 heures avant la publication”, a déclaré Google, “l’augmentation ou la diminution des visites apparaîtra en points de pourcentage, alors qu’elles ne seront pas partagé le nombre absolu de visites. Pour protéger la vie privée des personnes, aucune information personnellement identifiable ne sera mise à disposition – telle que l’emplacement d’une personne, les contacts établis ou le voyage. “

À l’avenir, la liste des 131 pays qui seront soumis à ces mesures pourrait être élargie.

L’utilité des données

Le but de cette collection, a déclaré Google, est de “Aider à comprendre comment les voyages essentiels ont changé” suggérant ainsi des “recommandations sur les heures d’ouverture des magasins ou sur les services de livraison à domicile” plus efficaces. Et encore une fois, “des visites fréquentes de certaines stations de transports publics pourraient indiquer la nécessité d’ajouter des bus ou des trains supplémentaires, afin de permettre plus d’espace et de distanciation sociale entre les personnes qui doivent voyager”, a ajouté l’entreprise.