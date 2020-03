Une compagnie d’électricité de New York génère 5,5 Bitcoins par jour

Greenidge Generation, située à Dresde, New York, a réussi l’installation de sa ferme minière, composée de 7 000 plates-formes minières qui peuvent extraire en moyenne 5,5 bitcoins (BTC) par jour, ce qui, selon l’indice de prix CoinDesk Bitcoin , ce serait environ 50 000 $.

La vision de ses propriétaires a créé les conditions idéales pour une usine de gaz naturel pour changer son état passif de production d’énergie pendant les heures de pointe des mois d’été et d’hiver, pour le faire toute l’année, car, comme il était facile d’investir dans une ferme minière dans ses installations.

Investissement minier Bitcoin

Greenidge Generation a commencé en 1937 en tant que centrale électrique au charbon, commandée par la New York State Electricity and Gas Corporation (NYSEG).

Mais

2014, Atlas Holdings, LLC a acheté l’usine, avec des objectifs spécifiques de

rendements durables du capital investi à long terme.

En combinant son capital, son expérience industrielle et transactionnelle pour développer ses activités, Greenidge Generation a entamé le long processus de conversion de sa méthode de production d’énergie au charbon en gaz naturel.

Ce n’est pas

cela ne nécessitait que de nouveaux équipements et de l’expérience, mais

série d’approbations et de permis des gouvernements étatiques et fédéraux.

Enfin, en mai 2017, l’usine transformée de Greenidge Generation était légalement active, avec une capacité de production comprise entre 30 et 106 mégawatts (MW).

La ferme minière actuellement installée consomme 14 MW des 106 MW de capacité de Greenidge Generation, donc elle dispose d’une alimentation électrique suffisante pour l’État de New York.

Le directeur général de Greenidge Generation, Dale Irwin, a déclaré que l’exploitation minière compléterait «l’engagement unique de la centrale électrique en faveur de la gestion de l’environnement».

Le directeur financier de Greenidge, Tim Rainey, a également déclaré à Bloomberg:

«Nous sommes dans une position favorable sur le marché, quelle que soit la façon dont la réduction de moitié se matérialise. En raison de notre position unique en tant qu’installation de cogénération, nous pouvons gagner de l’argent sur les marchés en aval pour être disponible afin de profiter de la volatilité des prix. »

