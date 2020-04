Une conversation avec Natalie Brewster, directrice des opérations créatives de The Body Shop

Natalie Brewster a rejoint The Body Shop en 2018.

«Anita Roddick a lancé une marque incroyable en avance sur son temps il y a 44 ans. Ce qui est étonnant, c’est l’héritage que nous avons et toutes les choses que nous défendons actuellement, et toutes les choses que nous avons redéfinies grâce à notre rajeunissement ne pourraient pas être plus pertinentes. “

Dans le cadre de son rôle de directrice des opérations créatives mondiales à The Body Shop, Natalie Brewster supervise les campagnes, où elle et son équipe définissent la «position verbale et visuelle» de chacun d’eux.

«Ce qui est formidable, c’est que nous sommes en mesure de communiquer sur des problèmes assez graves de manière très convaincante et brillante», a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

Lors de sa nomination chez un détaillant de produits de beauté et de bien-être éthiques en 2018, Brewster a été confrontée à diverses campagnes, la plus importante étant Forever Against Animal Testing.

Bien que la campagne, qui vise à «œuvrer pour une interdiction mondiale des cosmétiques testés sur les animaux», lancée pour la première fois en 1989 par Roddick elle-même, Brewster l’a aidée à atteindre son objectif de huit millions de signatures. Cela signifiait que la pétition pour une interdiction mondiale a été portée à l’ONU.

«Nous sommes une marque militante au cœur de celle-ci», a-t-elle expliqué.

À la suite de la pandémie de coronavirus, The Body Shop a continué de démontrer ses valeurs philanthropiques. Alors que Covid-19 a affecté les entreprises, en particulier les détaillants non essentiels en raison des verrouillages mandatés par le gouvernement, Brewster a déclaré que The Body Shop a vu «un excellent contenu et une grande agilité» dans ses canaux de commerce électronique et de vente directe aux consommateurs.

“Comme tous les détaillants, nous avons dû travailler très rapidement et de manière flexible pour répondre aux impacts de Covid-19 et la majorité de nos activités dans le monde est actuellement menée numériquement”, a-t-elle déclaré.

The Body Shop a également lancé une campagne en ligne intitulée Time to Care, axée sur le bien-être des clients et des collègues, qui, selon Brewster, a été «très bien reçue».

«Nous nous sommes réunis pour trouver la meilleure façon de soutenir les communautés qui nous entourent en cette période très difficile, et une citation d’Anita Roddick m’est venue à l’esprit:« Je veux travailler pour une entreprise qui contribue à la communauté et en fait partie. Je veux quelque chose, pas seulement pour investir. Je veux croire en quelque chose », a déclaré Brewster.

“C’était notre principe directeur.”

Le détaillant a depuis fait don de plus de 255 000 produits indispensables au personnel médical de première ligne.

En plus de Time to Care, The Body Shop s’est associé à la société mère brésilienne Natura & Co pour faire face à l’augmentation des cas de violence domestique pendant la pandémie. La campagne Isolated Not Alone a été lancée pour exhorter les gouvernements à fournir des fonds supplémentaires à des organisations telles que Women’s Aid.

À une époque apparemment plus simple avant Covid-19, The Body Shop a lancé un nouveau concept-store sur Bond Street à Londres. Cela a vu le détaillant transformer son magasin déjà existant en proposant une zone d’activisme et des stations de recharge.

Le concept store de The Body Shop a ouvert ses portes en septembre 2019 dans le centre de Londres.

Brewster a déclaré qu’il y avait “une très bonne réaction” au concept store et The Body Shop a depuis lancé un “plan de déploiement rapide”, et s’est déclaré fier de l’énorme travail du détaillant sur le rajeunissement de la marque.

Brewster a ajouté que de tous ses flux de travail, la campagne du concept store Bond Street était de loin «la plus difficile».

«Nos magasins sont vraiment importants pour nous», a-t-elle expliqué.

«Nous avons actuellement 3 000 magasins dans le monde sur 72 marchés. Lorsque vous avez un domaine aussi grand et que vous essayez de créer quelque chose d’unique, vous devez le faire correctement.

«Heureusement, nous avions une équipe incroyable pour aider à concrétiser notre objectif.

«Nous avons fait des recherches traditionnelles en allant dans les magasins et en discutant avec les clients de ce qu’ils voulaient. Je suis allé au magasin conceptuel de Bond Street il y a quelques mois, et je n’y étais pas allé cette année parce que je pense que j’y étais tellement impliqué.

«J’ai presque pris un peu de recul quand je suis entré dedans, il y a une sorte de buzz, c’est un environnement complètement différent.

«Nous voulions transmettre nos valeurs aux clients et offrir une véritable expérience collective.

«Nous avons déjà déployé le concept à Hong Kong et au Canada. Bientôt, nous aurons ces magasins dans le monde. “

“Nous ne sommes pas seulement un détaillant de produits de beauté, nous avons l’éthique derrière cela, notre activisme est notre pilier fondamental”

Natura & Co a acquis The Body Shop pour 880 millions de livres sterling auprès de L’Oreal en 2017 – un an avant le début de Brewster. Natura a signalé une augmentation des bénéfices et des ventes de The Body Shop au troisième trimestre, qu’elle attribue à une bonne performance au Royaume-Uni, son principal marché national.

The Body Shop a vu son EBITDA bondir de 18,7% au cours du trimestre pour atteindre 62,6 millions de reals (11,6 millions de £), soutenu par une hausse de 1,1% du chiffre d’affaires net à 935,7 millions de reals (173,9 millions de £).

Brewster a attribué le succès de la période de vente aux nouvelles collections de The Body Shop, telles que sa gamme de soins corporels au chanvre et ses produits de beauté végétaliens.

«Nous avons fait preuve de créativité et nous avons suivi les tendances, le chanvre est un énorme produit en ce moment dans le monde de la beauté – il est partout», a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

«Nous ne sommes pas seulement un détaillant de produits de beauté, nous avons une éthique derrière cela, notre activisme est notre pilier fondamental. C’est l’une des raisons pour lesquelles Anita a lancé la marque, financer son activisme et vendre des produits de beauté est un moyen de le faire. »

Brewster a déclaré qu’elle était passionnée par l’industrie de la beauté, mais ses expériences de carrière passées ne se situent pas dans la beauté. En fait, elle a occupé des postes de direction chez les détaillants de vêtements Gap et Jack Wills.

Elle a rejoint Gap en 2006 en tant que responsable des services créatifs européens avant de passer à la direction générale des partenariats de marque mondiale et des médias en 2011. Chez Jack Wills, Brewster y a passé trois ans de 2014 à 2017, commençant comme directeur des services créatifs avant d’être promu au niveau mondial. directeur de contenu.

«Le détail est le détail. J’ai beaucoup appris de mes expériences précédentes, comme être vraiment agile et changer les choses très rapidement », a-t-elle déclaré.

Natalie Brewster a attribué la période de vente réussie de The Body Shop à de nouvelles collections.

“The Body Shop n’est pas un détaillant de produits de beauté traditionnel, c’est une marque de style de vie. Ce que je fais maintenant, c’est une combinaison de tout ce que j’ai fait dans le passé. “

Maintenant confronté au défi d’une pandémie, Brewster a déclaré qu’il était vraiment important de réfléchir au rôle que The Body Shop peut jouer – dans les affaires et dans la société.

«Les détaillants doivent reconsidérer toutes les communications – à la fois en interne et en externe – et nous assurer que nous écoutons vraiment notre public et que nous réagissons honnêtement en ce moment», a-t-elle expliqué.

«Nous voulons protéger nos employés et notre entreprise autant que possible et revenir plus forts que jamais une fois la pandémie terminée.

«Comme cette célèbre affiche de la Seconde Guerre mondiale dit« qu’as-tu fait pendant la guerre, papa? »- nous voulons que tous ceux qui travaillent pour nous soient fiers de nos efforts pendant cette crise et sachent que nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que débrouillardise. et triple activité efficace. “

