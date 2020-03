Une copie rare de la Buick Reatta apparaît avec seulement 1 000 miles d’utilisation

Ce spécimen rare de la Buick Reatta Convertible, l’un des moins de 2500 exemplaires fabriqués au début des années 1990, est en vente presque neuf, avec seulement 1612 km d’utilisation. Cette unité est l’une des 65 éditions Reatta Select 60 qui ont été fabriquées et a passé la majeure partie de sa vie dans la collection GM Heritage de la société américaine.

Il n’est pas très courant de parler de spécimens rares de Buick. À l’exception de l’extraordinaire Buick GNX, une rareté dans l’histoire de la marque et l’un des jeunes chronométreurs classiques les plus notables du sport automobile américain, nous ne pouvons pas trouver de nombreux modèles remarquables au cours des dernières décennies de ce label General Motors. La Buick Reatta est une autre de ces exceptions, moins connu et valorisé que GNX mais dans certains cas encore plus rare que celui-ci.

La Buick Reatta a été initialement lancée en tant que coupé 2 places en 1988, sur la même plate-forme General Motors E qui utilisait des modèles tels que la Cadillac Eldorado, la Buick Riviera ou l’Oldsmobile Toronado, bien que la Cadillac Allanté ait également utilisé un dérivé équilibré de cette architecture. . Donc, dans le cas de la Reatta, nous trouvons un modèle aussi spécial que celui-ci mais avec un positionnement un peu plus général et donc moins cher que les coupés Cadillac. Bien que curieusement, le Reatta avait un design beaucoup plus attrayant et frappant que celui de ses frères de plate-forme.

Cette unité est pratiquement neuve.

La Reatta était une GT attrayante de 4,66 mètres de long par 1,85 mètre de large et 1,3 mètre de haut. Il avait une silhouette très stylisée marqué par son affûtage avant sans grille centrale et optique rétractable, qui étaient accompagnés de minces ensembles optiques auxiliaires sur le pare-chocs. Ces lignes sont restées pratiquement inchangées à l’arrière, dessinant un profil mince et propre.

A l’arrière on retrouve une ligne épaisse qui couvre toute la largeur du véhicule et qui intègre les différents éléments d’éclairage arrière. Il est évident que la Buick Reatta il avait les caractéristiques de la mode de cette époqueBien que, contrairement à d’autres modèles, grâce à ses lignes et ses proportions sobres, la Buick biplace a assez bien résisté au passage du temps.

En 1990, Buick a décidé de lancer une variante ouverte du modèle, la Reatta Convertible, qui il avait un toit en toile développé par le spécialiste ASC et qui a conservé la configuration esthétique et le reste des spécifications de la Reatta Coupé inchangées, y compris le moteur V6 de 3,8 litres et 167 ch (172 ch de 1991), associée à une boîte automatique à 4 vitesses était la seule option mécanique disponible pour la gamme Reatta.

Il n’avait qu’une variante mécanique, un V6 de 3,8 litres avec 167 et 172 ch, respectivement.

Entre 1988 et 1991, moins de 22 000 exemplaires de la Reatta ont été fabriqués, dont moins de 2500 correspondent à la variante ouverteLa Buick Reatta Convertible est donc une pièce assez rare. Bien que, curieusement, il n’ait jamais joui de ce statut parmi les fans américains, contrairement au GNX, dont on trouve aujourd’hui de nombreux exemplaires avec très peu de kilomètres d’utilisation, flambant neufs. De la Buick Reatta, dans aucune de ses variantes, nous trouverons des unités qui ont été conservées sans être neuves après avoir quitté les concessionnaires. Par conséquent, cette unité est si exceptionnelle, car à ce stade, il n’a que 1002 miles d’utilisation (environ 1 612 km). Presque tous ont joué au cours des 10 dernières années, car en 2009, il n’avait que 100 miles sur son marqueur.

C’est parce que c’est une copie très particulière de la Buick Reatta Convertible, car si cette variante n’a été fabriquée que 2 437 unités au cours de sa brève vie commercialeCette copie correspond à une édition limitée très exclusive qui n’était pas disponible pour de nombreux clients. Cela appartient à la version Sélectionnez l’édition 60, qui a été créé pour récompenser les 60 meilleures concessions de marques aux États-Unis. Ces unités se distinguent par leurs caractéristiques uniques, telles que l’intérieur attrayant à deux tons et les roues peintes dans la même nuance de blanc que la carrosserie.

Bien que la vérité soit que la Reatta était plus belle avec d’autres teintes plus foncées, comme les nuances de gris ou le rouge vif plus commun, qui faisaient ressortir moins les plastiques sombres entourant le véhicule. De la même façon, l’intérieur d’un seul ton était un peu plus élégant et moins criard que cette combinaison en rouge et blanc, surtout les tons beige ou bordeaux dans lesquels on retrouve de nombreux exemplaires.

Il s’agit de l’une des 65 unités fabriquées dans cette configuration.

En plus des 60 unités initialement prévues pour cette édition limitée, Buick a assemblé 5 autres unités, destinées aux dirigeants d’entreprise, ce n’est donc pas seulement l’une des 65 unités qui ont été fabriquées, mais aussi était destiné à la collection privée de l’entreprise, la collection GM Heritage.

Ce spécimen est resté dans cette collection jusqu’en 2009, date à laquelle il a été vendu à un particulier, avec seulement 100 miles d’utilisation sur son tableau de bord. Depuis lors, il est passé par plusieurs mains et aucun de ses propriétaires n’a utilisé régulièrement cette pièce, car 11 ans plus tard, il n’a plus que 1 002 miles d’utilisation. Cet article est récemment apparu en vente en Floride avec un état de conservation que l’on ne peut que qualifier de tout nouveau. Son prix est de 35 000 $, un prix très élevé pour une Reatta mais plus que justifiable pour une pièce aussi rare et exceptionnelle que celle-ci.