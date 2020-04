Une demande de location sans précédent stimule le marché de la location au Royaume-Uni

Les propriétés locatives au Royaume-Uni sont actuellement en forte demande. Les dernières données montrent que plus de locataires que jamais recherchaient un logement en février.

Le secteur locatif privé (PRS) a enregistré une augmentation de 25% du nombre de locataires à la recherche d’un logement en février de cette année par rapport à 2019. En moyenne, 82 locataires privés potentiels étaient enregistrés par agence immobilière au Royaume-Uni, contre 65 l’année dernière. Cela en fait le mois de février le plus demandé par ARLA Propertymark.

Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur au chiffre de 88 par succursale en janvier, cela démontre un fort besoin de propriétés à louer au Royaume-Uni.

Les données ont également montré une augmentation du nombre de propriétés locatives gérées par des agents immobiliers. En février, 201 propriétés ont été exploitées en moyenne par agent immobilier britannique. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport aux 191 enregistrés en janvier, bien qu’en baisse de 206 en décembre.

Évolution des tendances en matière d’achat-vente

Le marché de la location au Royaume-Uni est en pleine expansion, ce qui est le cas depuis un certain temps. Une partie de cela peut être attribuée aux changements dans la façon dont les gens vivent maintenant par rapport à il y a 20 ans. De même, les aspirations à la propriété sont très différentes sur le marché actuel de ce qu’elles étaient il y a quelques générations.

Un facteur important est l’abordabilité. Le ratio des prix des logements aux bénéfices a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Alors qu’en 1985, vous auriez pu acheter une propriété pour le double de votre revenu annuel moyen, c’est maintenant plus de six fois ce montant.

Une grande partie de la population obtient de l’aide des membres de sa famille pour monter sur l’échelle du logement. Il existe également un certain nombre de prêts et de programmes à la disposition des premiers acheteurs pour leur offrir une assistance. Pourtant, l’âge moyen des locataires augmente.

Les choix et les changements de style de vie sont un autre facteur majeur. Pour beaucoup, la location est désormais préférable à l’achat. Les normes dans le secteur locatif privé se sont considérablement améliorées, car une plus grande protection est disponible pour les propriétaires et les locataires.

De plus, la location implique moins d’engagement, plus de flexibilité, la possibilité de vivre avec des amis ou seul et moins de responsabilité. Si une chaudière se casse ou s’il y a une fuite, le propriétaire est responsable. Cela peut être un énorme avantage pour les jeunes professionnels occupés ainsi que pour les familles à louer.

Comment les choses pourraient-elles changer?

Des milliers de personnes ont profité de programmes tels que Help to Buy pour les placer sur l’échelle du logement. Pour beaucoup, c’est toujours un objectif principal dans la vie. Cependant, comme le montrent les chiffres de l’ARLA, un nombre croissant de personnes cherchent à louer.

La demande de location varie d’une région à l’autre. Le marché du travail est une chose qui a une grande influence sur cela. Par exemple, Londres est considérée comme la première place au Royaume-Uni pour l’emploi, en particulier parmi les diplômés et les jeunes professionnels. A ce titre, la demande locative dans la capitale est élevée.

Cependant, un nombre croissant d’entreprises ont choisi de «rive nord» ces dernières années. De nombreuses grandes et petites entreprises ont déménagé leurs bureaux et même leur siège social loin de la capitale, plus au nord. Birmingham, Manchester, Leeds et Liverpool en ont été les principaux bénéficiaires.

Cela a entraîné un exode des jeunes hors de la capitale – et la demande de location a emboîté le pas. Avec un investissement et une régénération accrus dans ces domaines, ce qui en fait des lieux de vie plus souhaitables, ce sont les endroits à rechercher pour l’expansion des marchés locatifs.

