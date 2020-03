Une escalade inflationniste potentielle ferait augmenter le prix du bitcoin, selon une analyse

Une analyse de BitMEX Research sur l’impact que le coronavirus COVID-19 a laissé sur l’économie mondiale et sur les marchés financiers, indique qu’un choc inflationniste va se produire dans plusieurs pays en raison de l’augmentation des dépenses publiques pour minimiser les effets de la pandémie .

Le rapport indique que dans un scénario comme celui-ci, le prix du bitcoin pourrait briller et que ce serait la plus grande opportunité pour la première crypto-monnaie sur le marché.

Dans le rapport intitulé «L’inflation arrive», BitMEX Research souligne que le les gouvernements sont obligés de verser des fonds aux citoyens et de répondre à leurs besoins. Ceci face à la perte de revenus due à la chute de l’économie et à la fermeture temporaire d’entreprises. Dans le cas des entreprises, les autorités visent également à compenser le manque de revenus, éléments qui favoriseraient un plus grand déficit.

Les analystes de BitMEX assurent que l’inflation viendra et ce sera un choc pour les sociétés car il s’agit d’un comportement qui avait été pratiquement éradiqué au cours des 30 dernières années, ce qui entraînera également un impact culturel.

Il y aura clairement un gagnant dans la nouvelle ère d’expansion budgétaire, l’inflation. Non seulement l’inflation viendra, mais ce sera un choc. Une telle inflation a été éradiquée de nos mémoires collectives. L’inflation est faible et stable depuis plus de 30 ans, et les risques sont inconnus des politiciens et du public. Nous ne pouvons pas prédire comment et quand l’inflation émergera, mais à un moment donné, il y aura un choc soudain. Pas seulement un choc économique, mais un choc culturel.

Injecter des fonds de relance

Les prévisions de BitMEX tiennent compte des décisions prises par divers gouvernements et banques centrales pour injecter des fonds. C’est le cas de la Réserve fédérale américaine, qui a annoncé un plan de relance comprenant l’achat d’actifs pour 700 000 millions de dollars. Le Fonds monétaire international (FMI) a également ouvert les portes pour accélérer le financement de milliards de dollars aux gouvernements qui en ont besoin.

Le président des États-Unis, Donald Trump, promeut également des mesures de relance, notamment l’envoi de chèques aux Américains afin qu’ils disposent de liquidités et gèrent leurs besoins de base. Bien que le montant d’argent à envoyer n’ait pas été officiellement confirmé, le sénateur républicain Mitt Rommey a présenté lundi une proposition de donner 1 000 $ à chaque citoyen pour atténuer les effets économiques du coronavirus.

Dans un mouvement collectif, les banques centrales de différents pays abaissent les taux d’intérêt sur les prêts, les dépôts, le refinancement et les certificats afin de minimiser l’impact que le coronavirus laisse sur les économies internationales.

En ce qui concerne le bitcoin, BitMEX admet que la première crypto-monnaie a chuté de 53% en raison de COVID-19. L’argument est que les investisseurs ont perdu leurs positions pour acquérir des dollars dans l’incertitude quant à ce qui va arriver aux marchés des crypto-monnaies. Concernant ce comportement, les points suivants ont été mis en évidence:

À bien des égards, cela était inévitable. Le prix du bitcoin peut briller dans les conséquences inflationnistes volatiles des réponses (des gouvernements) à l’effondrement. À notre avis, dans ce régime économique modifié, où l’économie et les marchés financiers se relâchent (…), cela pourrait être la plus grande opportunité que le bitcoin ait vue, dans sa courte durée de vie.

En Amérique latine, les monnaies nationales de Colombie, du Mexique et du Brésil ont perdu du terrain face au dollar. Le peso colombien, par exemple, affiche un prix sans précédent de 4 000 pesos par dollar, tandis que dans le cas du Brésil, l’échange pour le dollar est coté à 5 reais. Au Mexique, 23 pesos sont échangés contre le dollar.

Le 12 mars, le prix de Bitcoin a connu un crash qui l’a fait passer de 7 600 $ à 4 200 $ par unité, selon les enregistrements de Live Coin Watch. Il s’agit d’une chute importante influencée par l’expansion de la pandémie de coronavirus qui atteint déjà 162 pays avec quelque 200 000 cas enregistrés à ce jour et près de 8 000 décès dans le monde.