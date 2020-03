Une étude analyse la croissance du Bitcoin en fonction de la concentration des fonds par les utilisateurs

Glassnode, une firme de recherche spécialisée dans les marchés Bitcoin, a lancé un nouvel ensemble d’indicateurs statistiques, comme annoncé aujourd’hui dans une publication.

Le rapport montre comment le nombre de nouvelles adresses Bitcoin augmente plus rapidement que le nombre “d’entités” qui entrent sur le marché. Ces entités, qui peuvent être à la fois des individus et des plates-formes qui protègent leurs propres fonds ou de quelqu’un d’autre les distribuant dans différentes adresses Bitcoin, pourraient conduire massivement à la génération de nouvelles adresses. Ceci, à mesure qu’ils entrent et augmentent leur participation au réseau.

La relation entre les deux paramètres de croissance (adresses et entités) est détaillée dans la publication Glassnote, qui propose les indicateurs suivants: nombre de nouvelles entités, croissance des fonds gérés par les entités, nombre de baleines (entités uniques avec plus de 1000 BTC dans leurs adresses), les entités actives (émettrices et réceptrices), les entités actives uniquement en tant que destinataires et les entités actives uniquement en tant qu’émetteurs de transactions BTC.

Le rapport cherche à répondre à la question de combien d’utilisateurs actifs y a-t-il vraiment dans Bitcoin. Cela, sur la base du principe que les adresses Bitcoin peuvent contenir des fonds de plus d’une personne (par exemple, l’adresse d’une maison d’échange); Ou il est également possible qu’une seule entité puisse contrôler plusieurs adresses Bitcoin.

De cette façon, la méthodologie de l’équipe vise à établir la relation numérique entre le nombre d’entités et le nombre d’adresses existantes.

Selon l’analyse de l’équipe Glassnote, pour janvier 2020 le nombre d’entités propriétaires de BTC est de 23,1 millions, 18,5% de moins que le nombre d’adresses existant avec un solde supérieur à zéro (28,4 millions). Avec cela, ils cherchent à faire la distinction entre les entités et les utilisateurs individuels.

Le tableau historique entre ces deux indicateurs depuis 2012 ressemble à ceci:

De même, les analystes expliquent que parce que la méthode de recherche consiste à regrouper les adresses autour de ce qu’elles définissent comme des entités, le nombre de ces nouvelles entités se révèle être une fraction plus petite du nombre de nouvelles adresses dans le réseau.

Ils ajoutent qu’en 2019 le le nombre quotidien de nouvelles adresses du réseau Bitcoin a dépassé 355 000, tandis que le nombre de nouvelles entités dépassait légèrement les 100 000, avec une variation de 28%. Entre les deux mesures.

Un moment très particulier dans lequel les deux mesures ont été investies a été début 2018, ce qui, selon Glassnode, «suggère une augmentation de l’activité des anciens utilisateurs (déjà existants) sur le réseau, au lieu de nouveaux utilisateurs rejoignant le Web”.

Bien que l’intégration de nouvelles adresses avec un solde inférieur à zéro soit quelque chose de beaucoup plus instable que la croissance des entités, on ne peut pas dire qu’elles n’ont pas connu une croissance constante au fil du temps.

Glassnode indique que pendant l’histoire du Bitcoin, la croissance quotidienne des entités concernant la croissance de nouvelles adresses n’a été négative que pendant 21 jours. Cela indique croissance constante de l’adoption du bitcoin au cours des 10 dernières années, à son avis.

L’étude détermine également qu’en janvier de cette année, environ 75 entités contrôlent 10 000 BTC ou plus, tandis que 7 entités ont 100 000 BTC ou plus. Ces 7 entités sont de grandes sociétés d’échange telles que Coinbase, Huobi, Binance, Bitfinex, Bitstamp, Kraken et Bittrex. Parmi tout ce qu’ils ont en leur possession 2 350 millions de BTC, 13% de l’émission maximale de BTC (21 millions).

Les soldes des maisons de change peuvent être consultés en ligne. Au cours du mois de février, CriptoNoticias a rapporté que les dépôts dans les maisons de change étaient à leur plus bas niveau en 3 ans, bien que les spécialistes s’attendent à ce qu’après la prochaine réduction de moitié, les dépôts augmenteront à nouveau.

Alerte de centralisation

Au-delà de la croissance du marché, les métriques révèlent également la concentration du total des bitcoins en circulation, leur répartition entre les adresses et leurs propriétaires. En ce sens, bien que les maisons de change concentrent une grande partie de l’émission de bitcoins, cela ne signifie pas qu’elles ont un contrôle absolu sur elles. Même ainsi, la fonction de contrôleur est toujours nécessaire.

Il convient de rappeler les déclarations Bitwise présentées l’an dernier à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, lorsqu’elle a assuré que des rapports de faux volumes par des maisons de change ont affecté la réputation de Bitcoin avant les investisseurs. La société a alors déclaré que 95% de ces informations étaient fausses. Par conséquent, il est toujours nécessaire de promouvoir la transparence.