Une étude établit un lien positif avec l’incidence de Covid-19 sur le marché des crypto-monnaies

Faits saillants:

La pandémie de Covid-19 stimule l’investissement dans les crypto-monnaies, mais la tendance s’inverse.

Les chercheurs proposent une réglementation accrue des crypto-monnaies pour éviter les risques financiers.

Une nouvelle étude établit une relation positive entre l’augmentation des cas de covid-19 avec la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans ce type d’actif.

Le rapport d’universitaires de la faculté de droit de l’Université d’Oxford explique qu’en moyenne, «chaque cas de covid-19 a entraîné un afflux d’argent sur le marché des crypto-monnaies, entraînant une baisse du prix des actifs. augmenter ».

Cependant, les chercheurs précisent que, malgré le fait qu’au départ, le volume d’investissement dans les crypto-monnaies a augmenté proportionnellement au nombre d’infections Covid-19, puis cet effet a été inversé à un point où l’investissement a commencé à diminuer.

Le document How Crisis Affects Crypto: Coronavirus as a Test Case établit une relation positive entre la capitalisation boursière de 100 crypto-monnaies sélectionnées, leur volume d’échange et le montant de infections et décès dus à la pandémie mondiale actuelle de covid-19.

L’étude a été réalisée entre le 1er janvier et le 11 mars de cette année, bien que les chercheurs expriment que lors de l’étude de la semaine du 11 au 18 mars, les résultats étaient similaires. Il convient de noter que le but du document est de discuter des idées sur comment adapter le cadre réglementaire des crypto-monnaies aux circonstances de la crise.

De cette façon, il est indiqué que malgré le renversement de la tendance, le marché des crypto-monnaies est soumis à la “manipulation d’investisseurs plus sophistiqués”, donc – de l’avis des universitaires – ce marché aurait le même destin que les marchés. financières conventionnelles. Cette situation pourrait provenir de la faible réglementation légale qui, selon les critères des chercheurs, existe autour des crypto-monnaies; qui, il convient de noter, pourrait être pour beaucoup le refuge pendant la crise économique, comme on dit.

Plusieurs facteurs jouent en faveur des crypto-monnaies

Dans le cas des crypto-monnaies, le marché semble alimenté par l’incertitude réglementaire, notamment sur le plan économique. “En cas d’incertitude réglementaire, les investisseurs du marché de la crypto ont tendance à se sentir plus confiants quant au fait que le prix des crypto-monnaies continuera d’augmenter”, disent-ils.

La liquidité du marché des crypto-monnaies et l’incertitude réglementaire motivent l’entrée de nouveaux investisseurs. Source: WorldSpectrum / Pixabay.com

De même, l’étude indique que si le marché des crypto-monnaies se vante de sa transparence, cela contribuera au fait que les investisseurs moins expérimentés font confiance à l’influence d’autres investisseurs et personnalités qui simplement en collectant des informations et en les distribuant à leurs followers, ils peuvent générer des mouvements importants sur le marché.

“Aucune forme de coopération officielle n’est requise autre que l’observation”, disent-ils, faisant référence à la manière dont les mouvements du marché et les données peuvent être suivis.

En ce qui concerne les raisons qui poussent les investisseurs à migrer vers les crypto-monnaies en temps de crise, ils mentionnent que la liquidité peut être une attraction, car les crypto-monnaies sont disponibles partout dans le monde. Par ailleurs, la méfiance à l’égard des banques centrales et des institutions, qui pourrait risquer de fermer temporairement sans que les gens puissent retirer leurs fonds, conduit certains investisseurs à échanger leurs fonds contre des crypto-monnaies, «puisqu’ils auraient toujours accès à leur l’argent », affirment-ils.

Intervention réglementaire sur le marché des crypto-monnaies?

Les auteurs expliquent que Il est nécessaire d’optimiser la régulation juridique financière en raison de ce qu’ils appellent le “risque systémique” Intrinsèque à ces marchés, où des anomalies qui conduisent à la faillite de nombreuses entreprises ou à une crise financière générale peuvent survenir. Cela “en raison de l’impact des événements géopolitiques, de la guerre, des fléaux ou d’une crise sanitaire comme le coronavirus”. Pour protéger l’investisseur, le marché en général doit être protégé, soulignent-ils en premier lieu.

La recherche pourrait éclairer la façon dont le marché des crypto-monnaies se comporte en temps de crise, ce qui reste à prouver à la lumière du fait que le coronavirus est peut-être son premier véritable défi macroéconomique. […] Les régulateurs doivent préparer un plan d’action sur comment et quand intervenir sur le marché de la cryptographie. Une telle intervention est essentielle pour atténuer le risque systémique qui pourrait également avoir un impact sur les marchés financiers traditionnels. Comment la crise affecte la crypto: le coronavirus comme cas de test – Hadar Yoana Jabotinsky & Roee Sarel

Le risque systémique, expliquent-ils, est en corrélation avec ce qu’ils appellent le comportement “troupeau” (Herding), qui est compris lorsque les décisions et les mouvements d’un groupe d’investisseurs (peut-être associés au même groupe ou qui ne sont pas codépendants), sont pris comme exemple ou inspiration par d’autres investisseurs qui à leur tour suivent des stratégies similaires. L’atténuation de cette activité sur les marchés financiers grâce à une réglementation légale est essentielle pour les chercheurs.

La pandémie de coronavirus a considérablement affecté les marchés traditionnels, mais les crypto-monnaies semblent survivre à la crise. Source: Markus Spike / Pexels.com

En ce qui concerne le risque systémique du marché des crypto-monnaies, ils expliquent qu’une campagne de pompage menée par des investisseurs expérimentés, qui pourraient inviter davantage d’investisseurs néophytes à acheter des crypto-monnaies pour générer une hausse des prix, pourrait alors être en cours. vendre massivement, provoquant une correction des prix quelque peu agressive en réduisant la demande et, bien sûr, la rentabilité maximale de leurs opérations.

Cependant, étant un cas appelé relation U inversée, faisant référence à la décélération de la tendance à la hausse des investissements en crypto-monnaie au cours de cette période, les investisseurs ont peut-être repris confiance dans les institutions; pensant que «tout est sous contrôle», revenant progressivement au marché financier traditionnel.

Malgré l’identification des deux situations autour de l’impact du coronavirus sur les marchés des crypto-monnaies, les chercheurs ne peuvent garantir que ce comportement est une réponse rationnelle déterminée des investisseurs ou une stratégie de pompage et de vidage.

Un point important concernant la réglementation suggérée par la recherche se trouve à la page 46 du document, où il est expliqué que compte tenu du fait que la migration massive des investisseurs vers le marché des crypto-monnaies pourrait aggraver la crise, ou conduire à l’effondrement de la institutions financières, «l’échange de crypto-monnaie doit être restreint d’une manière ou d’une autre en temps de crise«.

Les jetons de sécurité se démarquent en pleine crise

Cependant, ils soulignent plus tard qu’une solution pourrait être trouvée dans l’émission de jetons de sécurité (jetons adossés à des obligations ou des actions) par des sociétés cotées sur les marchés financiers et qui fournissent des produits ou des services, ce qui atténuerait l’urgence de ces institutions si une collecte de fonds réussie est effectuée.

En fait, il semble vrai que certains investisseurs ont adopté ce type d’actif, comme indiqué dans CryptoNews lorsque les prix des jetons adossés à l’or tels que Tether Gold (XAUT) et Paxos (PXG) ont monté en flèche fin mars.

Même comme ça, indiquent que les actions des autorités peuvent entraîner d’autres risques systémiques et aggraver la situation. En outre, “arrêter le marché des crypto-monnaies serait une” mission impossible “en raison des difficultés technologiques et des limitations à cet égard pour les forces de la loi”, disent-ils.

Malgré le fait que les spécialistes cherchent à comprendre en détail la relation de la pandémie avec les prix des différents actifs financiers et des crypto-monnaies, l’énorme ampleur de l’impact du coronavirus dans le monde est indéniable.

Il convient de rappeler comment, à la mi-mars, tous les marchés, y compris le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, se sont effondrés avant l’alarme générée par le virus. Compte tenu de la validité et de la pertinence de cette situation, même des outils ont émergé qui reflètent les statistiques du bitcoin et du coronavirus, au service des investisseurs et des chercheurs qui cherchent à identifier ces points de rencontre et leur influence.