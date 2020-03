Une étude révèle le danger de conduire Android Auto et Apple CarPlay en conduisant

Authentiques nouveautés de connectivité au plus haut niveau, les fonctionnalités d’Apple CarPlay et d’Android Auto ont forcé son intégration dans tous les modèles du marché, des plus basiques aux plus luxueux. Mais une étude réalisée au Royaume-Uni révèle que les deux plates-formes sont une cause courante de distraction lors d’accidents.

La technologie dans les voitures se développe. Les fabricants parient sur des designs intérieurs beaucoup plus propres, qui consiste à supprimer les boutons et les commandes à gauche et à droite, en les intégrant dans des écrans de haute technologie à partir de laquelle vous pouvez accéder à tous les systèmes et configurations des véhicules, confort, multimédia ou connectivité, ce qui donne également plus de cache.

Mais le gros problème est comment gérer ces systèmes. Les commandes et les surfaces tactiles font place à des commandes avancées par la voix, tandis que d’autres sont accessibles à partir des commandes au volant multifonction, ce qui implique d’apprendre la routine pour se rendre au fond de chaque menu et avis. Mais dans le cas d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ce n’est pas si facile.

Temps de réaction des conducteurs à certaines actions. / Source: IAM RoadSmart

Une étude de l’organisation «IAM RoadSmart» promouvant la sécurité routière au Royaume-Uni a a démontré que les conducteurs perdent beaucoup de temps à prêter attention à l’écran du système -environ 16 secondes- ce qui augmente les temps de réaction de 57% pour assister à l’appareil Apple et 53 pour cent pour l’appareil Google, des valeurs énormes par rapport à l’augmentation de 12% de la réaction sous l’influence de l’alcool ou 21 pour cent d’avoir consommé du cannabis.

L’étude note que ces 16 secondes, roulant à une vitesse de 112 km / h, ils se transforment en une distance supérieure à 500 mètres. Pour vous donner une idée plus réaliste, le temps de réaction lors de l’envoi d’un SMS il faut 35% et 46% pour répondre à un appel et continuez la conversation.

Les responsables de l’analyse expliquent que les chauffeurs jusqu’à trois tours, une première pour mesurer le temps de réaction sans aucune interaction avec les plates-formes de connectivité, une seconde avec interaction via la commande vocale et une troisième via l’écran tactile. Le résultat est que Ces deux dernières actions sont une distraction, mais le danger encouru dans la troisième est plus grand..