Une étude révèle que les aides à la conduite ont besoin de plus d’attention du conducteur

De plus en plus importants dans les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, les aides à la conduite, appelés brièvement ADAS, ont pour mission de sauver des vies ou, le cas échéant, de réduire les risques d’accident. Cependant, le fonctionnement de chacun d’entre eux convient qu’ils ne valorisent pas le comportement du conducteur.

Les aides à la conduite sont des outils qui ont commencé à fleurir parmi les différents modèles du marché, certaines en série et d’autres en option, avec une tâche très spéciale: nous initier à la conduite autonome que, à chaque fois, cela semble beaucoup plus loin. Les différents systèmes se développent dans les cinq niveaux prévus de technologie autonome.

Mais une analyse a révélé que Les aides à la conduite ne sont pas conçus comme des outils valables, et les conducteurs ne veulent pas qu’ils soient inclus dans leurs voitures, en particulier ceux qui “se mêlent” de la conduite, comme ils ne peuvent pas effectuer les manœuvres illégales auxquelles ils sont habitués, comme le dépassement en ligne continue ou dans les virages serrés.

Les capteurs des aides à la conduite surveillent en permanence l’environnement

À ce jour, l’étude menée par l’Institute for Road Safety conclut qu’aucun système avancé d’assistance au conducteur ne reflète des critères qui empêcheraient le conducteur d’être distrait pendant la conduite. En fait, la grande majorité rappelez-vous l’obligation que les mains soient sur le volant, mais ne tient pas compte de la position des yeux sur le pare-brise, qui est l’un des principaux facteurs: le système “comprend” que le conducteur est alerte.

Ce profil avec lequel l’ADAS a été développé –généralement niveau 2, dans lequel le conducteur est obligé de maintenir son attention et la conduite manuelle – révèle que L’automatisation partielle est un problème, car ce sont les conducteurs qui ne se soucient pas de connaître les limites des systèmes embarqués dans leurs voitures, comprenant que certains “sont pratiquement autonomes”.

L’IIHS note que les fabricants n’incluent pas suffisamment de fonctions d’avertissement en standard pour que le conducteur se concentre sur le pare-brise. Les systèmes d’alerte sont simplement limités aux alertes visuelles et sonores, certains intègrent également une vibration du siège et seuls certains modèles parviennent à activer les feux de secours et s’arrêtent complètement Sur l’épaule droite, ces deux dernières fonctions doivent être remplies par tous les modèles qui incluent des systèmes de niveau 2.

L’Union européenne soutient deux nouveaux assistants de conduite obligatoires depuis 2022