Une éventuelle faiblesse de la Blockchain fédérale Argentine a permis de valider un faux document

Une prétendue faiblesse de la blockchain fédérale argentine (BFA) a permis la validation d’un document que le gouvernement national a qualifié de faux. Le numéro officiel 34 329 du Journal officiel de la Nation contenait des dispositions relatives à la pandémie de coronavuris Covid-19, mais a été refusé plus tard avec la publication d’une deuxième version du même bulletin qui avait déjà été certifiée en ligne.

Les autorités ont indiqué que le site Internet du Journal officiel avait été piraté et ont ensuite diffusé le document, selon les médias locaux, ce qui met en évidence des failles de sécurité dans la plate-forme de certification des bulletins et dans le canal de publication lui-même. On ne sait pas si le processus de validation a été effectué automatiquement par le système ou si la participation d’un utilisateur était nécessaire pour terminer le processus.

Le premier document fait 13 pages et contient des résolutions de six agences officielles: Ministère de l’éducation, Administration nationale de la sécurité sociale, Ministère du tourisme et des sports, Chef du Cabinet des ministres, Secrétariat de la gestion et de l’emploi public et Ministère des transports. Le second, qui peut être téléchargé en supplément, fait huit pages et contient des résolutions de trois ministères: ministère de la Santé, ministère du Tourisme et des Sports et ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Ce qui s’est passé a généré des réactions sur les réseaux sociaux où le fait a été remis en question. L’un des points de vue était celui de @nubis_bruno, qui a souligné que les registres décentralisés sont utilisés pour enregistrer les données, donc les gens doivent être tenus responsables de ce qu’ils font.

Il souligne également que si les fausses informations sont dues à un piratage de plateforme, il est nécessaire d’enquêter et de sanctionner les responsables.

Mettre la newsletter en fonction sur la blockchain permet si quelqu'un dit une chose, alors il doit prendre le relais. Si quelque chose de mauvais est publié parce qu'il a été piraté, il y a eu une cybercriminalité, il faut arrêter, signaler, enquêter. Éliminez la tentation de modifier les enregistrements et «continuez, continuez».

Un point de vue similaire était celui de @jmtruffa:

Le pdf est signé et la signature valide parfaitement. Alors ici, ils ont volé les clés ou ils mentent (devinez)

La Federal Blockchain Argentina est un projet local pour l’utilisation de la technologie de comptabilité distribuée (DLT) et qui est utilisée par diverses entités publiques et organisations privées dans le sud du pays.

À ce stade, il est important de mentionner que le Journal officiel de la nation argentine a certifié ses éditions dans le passé via la plate-forme OpenTimestamps, sous le réseau Bitcoin. Cependant, après 2018, la validation des documents se fait avec BFA.

DLT est une technologie Bitcoin originale, en tant que système numérique, à travers laquelle deux personnes ou plus peuvent effectuer des transactions de toute nature (données, valeur) sans l’intervention de tiers ou d’intermédiaires de confiance. L’information est il s’inscrit de manière décentralisée et partagée dans le réseau et ne peut pas être modifié, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un système immuable.

Dans ce cas, le BFA utilise le réseau comme une entité semi-publique, avec un certain degré de centralisation auquel seuls les membres invités participent.