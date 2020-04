Une façon de démarrer une carrière lucrative à domicile qui pourrait payer 50 000 $ en une journée

COVID-19 nous a donné le moment idéal pour acquérir une compétence ou lancer une nouvelle carrière.

Avril

1, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Cet article a été écrit par Mike Peters, fondateur du groupe d’entreprises Yomali, membre du conseil d’administration de la Fondation XPRIZE et conseiller de The Oracles.

Nous traversons une période difficile de l’histoire. La pandémie de COVID-19 provoque une crise sanitaire et l’économie et l’emploi en souffrent.

Alors que beaucoup d’entre nous peuvent travailler à domicile, d’autres non. Mais s’il existe une doublure en argent, c’est peut-être la suivante: c’est le moment idéal pour apprendre une compétence ou lancer une nouvelle carrière. Le marketing d’affiliation vous offre cette opportunité.

J’ai donc parlé avec Anna Gita, PDG de MaxWeb, notre réseau de marketing d’affiliation. Ici, elle explique comment démarrer une carrière potentiellement lucrative en travaillant à domicile en tant que filiale marketing.

Qu’est-ce que le marketing d’affiliation?

Les commerçants affiliés sont des «partenaires de trafic» qui aident les entreprises en ligne à obtenir des clients et reçoivent une commission pour chaque vente qu’ils envoient sur le site Web d’une marque. Vous pouvez travailler avec de grandes marques comme Victoria’s Secret et de petites marques qui vendent des produits sur Amazon.

Les marketeurs affiliés ne sont pas seulement des influenceurs ou des blogueurs des réseaux sociaux. Avez-vous déjà acheté un produit en ligne et vu des publicités pour des produits similaires sur Facebook le lendemain? C’est du marketing d’affiliation. Vous pouvez également utiliser n’importe quelle approche génératrice de trafic comme la messagerie électronique, la publicité Google et TikTok.

Pourquoi est-ce une bonne opportunité en ce moment?

Le marketing d’affiliation peut être une activité lucrative avec une réelle stabilité financière, et il y a un grand potentiel de croissance car c’est une opportunité relativement inconnue. C’est similaire au démarrage d’une entreprise Amazon, mais simplifié parce que vous vendez les produits des autres au lieu des vôtres.

Le démarrage est à faible risque car les dépenses sont minimes. Vous pouvez commercialiser vos abonnés des médias sociaux existants gratuitement ou définir des limites de dépenses quotidiennes comme 20 $ sur les publicités Facebook tout en testant ce qui fonctionne.

Vous pouvez être payé 100 $ par client; Donc, si vous envoyez 500 clients en une journée, cela représente 50 000 $ – ce que font de nombreux affiliés.

Mais ce qui est particulièrement pertinent aujourd’hui est le suivant: vous pouvez travailler à domicile et commencer en investissant quelques heures par jour. De nombreux cours et ressources peuvent vous aider à apprendre et à vous entraîner en toute tranquillité tout en conservant votre travail de jour.

Pourquoi les entreprises utilisent-elles des commerçants affiliés?

Lorsque les marques dépensent de l’argent pour la publicité, elles paient pour le «trafic» ou les visiteurs du site Web, mais rien ne garantit qu’elles se transformeront en clients payants.

Plutôt que d’embaucher un agent de commercialisation ou de trouver des moyens d’obtenir des clients par eux-mêmes, les marques peuvent tirer parti de l’expertise des filiales pour attirer des clients avec un modèle de performance où elles paient une commission prédéfinie par vente, ce qui signifie qu’elles n’investissent rien d’avance.

De quoi avez-vous besoin pour devenir un revendeur affilié?

Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur portable et une connexion Internet; mais pour réussir, vous avez également besoin d’un état d’esprit de croissance. Avec un état d’esprit fixe, vous êtes stressé face à un problème; avec un état d’esprit de croissance, vous êtes impatient d’apprendre de nouvelles choses.

Si vous aimez apprendre, vous ferez bien. Comme pour toute nouvelle entreprise, vous devez vous mettre au travail et vous enseigner, mais c’est relativement simple. Si vous vous engagez à investir quelques heures par jour, c’est plus que suffisant.

Comment commencez-vous?

Tout d’abord, choisissez le type de marketing d’affiliation que vous souhaitez faire. Je recommande de commencer par quelque chose de facile, comme la publicité Facebook ou Google. Vous n’avez pas besoin d’une liste d’email ou d’abonnés Instagram pour être un marketing affilié, mais si vous en avez, profitez-en en vous concentrant sur le marketing par e-mail ou Instagram.

Restez avec une seule plateforme et concentrez-vous sur sa maîtrise. Vous pouvez effectuer vos propres recherches sur des forums comme OfferVault et Stacked Marketer. Ensuite, une fois que vous avez un revenu stable, vous pouvez élargir vos horizons en apprenant de nouvelles plateformes.

Bien que vous puissiez travailler directement avec les marques, ce n’est pas facile – surtout lorsque vous êtes nouveau et qu’elles ne vous connaissent pas ou ne vous font pas confiance. C’est pourquoi des réseaux d’affiliation comme MaxWeb existent.

Que sont les réseaux de marketing d’affiliation?

Les réseaux d’affiliation comblent le fossé entre les marques et les commerçants affiliés. Ils fournissent la langue (copie) et les graphiques que vous pouvez utiliser, un lien unique pour suivre vos conversions et d’autres mesures pour améliorer vos campagnes. Ils s’assurent également que les sites Web de la marque sont optimisés, afin que vos visiteurs se convertissent en clients et que vous soyez payé.

Comment trouvez-vous le bon réseau?

Choisissez un réseau qui jouit d’une bonne réputation et offre un contenu testé, un support créatif, de suivi et technique et des flux de trésorerie fiables. Recherchez des réseaux qui testent tout pour vous et vous paieront à temps, au moins une fois par semaine. Recherchez des «réseaux de marketing d’affiliation» pour obtenir des recommandations et des critiques; les communautés en ligne et les groupes Facebook sont une excellente ressource.

Ne vous inquiétez pas de gagner 50 000 $ par jour au départ. Concentrez-vous sur le fait de gagner l’équivalent de votre salaire annuel tout en travaillant moins d’heures. Gagner quelques centaines de dollars par jour est réalisable avec un état d’esprit et des efforts de croissance.

Peu importe l’incertitude que vous vivez en ce moment, je suis là pour vous dire: cela s’améliorera et une carrière lucrative est possible.

Connectez-vous avec Mike Peters et Anna Gita sur LinkedIn ou visitez MaxWeb.

Vous souhaitez partager vos idées dans un futur article comme celui-ci? Rejoignez Les oracles.

.