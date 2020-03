Une femme avec du bitcoin est une personne émancipée

Faits saillants:

La confidentialité de Bitcoin permet aux femmes en situation vulnérable de protéger leur argent.

Le Bitcoin est une invitation pour les femmes et les hommes à démolir les paradigmes

Manhattan est apparue avec une odeur de brûlé le 25 mars 1911. L’usine de chemises Triangle Shirtwaist a été consumée par les flammes au petit matin; dévorant à l’intérieur non seulement des machines à coudre et des tissus, mais aussi 140 jeunes immigrants. La tragédie a révélé une triste réalité du moment: pour parvenir à l’émancipation économique, les femmes doivent sacrifier leur liberté et leur sécurité.

Les victimes de l’incendie n’ont pas été oubliées: elles ont été immortalisées en célébrant la journée internationale de la femme chaque 8 mars. Le monde actuel n’est pas le même que celui de ce matin à New York. Aujourd’hui, la société occidentale considère les droits des femmes en équité avec ceux des hommes, bien que malheureusement, tous ne subissent pas le même sort. L’argent reste un élément qui détermine à quel point un individu peut être libre et autonome et devient le ticket pour le salut ou la condamnation des femmes en situation de vulnérabilité.

Sous ce panorama encore dramatique, Le Bitcoin apparaît comme une opportunité de consolider l’indépendance économique de la population féminine. Imaginons un personnage: ce peut être un étudiant universitaire, une mère de deux enfants ou une tante éloignée. Cette femme est contrôlée par une autre personne chez elle, beaucoup plus influente sur le plan économique. Il peut s’agir d’un soignant, d’un membre de la famille ou d’un partenaire romantique. Elle veut quitter la maison pour ne pas s’exposer aux abus, mais elle ne peut pas partir car elle n’a pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins.

Notre personnage n’a pas eu la possibilité d’ouvrir un compte bancaire ou d’économiser de l’argent sous le matelas; Toute action est surveillée par ceux qui dominent le foyer. Comment cette personne peut-elle échapper à cet environnement oppressif ou se protéger d’une attaque violente? La réalité est que de nombreuses femmes sont incapables de prendre une décision qui protège leur vie, car elles n’ont pas le soutien financier pour faire face à une rupture familiale. Pour échapper à un environnement toxique, il faut non seulement l’estime de soi et le courage, mais aussi des ressources monétaires.

La confidentialité des réseaux comme Bitcoin renforce les femmes qui vivent une relation abusive. La technologie ne s’intéresse pas à qui vous êtes, encore moins à votre sexe. Une femme ayant accès à un ordinateur, un smartphone et Internet peut télécharger un sac à main et économiser de l’argent sans que personne ne le sache. Autrement dit, il peut atteindre l’autonomie souhaitée pour exécuter un “plan B” si nécessaire.

Elena Cazes, Mónica Castro et Lorena Ortiz, trois femmes influentes de l’écosystème de crypto-monnaie latino-américain, pensent que cette autonomie est l’un des grands avantages du Bitcoin. CriptoNoticias a communiqué avec chacune d’entre elles à la veille de la Journée de la femme, désireuse de découvrir comment Latinas peut tirer parti des crypto-monnaies.

Votre propre argent

Elena Cazes est éloquente; De l’autre côté de l’ordinateur, elle semble toujours intéressée à révéler l’humain dans Bitcoin. Peut-être parce qu’elle est psychologue, mais aussi parce qu’elle travaille en tant que productrice du podcast CriptoNoticias – In Consensus -, elle parle de la capacité de transformation que la technologie a chez les gens. Et pour elle, Le Bitcoin est un allié de tous ceux qui sont défavorisés, car il a été créé pour défendre leurs droits particuliers.

Le Bitcoin nuit aux institutions centralisées, telles que les banques, les gouvernements ou les institutions sociales, en supprimant le contrôle monétaire, dit-il. Pour cette raison, il est beaucoup plus difficile pour une personne de manipuler une autre si elle ne peut pas conserver, censurer ou gérer son argent. Ce principe profite aux femmes victimes de maltraitance ou économiquement dépendantes, suggère Elena, car il leur donne une plus grande liberté de mouvement et de choix.

Les gouvernements et les banques aujourd’hui, rois et églises dans le passé, détiennent le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. Nous, les femmes, avons vécu cette situation à travers l’histoire, c’est donc un instrument qui nous permet l’autonomie économique, l’anonymat (ou, du moins, la discrétion), le moyen d’échange, la réserve de valeur.

Elena Cazes, psychologue.

Selon les statistiques de la CEPALC, les femmes pauvres ou sans indépendance financière sont plus sujettes aux abus. De même, les études de la Banque mondiale révèlent que les femmes plus riches sont 45% moins susceptibles de subir des violences à domicile. Autrement dit, le manque d’argent et la violence sont plus liés qu’on ne le croit; car ils limitent les possibilités d’action de la victime.

Personne ne prend votre bitcoin

En changeant la façon dont l’argent est généré et distribué, Bitcoin permet aux femmes de retrouver leur autonomie. Lorena Ortiz, qui s’identifie comme une bitcoiner et féministe, partage la même opinion d’Elena Cazes. Le fondateur du Bitcoin Embassy Bar à Mexico est devenu le cœur d’une grande communauté de bitcoiners, qui défendent la confidentialité du Bitcoin comme l’un de ses principes les plus importants.

Ortiz note que la difficulté de suivre un transfert en Bitcoin, grâce à sa confidentialité, augmente les chances qu’une victime de violence physique puisse échapper à son agresseur. Comme nous l’avons mentionné précédemment, une femme soumise à une personne disposant de plus de pouvoir n’a pas la capacité de mobiliser de grandes sommes d’argent sans être découverte.

Cependant, avoir Les bitcoins peuvent toujours être un secret bien gardé. “Ce bitcoin est le vôtre, personne ne peut le retirer”, explique Lorena. Un partenaire, un membre de la famille ou un soignant violent n’a pas à savoir qu’une femme possède un compte Bitcoin, à moins qu’elle ne le confesse. En ce sens, les femmes peuvent retrouver leur autonomie et progressivement leur liberté. Le respect de la propriété privée qui introduit l’économie des crypto-monnaies peut sauver non seulement des poches, mais aussi des vies.

Changer les règles du jeu

Lorena Ortiz estime également que le Bitcoin de ses fondations peut équilibrer l’équilibre des inégalités de richesse entre les hommes et les femmes. L’entrepreneur perçoit un monde où la richesse s’accumule principalement chez les hommes. Les rôles de genre traditionnels, toujours en vigueur il y a une cinquantaine d’années, perpétuent une structure familiale où le père est le soutien économique et la mère se consacre aux tâches parentales.

Bien que pour certains cela puisse être une dynamique idéale, c’est un problème pour les femmes (et la famille en général) car elles finissent par dépendre du revenu d’une seule personne à la maison. Lorena considère que Bitcoin est venu changer les règles du jeu, introduisant la possibilité que les femmes gagnent également de l’argent et s’établissent comme pilier économique.

Avec Bitcoin, vous êtes à un moment historique et clé, où il y aura un changement historique, financier et social, où (les femmes) pourront acquérir quelque chose qui gagnera de la valeur à l’avenir et sera accessible à tous. Si les femmes y participent depuis le début, le pouvoir financier peut être équilibré à un niveau historique.

Lorena Ortiz, Bitcoiner.

Monica Castro, qui est une professionnelle de longue date dans l’industrie de l’édition et passionnée par les crypto-monnaies, estime également que les femmes – ainsi que les hommes – vivent un moment historique avec Bitcoin. Monica pense qu’entrer dans cet écosystème lui a donné “un retour à sa façon d’interpréter le monde”, car au début elle ne s’intéressait pas du tout à l’économie.

Cependant, pour entrer dans les eaux profondes de ce qu’on appelle la crypto-monnaie, vous devez d’abord vous interroger sur ce qu’est l’argent et comment il fonctionne. En ce sens, Monica pense que les gens deviennent de plus en plus conscients de la façon de générer de la richesse lorsqu’ils décident d’apprendre le bitcoin. Les femmes, ainsi que toute autre personne qui participe à la blockchain, peuvent tirer pleinement parti de ces enseignements et l’appliquer au quotidien.

Je crois que le Bitcoin est une invitation pour les femmes et les hommes, à renverser les paradigmes, à sortir de l’inertie, à continuer à se former et à contribuer à générer l’égalité des chances. Mais en retour, cela demande beaucoup, vous devez étudier, vous devez lire, vous devez demander. Il est inutile de rester avec un slogan ou des phrases, ou avec ce que les autres vous disent à ce sujet. C’est une technologie qui se connecte inévitablement à une culture définitivement riche en idées et en connaissances.

Monica Castro Journaliste

Une solution pour certains

Le Bitcoin est en train de devenir un outil utile pour promouvoir et consolider l’égalité des sexes dans le secteur économique, si l’on tient compte de ce qui a été dit par Elena, Mónica et Lorena. Cependant, chacun de ces professionnels du secteur estime qu’il existe encore des obstacles qui limitent la portée des crypto-monnaies au niveau de la masse. Et le problème le plus critique se situe au niveau de l’éducation.

Elena Cazes souligne que l’utilisation du bitcoin n’est pour le moment “qu’une solution pour certains”, car la barrière technologique rend impossible pour toutes les femmes de comprendre comment cela fonctionne. De plus, la plupart des textes éducatifs sur cette industrie sont en anglais, donc ceux qui ne parlent pas la langue peuvent avoir encore plus de difficultés à entrer dans l’écosystème.

Mónica Castro et Lorena Ortiz ajoutent qu’ils ont besoin d’avoir des connaissances techniques sur l’économie et la technologie de la blockchain, ce qui rend difficile l’utilisation quotidienne des crypto-monnaies. Castro souligne également que Il est essentiel d’avoir envie d’apprendre si vous voulez vraiment entrer dans l’écosystème. Un désir autodidacte que tout le monde ne possède pas et qui décourage généralement davantage d’utilisateurs novices, qui préfèrent des services faciles à utiliser et simples à comprendre.

Comme si cela ne suffisait pas, ce cocktail doit tenir compte du fait qu’en Amérique latine, une grande partie de la population n’a pas une bonne formation académique. Et, comme nous l’avons mentionné précédemment, ce sont exactement les populations les moins protégées et les plus pauvres qui ont besoin de l’aide de ce type d’outils. Il reste donc un long chemin à parcourir avant que le Bitcoin ne devienne une solution accessible à toutes les femmes, quels que soient leur état ou leur niveau d’instruction. Cependant, certains ont déjà commencé à emprunter ce chemin.