Une fois l’application de suivi de la phase 2 sélectionnée, elle s’appellera Immuni et utilisera Bluetooth

L’application s’appellera Immuni, qui, dans les intentions du gouvernement, servira à contrôler la propagation du virus au cours de la phase 2.

Ce sera “un pilier important dans la gestion de la prochaine phase de l’urgence”, l’expérimentation aura lieu dans certaines régions pilotes, puis elle sera étendue, a expliqué Domenico Arcuri, commissaire à l’urgence, qui a signé aujourd’hui la commande avec laquelle il est disponible “pour procéder à la stipulation du contrat d’octroi gratuit de la licence d’utilisation du logiciel de recherche des contacts et du contrat de service gratuit avec le entreprise Bending Spoons Spa».

L’application a participé à la sélection du ministère de l’Innovation où plus de 300 propositions sont arrivées. Il est basé sur le bluetooth (mais il est également adaptable au GPS) un principe clé sur lequel se déplace l’Europe.

Le souhait, dit Arcuri, est qu’il y ait “une adhésion volontaire massive des citoyens”.

L’ordonnance a pris en compte:

“Cette société Cuillères à cintrer Spa exclusivement pour l’esprit de solidarité et, par conséquent, dans le seul but de fournir sa propre contribution, volontaire et personnelle, utile pour faire face à l’urgence de Covid-19 en cours, a exprimé la volonté d’accorder une licence d’utilisation ouverte, gratuite et perpétuelle, au commissaire extraordinaire pour la mise en œuvre et la coordination des mesures de confinement et de contraste de l’urgence épidémiologique Covid-19 et au Cabinet du Premier ministre, le code source et tous les composants d’application qui font partie du système de contact recing déjà développé.

De plus, il est toujours lu dans l’ordonnance, pour les mêmes raisons et motivations et a toujours exprimé sa volonté de terminer les développements informatiques qui seront nécessaires pour permettre la mise en service du système national de course par contact numérique “.

Fonctionnalités de l’application

L’application Immuni sera téléchargeable sur une base volontaire et se compose de deux parties. Le premier est un système de suivi qui utilise la technologie Bluetooth. De cette façon, il sera possible de détecter, grâce à la proximité de deux smartphones, toutes les rencontres d’une personne testée positive à Covid-19, en un nœud pour pouvoir tracer et isoler le potentiel infecté. En effet, une fois téléchargée, l’application conserve sur l’appareil de chaque citoyen une liste de codes d’identification anonymes des autres appareils dont elle a été proche.

La deuxième fonction consiste à remplir la fonction d’un journal clinique, dans lequel les informations les plus pertinentes de l’utilisateur individuel sont enregistrées (sexe, âge, maladies passées, prise de médicaments) et qui doivent être mises à jour quotidiennement avec tous les symptômes et les changements de statut de la santé.

Pas plus tard qu’hier, en fait, la Commission européenne a dicté les règles du système de suivi: anonymat et pas de géolocalisation, oui au bluetooth et au bénévolat.

“Les pays de l’UE convergent vers une approche commune” avec “des solutions qui minimisent le traitement des données personnelles”, écrit l’Europe dans le document élaboré aujourd’hui en collaboration avec les gouvernements. “Les données sur la position des citoyens ne sont ni nécessaires ni recommandées pour le suivi de l’infection”, souligne Bruxelles, soulignant que l’objectif de l’application “n’est pas de suivre les mouvements des personnes ou d’appliquer les règles” car cela “créerait des problèmes importants de sécurité et confidentialité “. Pour maintenir l’anonymat, les applications devraient utiliser un “identifiant anonyme et temporaire (code d’identification de l’utilisateur, ndlr) qui vous permet d’établir un contact avec d’autres utilisateurs à proximité”.