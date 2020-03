Une fuite révèle la gamme de moteurs de la nouvelle Mercedes SL 2021

La nouvelle Mercedes SL est déjà en développement. Le modèle emblématique de la marque star abandonnera le concept de roadster en pariant sur un cabriolet traditionnel 2 + 2 places, tout en récupérant le toit en toile. Développée par Mercedes-AMG, la gamme de moteurs qu’elle proposera à partir de 2021 est filtrée.

Nos informateurs soulignent que la nouvelle génération de Mercedes SL sera dans les concessions de la marque star, et donc, entre les mains de certains clients, dans exactement un an, des délais très serrés et que ils supposent que nous verrons le nouveau modèle avant la fin de 2020.

La nouvelle Mercedes SL abandonnera l’approche qu’elle a suivie au cours des deux dernières générations, les R230 et R231, dans lesquelles il est devenu un roadster à deux places avec un toit en tôle amovible électriquement. Considérée comme le haut de gamme des modèles Mercedes, la dernière génération s’étalera sur près de neuf ans jusqu’à son arrivée.

Liste des moteurs de la nouvelle Mercedes SL 2021, fuite du système de gestion dans les usines Mercedes

Et, comme nous l’avons vu, cela change complètement. Développé par Mercedes-AMG, ce sera à nouveau un modèle quatre places dans une configuration sportive 2 + 2, donc l’arrière sera dédié aux petits enfants ou comme une extension du volume du coffre, où un toit en toile sera logé. Au revoir au toit de tôle qui a alourdi le poids – et le prix – de manière significative, ce qui est également un adieu à la Classe S Cabrio.

Mais une fuite a découvert la gamme de moteurs de la nouvelle Mercedes SL 2021. L’image, gracieuseté de “Mercedes-Fans”, correspond au système de gestion d’unité installé dans le réseau de fabrication Mercedes, chaque version avec son code produit attribué, les trois premiers chiffres -R232- correspondant à la génération du modèle.

Six versions, selon les marchés, plus qu’intéressantes avec des hybrides et des plug-ins dans le cabriolet

Le premier, “SL 43”, confirme que la marque sportive utilisera le nouvel assemblage hybride de la nouvelle génération des Mercedes-AMG C 43 et AMG C 63 également pour le plus grand roadster. Pour sa part, la deuxième option – “SL 53” – est le bloc semi-hybride bien connu avec la technologie 48 Volt que Mercedes monte sur tous les modèles à partir de la Classe E, la Moteur six cylindres en ligne double turbo de 3,0 litres développant 435 chevaux.

Mercedes SL 2021, a chassé la nouvelle génération du cabriolet de luxe

Très intéressant est le variante hybride rechargeable que la marque allemande a préparée à partir de cette dernièrele “SL 53 e”. Une fois de plus, nous confirmons l’avancement de notre offre hybride avec un moteur six cylindres en ligne et un moteur électrique. Les versions avec le moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui réjouissent “SL 55 S” et “SL 63” pourraient continuer à être utilisés sur certains marchés, bien que la grande nouveauté sera son électrification avec la technologie 48 Volts.

Mercedes aura également un haut de gamme avec une version AMG SL 73. Il ne tirera pas un moteur à douze cylindres en V, mais il aura le puissant V8 biturbo de 4,0 litres combiné à un moteur électrique, la même combinaison que nous verrons dans la nouvelle AMG GT berline 73 Hybrid avec une puissance maximale qui Ce sera environ 800 CV.

