Une journée dans la vie de … Aiden Danaher, directrice de compte chez Fifty Five and Five – Econsultancy

Aiden Danaher travaille chez Fifty Five and Five, une agence qui, dit-il, a «la sélection de thés la plus complète que nous puissions souhaiter dans notre garde-manger».

En plus de faire des déclarations aussi audacieuses, nous avons découvert ce que Danaher fait chaque jour et lui avons demandé quelques conseils.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis directeur de compte chez Fifty Five and Five, une agence de marketing numérique basée à Londres. Je gère notre équipe marketing et services clients, tout en étant responsable de certains de nos plus gros clients, et en les aidant dans la stratégie jusqu’à l’exécution et le reporting.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Mon rapport direct est au fondateur de notre entreprise. Je fais partie de l’équipe de direction et j’ai été le premier employé à rejoindre l’entreprise, après avoir travaillé avec Chris (le fondateur de notre entreprise) dans un poste précédent.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Être curieux, prestance et toujours demander pourquoi.

Pour moi, la séparation entre l’établissement de relations avec les clients et la gestion d’une équipe consiste à penser comme le client et à poser des questions – «est-ce précieux?», «Cela profite-t-il à ce que nous (le client) faisons?» Vous devez ajouter valeur, et justifier cette valeur, donc c’est toujours en tête de mon esprit.

Avec l’équipe, chacun mène d’une manière différente, j’aime être totalement transparent et honnête et mener par l’expérience. Si c’est bon, célébrons le travail, et si ce n’est pas si bon, vous en tirez des leçons, prenez-le en compte et assurez-vous que ces erreurs ne se reproduiront pas.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je me lève généralement tôt avec mon fils de 1 an, nous aurons un peu de temps de jeu avant le trajet vers Londres où j’écouterai un podcast et me préparerai pour la journée à venir. Une fois au travail, la journée commence avec notre stand-up quotidien, où les gens parcourent leurs priorités et ce sur quoi ils travailleront – c’est quelque chose de si simple en tant que concept mais extrêmement précieux.

Ce sera ensuite un mélange d’appels des clients, de parler avec l’équipe des projets dans lesquels ils sont impliqués et d’envisager les travaux et la planification futurs.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Voir les gens grandir au sein de l’entreprise. J’ai eu la chance de voir le développement de beaucoup de nos employés, et cette progression est extrêmement satisfaisante. J’aime aussi travailler pour une agence; le rythme, la variation du travail, les différentes campagnes, c’est plein de défis.

Ce qui est nul, la relation agence / client peut parfois être délicate. Rien de plus frustrant qu’un client non communicatif ou non engagé.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

D’un point de vue commercial, il s’agit du contrôle de la qualité et de la croissance de la clientèle. S’assurer que ce que nous livrons est toujours conforme aux normes, tout en augmentant le nombre de «clients piliers» que nous avons.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Feedly: Je commence chaque journée en lisant un sujet d’actualité pendant 10/15 minutes, ce qui peut soit bénéficier à l’équipe d’un point de vue de la connaissance, soit aider sur quelque chose sur lequel nous travaillons.

Asana: Notre Bible, où vivent tous nos projets, clients et tâches. C’est le rythme cardiaque de notre entreprise et tout continue à tourner.

Parlant: Nadine Young a parlé de l’importance des relations avec lesquelles je suis très d’accord. La technologie a comblé de nombreuses lacunes, mais se parler est toujours le plus précieux.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Fifty Five et Five, et où pourriez-vous aller d’ici?

J’ai rencontré Chris en travaillant ensemble à la BBC sur un projet technologique. Quelques semaines après la fin de nos contrats, nous avons pris un café, Chris a décrit ce plan semi-vague de création d’une agence de marketing et a voulu voir si cela m’intéressait. Cinq ans plus tard, le reste appartient à l’histoire. Nous avons réalisé une croissance d’une année sur l’autre, construit notre propre outil industriel, compté Microsoft comme client clé, avons des bureaux aux États-Unis et avons la sélection la plus complète de thés dans notre garde-manger que vous pourriez souhaiter.

Quelles campagnes / expériences vous ont impressionné récemment?

Cette campagne de référencement par IKEA a été brillante. Ils ont vu que leur public passait moins de temps à regarder la télévision ou à lire le journal, et plus en ligne, et à utiliser Google pour répondre à toutes leurs questions. Ils ont donc renommé des produits clés pour refléter certaines des questions les plus populaires posées sur Google – un lit de repos, par exemple, est devenu “Mes partenaires ronflements”. J’adore la créativité et le lien personnel qu’elle a créé grâce à l’humour.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui débute sa carrière dans la gestion de compte?

Pensez toujours comme si vous étiez le client

Prenez des notes – capturez chaque détail d’un appel / d’une réunion / d’un brief, cela pourrait être d’une valeur inestimable

Préparez-vous pleinement – une tâche simple peut vous démarquer des autres

Téléchargez le rapport des 100 meilleures agences numériques d’Econsultancy.