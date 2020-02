Une journée dans la vie de … Alessandro Bogliari, co-fondateur et PDG de The Influencer Marketing Factory – Econsultancy

Nous en avons une pour les GenZennials aujourd’hui, une entrevue avec le co-fondateur de The Influencer Marketing Factory, une agence qui a fait beaucoup de travail récemment avec TikTok.

Voyons comment fonctionne Alessandro Bogliari et à quoi ressemble sa journée moyenne.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis co-fondateur et PDG de The Influencer Marketing Factory. Comme il s’agit d’une entreprise assez récente (démarrée il y a 1 an et 2 mois) mais qui se développe très rapidement, j’ai pris soin de différents rôles et je porte plusieurs «chapeaux» sur ma tête. Je fais tout le marketing, les relations publiques, la stratégie à long terme, je choisis les outils à utiliser et l’optimisation des workflows. Nous avons une équipe de 10 personnes en ce moment, mais certaines tâches – surtout au début – sont trop cruciales pour être déléguées. Et aussi, seuls les fondateurs peuvent avoir cette passion de faire chaque jour un effort supplémentaire.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je suis au top avec ma co-fondatrice (Nicla Bartoli) avec qui je discute de chaque sujet important et prends des décisions avec

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Beaucoup d’entre eux: piratage de la croissance, planification stratégique à long terme, gestion d’équipe, compétences techniques (même un peu de codage si nécessaire), réseautage (et être intéressant) et réflexion hors des sentiers battus

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je commence la journée au lit avec un peu de médias sociaux pour me réveiller et ensuite je bois mon premier expresso (comme tout vrai italien!). Ensuite, je vérifie s’il y a une urgence sur notre Trello ou si quelqu’un de mon équipe m’a écrit sur Slack. Après cela, je commence à lire sur l’industrie et les nouvelles (je lis environ 10 à 20 articles par jour sur le marketing d’influence, les médias sociaux, et même la finance et la politique, car ils sont parfois liés à ce que nous faisons).

Ensuite, je vais au bureau où je peux mieux me concentrer – nous sommes une entreprise 100% distante et seuls nous deux fondateurs sont physiquement dans un espace de travail incroyable à Manhattan. C’est bien de l’avoir pour être plus productif et avoir un endroit idéal pour des réunions avec les clients. Le reste de la journée est un mélange d’activités quotidiennes et de planification à long terme. Je pourrais avoir des appels avec des journalistes qui me poseraient des questions sur l’avenir du marketing d’influence ou, plus récemment, spécifiquement sur TikTok. Vous devez mélanger des tâches ennuyeuses et penser au grand plan de votre entreprise 🙂

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’adore le fait qu’il soit dynamique, que nous ne soyons pas tous coincés dans un bureau dans un travail de type 9-5, et aussi que je puisse travailler avec les médias sociaux et les dernières tendances, donc ce n’est jamais ennuyeux.

Ce qui craint, au contraire, c’est qu’il est parfois difficile d’éduquer le client sur ce qui compte en matière de marketing d’influence; une autre chose que je n’aime pas, c’est qu’il y a des tonnes d’autres agences qui disent qu’elles sont des experts en marketing d’influence, mais en fin de compte, n’exécutent pas vraiment une bonne campagne ni ne fournissent suffisamment de données / rapports à la fin de la campagne et cela n’aide pas en termes de réputation pour l’industrie du marketing d’influence

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Chacun de nos clients a des KPI différents et nous en discutons avec eux avant de commencer une nouvelle campagne. Il peut s’agir de téléchargements d’applications, d’inscriptions sur une nouvelle plateforme ou même simplement de la notoriété de la marque. Pour nous en tant qu’entreprise, nous calculons le taux de rétention de nos clients (plusieurs campagnes au lieu d’une activité ponctuelle) comme mesure de réussite. Et aussi leur bonheur (mais c’est assez subjectif et personnel à calculer, n’est-ce pas?)

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Trello pour organiser les tâches et les délais. Relâchez pour communiquer avec l’équipe. Google Agenda pour organiser des réunions et des appels commerciaux. Google Docs pour les articles de blog, Google Spreadsheets pour tout ce qui a des chiffres (des listes d’influenceurs à l’analyse des coûts / revenus pour chaque campagne). Ensuite, nous avons beaucoup d’outils spécifiques pour gérer nos campagnes et suivre les campagnes Instagram et TikTok, suivre la création de liens et la gestion des audiences personnalisées.

Comment en êtes-vous venu à co-fonder The Influencer Marketing Factory, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Après des années dans l’industrie du marketing d’influence et avec toujours un esprit d’entreprise (j’ai créé ma première startup à 18 ans), j’ai pensé qu’il était temps de jouer plus fort. J’ai eu la chance de co-créer cette entreprise avec la même personne (Nicla Bartoli) avec laquelle j’ai co-créé ma première startup, donc nous partageons déjà les mêmes valeurs et cela a beaucoup aidé en étant sur la même longueur d’onde.

Quelle est votre marque préférée ou votre utilisation marketing de TikTok que vous avez vue jusqu’à présent? Quelles utilisations du médium vous ont le plus impressionné?

Nous avons travaillé sur différentes chansons pour des labels de musique tels que Sony Music, Universal Music et Warner Music Group. C’est incroyable de voir comment seulement 5 TikToks peuvent lancer un défi de hashtag qui atteint une portée organique de plus de 20 millions et des milliers et des milliers de vidéos multimédias gagnées. Nous ajoutons, juste cette semaine, plus d’études de cas ici.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui tentent de déterminer si investir dans le marketing d’influence, en particulier sur une plateforme émergente comme TikTok ou Twitch?

TikTok n’est pas pour tout le monde: c’est une application qui ne fonctionne pas sur les règles typiques des médias sociaux. Ce n’est pas Instagram et pour cette raison, les entreprises qui souhaitent investir dans le marketing d’influence sur TikTok doivent faire confiance aux tiktokers sans essayer de les forcer à créer quelque chose qui n’est pas vraiment natif de TikTok.

