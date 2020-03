Une journée dans la vie de… Amy Barzdukas, Vice-Président Exécutif et CMO chez Poly – Econsultancy

Tous ceux qui lisent ceci ont probablement utilisé un téléphone de conférence, mais qu’est-ce que ça fait de les commercialiser? Heureusement pour vous, le «jour dans la vie» d’aujourd’hui présente le directeur marketing de Poly, Amy Barzdukas.

Allons-y…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis responsable de la stratégie et de l’exécution marketing de Poly à l’échelle mondiale et je m’assure que l’expérience client de Poly est exceptionnelle. Cela signifie que mon travail consiste à faire connaître Poly et ses produits et services, à bâtir la marque Poly et à diriger une équipe formidable qui contribue à faire de la vision de Poly le meilleur fournisseur de technologie UC au monde.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je suis chef du marketing et vice-président exécutif. Je rapporte directement au PDG de Poly.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Les principales compétences dont un OGC a besoin sont la curiosité, poser des questions et être un bon auditeur. Être curieux et à l’écoute des clients, des parties prenantes, des données, des autres leaders, de votre équipe – sont tous essentiels pour devenir un marketeur agile. Je pense aussi que c’est bien d’avoir un peu d’humilité et un bon sens de l’humour, donc vous pouvez être résilient et ajuster vos voiles si le vent ne souffle plus sur votre chemin.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je commence tous les jours tôt, en lisant les actualités et en consultant mes e-mails et mes flux sociaux. Je pourrais commencer par une réunion de leadership debout à 7 heures du matin, et prendre un smoothie et un café pour le petit déjeuner. Mes rendez-vous avec mon équipe en Europe sont précoces puis j’arrive au travail et j’ai plusieurs check-ins avec mon équipe. J’ai généralement une activité d’écriture par jour – un blog, un document de positionnement stratégique ou l’examen d’une copie marketing approuvée, etc. J’adore écrire et j’aime rester impliqué. Je ferme la journée vers 19h, bien que je sois toujours sur email. J’essaie également de faire de l’exercice quotidiennement – le peloton ou un cours de yoga sont mes préférés.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Tout d’abord, j’aime les gens avec qui je travaille car ils m’inspirent tous les jours. J’adore travailler dans la technologie car il y a toujours quelque chose de nouveau et d’incroyable au coin. Et j’aime quand le travail en coulisses d’une campagne est enfin révélé au monde, puis voir les résultats arriver. L’une de nos plus grandes annonces a eu lieu il y a environ un an le 18 mars 2019. Nous avons lancé la nouvelle image de marque de Plantronics et Polycom en tant que Poly et la réponse a été extrêmement positive.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Il est important dans le marketing d’avoir des mesures qui parlent au reste de l’entreprise, donc nous examinons attentivement notre entonnoir de prospects marketing qui se transforme finalement en revenus, et c’est ce qui compte vraiment. Nous mesurons également le trafic Web en tant que baromètre de la pertinence de la marque, de la part de la voix et d’une foule d’autres indicateurs avancés. Mais en B2B, vous devez générer des revenus.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Je suis peut-être un peu vieille école, mais j’aime une bonne feuille de calcul. Donnez-moi des données et laissez-moi faire les tableaux croisés dynamiques pour les comprendre. Au-delà de cela – nous comptons sur une pile technologique de marketing riche pour nous aider tout au long de la journée.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Poly et où pouvez-vous aller d’ici?

J’étais avec quelques très grandes entreprises et je voulais faire partie d’une organisation un peu plus petite, mais toujours assez grande pour avoir un impact.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Je pense que la publicité de “Groundhog Day” de Jeep qui a été diffusée pendant le Super Bowl où Bill Murray a repris son rôle à partir de 1993 était emblématique. L’annonce primée a été lancée le jour de la marmotte elle-même, le 2 février, et est un montage accrocheur d’aventures dans une Jeep jour après jour, avec lui appréciant chacune de plus en plus.

Cela a résonné avec moi parce que dans le monde du marketing, aucun jour n’est pareil et ne cesse de s’améliorer. Cela m’a également ému parce que nous avons également revu un moment nostalgique et historique cette année lorsque nous avons célébré le 50e anniversaire de l’alunissage et marqué que les premiers mots prononcés par Neil Armstrong sur la lune étaient transmis via un casque Poly.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Lisez autant que vous le pouvez – fiction, documentaire, livres, magazines, blogs. Vous ne savez jamais d’où pourrait venir votre prochaine grande idée, et une large exposition est un excellent rappel de la diversité de notre monde et de nos clients. Cela fait également de vous un meilleur écrivain, et c’est un talent qui fait trop souvent défaut. Lorsque vous remarquez une annonce ou une campagne de marketing, demandez-vous ce que ce responsable du marketing tentait d’accomplir – «rétroconcevoir» à quoi ressemblait le brief. N’oubliez pas de ne pas vous prendre trop au sérieux et n’oubliez pas de rire.