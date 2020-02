Une journée dans la vie de … Caroline Hugonenc, VP Global Research & Insights, Teads – Econsultancy

Caroline Hugonenc est vice-présidente mondiale de la recherche et des perspectives chez Teads.

Elle a débuté sa carrière dans la mesure d’audience TV et numérique pour Mediamétrie sur le marché français, avant de s’installer à Nielsen en Irlande, de travailler à nouveau à la télévision, puis de revenir en France en 1998, où elle a travaillé chez Carat et maintenant Teads.

Nous avons demandé à Hugonenc quelles étaient les compétences, les outils et les KPI dont elle avait besoin dans son travail quotidien.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis en charge de la recherche et des idées pour Teads, une plate-forme de publicité numérique qui réunit les meilleurs éditeurs du monde pour fournir une solution de bout en bout pour les marques.

Mon équipe fournit des informations sur notre public, nos solutions et formats médias, et conseille nos clients sur toutes les questions liées aux médias et à l’efficacité créative de leurs campagnes.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je relève de Jeremy Arditi, directeur commercial de Teads.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

La compétence la plus importante doit être organisée car nous travaillons sur des projets à court, moyen et long terme en même temps. La capacité de gérer les parties prenantes internes tout en respectant les priorités de nos clients est extrêmement importante, mais aussi très gratifiante lorsque tout est réuni. Il est également essentiel d’être sur le pouls de l’industrie. Notre équipe est invitée à donner un guide sur les tendances et les idées futures, il est donc essentiel de pouvoir répondre à ces questions de manière réfléchie lorsqu’elles se posent.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je voyage beaucoup pour parler aux clients et soutenir les équipes locales, alors dans quelle ville je dicterai souvent ma journée. Les matins sont généralement consacrés aux présentations. Cela impliquera de parler aux agences et aux équipes clients de nos dernières recherches ou de leurs dernières campagnes et comment nous pouvons améliorer nos relations de travail. Cela implique la liaison avec notre équipe des comptes stratégiques (STA) sur laquelle nous devons puiser et nous assurer d’avoir la meilleure approche de sa catégorie pour un dossier client.

Plus tard, j’aurai un rattrapage avec mon équipe sur les derniers projets et comment nous pouvons maximiser l’impact de toute recherche que nous faisons. J’essaie toujours de rester au courant des dernières tendances et nouvelles, donc je passe beaucoup de temps à lire les derniers articles / articles de recherche / livres.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’adore le fait que je travaille sur plusieurs marchés que je trouve fascinants et intellectuellement stimulants. Mon travail me permet de satisfaire ma soif d’apprendre, d’enquêter pour trouver des réponses à mes questions. J’aime aussi le fait d’avoir construit une fantastique équipe de curieux à travers le monde. Ils me mettent au défi et m’assurent que nous livrons toujours plus pour nos clients – je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli au fil des ans.

Je déteste les conférences téléphoniques et les grèves, mais en tant que membre d’une équipe mondiale vivant en France, ce sont les deux choses auxquelles je dois faire face!

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Mes objectifs sont de pouvoir conseiller nos clients, en tirant parti de la richesse de la technologie et des informations dont nous disposons pour leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin. Cela a tendance à se concentrer sur leur investissement médiatique avec Teads, mais nous sommes également heureux de vous conseiller sur leur stratégie médiatique plus large lorsque cela leur est demandé. Le succès pour moi se mesure au niveau de confiance que nos clients accordent à Teads et à la façon dont ces relations continues se développent.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Ce n’est pas un outil en tant que tel, mais un simple e-mail que nous envoyons vendredi pour partager nos 3P (pour les progrès, le plan et les problèmes). Un moyen simple et efficace de voir où nous en sommes en tant qu’équipe, ce que nous avons bien fait et quels défis nous devons relever.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Teads et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai rencontré pour la première fois l’un des fondateurs de Teads lorsque je consultais pour Dentsu. Deux ans plus tard, il m’a proposé un poste pour diriger l’équipe Insights et Marketing en France, à l’époque où l’entreprise était encore en démarrage!

Je suis extrêmement fier du travail que nous faisons chez Teads et je suis vraiment ravi d’offrir une véritable alternative d’échelle en ligne aux marques. Je ne pense donc pas à passer de sitôt, si je le faisais, ce serait probablement de revenir à la consultation.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

J’aime beaucoup la publicité Super Bowl de Microsoft cette année, mettant en vedette la première femme entraîneure d’une équipe à disputer la finale. La diversité est depuis longtemps un sujet brûlant de notre industrie, mais cette création donne à un tout nouveau public un modèle dans un environnement auparavant dominé par les hommes. Montrer une femme de cette manière donne vraiment du pouvoir à une génération de filles.

Quels conseils donneriez-vous à un spécialiste du marketing qui débute?

Soyez curieux, n’arrêtez jamais d’apprendre.