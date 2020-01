Une journée dans la vie de … Chris De Abreu, directeur créatif exécutif de MCH Global – Econsultancy

Chris De Abreu est le directeur créatif exécutif de l’agence d’expérience MCH Global.

Il a expliqué au blog Econsultancy comment il avait commencé à travailler sur des «expériences de nouvelle génération» au cœur de l’Europe, pourquoi le succès se mesurait à l’émotion et comment les marketeurs pouvaient réussir en pensant au-delà de l’évidence.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Chris De Abreu: Je dirige l’équipe créative interne de l’agence d’expérience MCH Global. La principale façon de le faire est de faire réfléchir les gens: conversations inspirantes, conceptualisation et collaboration. Essentiellement, je connecte nos employés internes aux clients en créant un travail qui offre de la magie.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Chris De Abreu: Je fais partie de l’équipe mondiale et je relève du PDG de notre division, qui siège au conseil d’administration de tout notre groupe.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Chris De Abreu: Avant tout, je dois être une personne humaine, donc la compétence la plus importante est l’empathie.

Deuxièmement, il s’agit d’ingéniosité; pour voir les opportunités, vous devez être en mesure de porter de nombreux chapeaux et comprendre les différents aspects des différents rôles au sein de vos marchés.

Troisièmement, vous devez vous tenir au courant des tendances: ce qui est chaud et ce qui ne l’est pas, et y appliquer un filtre personnel. Nous créons un excellent travail parce que nous avons des opinions fortes, et cela prend vie grâce à des idées courageuses et à des exécutions qui respirent le caractère.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Chris De Abreu: Je suis partisan de la co-création – un socialisme créatif idéologique, pour ainsi dire. Il est donc important de rester connecté au niveau mondial.

En travaillant à Zurich, vous vous sentez très chanceux – chaque journée commence par un lever de soleil alpin (et le bouleau Muesli!). Après cela, ma journée consiste principalement à découvrir des opportunités pour nos clients, à trouver des moyens de les soutenir dans la transformation ou le succès de leur entreprise. Cela vient en parlant à différentes personnes dans l’entreprise et en s’inspirant également du travail que vous voyez et des endroits où vous vous rendez.

Oh, et j’aime m’assurer qu’il y a toujours de bons morceaux sur la stéréo de bureau.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Chris De Abreu: Je me sens très chanceux de faire ce que je fais: depuis que je suis un petit enfant, j’ai toujours fait partie d’une famille créative avec mes deux parents artistes – venir dans cette industrie me semblait vraiment naturel.

J’ai dû me battre pour arriver où je suis à cause de circonstances personnelles. Mais cela signifie que j’aime vraiment tout dans les industries créatives: la résolution de problèmes pour inspirer les gens est assez géniale. C’est vraiment vivre le rêve.

Certains des points négatifs sont la politique et les ego – mais nous jouons tous cette carte de temps en temps.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Chris De Abreu: J’aime créer un travail qui touche la vie des gens de manière positive. D’un point de vue personnel, il s’agit de créer un travail qui prend plus une forme globale, de rapprocher les cultures, les races, la religion, etc. J’ai très consciemment créé une équipe diversifiée, ce qui est rare ici en Suisse.

Quand vous voyez cela prendre vie lors d’un événement à l’échelle mondiale – comme Baselworld, une activation de marque pop-up itinérante ou la prochaine Dubai 2020 Expo, c’est à couper le souffle. Et quand vous arrivez à concrétiser des idées, comme dans notre récent rapport sur les tendances futures, c’est super gratifiant.

Pour nous, le succès se mesure en émotion, c’est le véritable résultat des expériences de marque. Les émotions nous attachent aux marques et aux produits, ce qui transforme le public en défenseurs. Inutile de dire que cela entraîne également plus de ventes.

Mes indicateurs de performance clés sont toujours mesurés par l’impact qu’ils ont sur les entreprises des clients et s’ils touchent le public de manière positive et émotionnelle.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Chris De Abreu: Les gens, Internet et mon MacBook Pro.

Comment vous êtes-vous retrouvé à L’HME et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Chris De Abreu: Un déménagement au cœur de l’Europe, pour travailler sur des expériences de prochaine génération, était une évidence. Zurich est une ville incroyablement créative du point de vue du design, mais avait besoin d’une injection de bravoure créative – c’est là que je suis entré.

Avec le statut actuel de la publicité, cela ressemblait à la prochaine évolution pour passer aux expériences – c’était écrit dans les étoiles. De là, je le vois comme un trampoline pour atteindre le monde avec nos idées et vraiment soutenir le marché local en faisant de Zurich l’un des bastions créatifs mondiaux comme Londres, NYC et São Paulo.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Chris De Abreu: J’ai adoré les spots récents pour ‘On the Beach’, réalisé par Jeff Low. Tout dépend de la puissance de la rédaction, un excellent script, associé à la livraison sèche d’Iggy Pop – cela vous fait juste rire. C’est une idée simple qui permet au métier de parler.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Personnellement, je ne suis pas un fan du mot «marketing» ou «marketing» – ils se sentent très 80s! Je pense que les gens sont de nos jours beaucoup plus comme des «entrepreneurs de marché». Donc, mon conseil serait de penser au-delà de la position proverbiale du pigeonnier et d’élargir vos idées de ce qui peut être réalisé.

Ceux qui réussissent dans ce qu’ils font pensent toujours entre les lignes, plutôt que d’être collés à une seule ligne de travail. N’ayez pas peur de poser des questions et d’accepter ce que vous êtes bon et pas si bon. Respectez-vous les uns les autres et soyez gentils. C’est une grande industrie qui vous emmène dans un tour de tapis magique. C’est comme être le personnage principal d’un film de Walt Disney.