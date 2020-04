Une journée dans la vie de … Dave Page, PDG et co-fondateur d’Actual Experience – Econsultancy

Dave Page d’Actual Experience nous parle de son rôle et explique comment la pandémie de coronavirus a affecté son activité quotidienne.

Pour en savoir plus sur le marketing et la pandémie, visitez notre page hub de coronavirus.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis PDG et co-fondateur d’Actual Experience, une société de gestion de l’expérience humaine basée sur une capacité fondamentalement unique de notre cloud analytique. Nous travaillons en partenariat avec des organisations comme Accenture, Verizon et Vodafone pour construire un monde numérique qui fonctionne correctement.

Mis à part les responsabilités habituelles d’un PDG, ma principale responsabilité est d’aider les gens d’Actual. Les affaires concernent les gens. Les gens établissent la culture. La culture concerne la façon dont nous nous comportons. Le comportement est défini par l’exemple, et dans toute entreprise, l’exemple est défini par le leadership. Être conscient et agir en conséquence est un élément clé de mon rôle.

J’aide également nos partenaires à vendre notre produit aux clients, à vendre notre entreprise aux investisseurs et à présenter notre vision à tous ceux qui écouteront!

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je travaille aux côtés de mon co-fondateur, qui est le gars intelligent; Le professeur Jonathan Pitts. Nous sommes une société ouverte à la Bourse de Londres, donc je fais rapport à un conseil d’administration.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Il y a dix ans, notre entreprise était une start-up. Ce que nous faisons est encore unique sur le marché aujourd’hui et donc la capacité à articuler notre vision avec conviction est une compétence clé.

Notre vision, faire fonctionner correctement le monde numérique à travers la lentille de l’expérience humaine, est une idée qui est complètement nouvelle pour de nombreux cadres, donc la communication et l’écoute active sont une compétence importante.

Mais cela doit reposer sur le fondement entrepreneurial de la résilience et de la détermination. Le principal défi auquel je suis confronté est de convaincre les cadres supérieurs de s’approprier l’expérience humaine de la C-Suite.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Comme la plupart des entreprises, nous avons dû revoir nos priorités, mettre en œuvre notre plan de continuité des activités et permettre à nos employés de continuer à travailler à domicile le plus facilement possible. Le plus grand impact est cependant que nous avons aidé nos partenaires à agir rapidement en aidant leurs propres clients dans leurs plans de continuité d’activité.

L’autre jour (31 mars), notre analyse de l’expérience humaine a aidé les travailleurs à domicile d’une organisation nationale britannique en charge des normes alimentaires à rester opérationnels. Aux côtés de notre partenaire, nous avons pu identifier des problèmes avec l’un de leurs centres de données qui auraient empêché leurs collègues d’accéder aux outils numériques nécessaires à leur travail.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Nous avons été tellement occupés à aider nos partenaires et leurs clients que je n’ai pas eu la chance de regarder et de voir ce que les autres ont fait. Je dirais donc que nos partenaires Vodafone et Verizon ont été formidables pour maintenir leurs services numériques à la disposition des entreprises et des consommateurs, ainsi que pour aider leurs clients à mettre en œuvre leurs plans de continuité des activités.

Quels sont vos outils préférés pour faire le travail en ce moment?

C’est toujours mon téléphone, mais pas pour ses applications ou sa connexion à Internet – je me rends compte que prendre un téléphone et parler à quelqu’un devient un art perdu. Une bonne conversation téléphonique a un impact plus important que toute autre forme de communication (interdire une réunion en face à face) et nous devrions en faire plus.

Le monde numérique est incroyable, mais je trouve que les gens aiment se cacher derrière la sécurité d’un e-mail ou d’un message Slack. J’aime encourager mes équipes à parler en face à face ou simplement à décrocher le téléphone et à parler à quelqu’un, vous serez surpris de son efficacité à faire avancer les choses!

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’ai l’occasion de rapprocher notre vision d’un pas. Chaque entrepreneur a la passion de faire de sa vision une réalité. Lorsque nos clients comprennent ce que nous faisons et la différence que cela peut faire pour leur entreprise, vous les voyez s’illuminer d’excitation et vraiment vous embarquer. J’ai la chance de voir cette passion au quotidien dans mon entreprise, et elle nous fournit une énergie illimitée.

Qu’est-ce qui craint? Ça n’arrive jamais assez vite!

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Nous exploitons un modèle de partenaire de canal, donc pour nous, les principaux objectifs et mesures que nous avons sont simplement le nombre de déploiements de nos analyses. En plus de cela, nous suivons également le nombre de prospects qualifiés que mon équipe commerciale peut fournir en aidant nos partenaires.

En fin de compte, la définition d’une bonne idée est que si quelqu’un l’achète, la mesure la plus utile est donc le revenu.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Fondamentalement, rien n’a changé. Lorsque nous traverserons cette pandémie, nous continuerons de travailler avec des partenaires pour créer les meilleures expériences humaines pour les clients. En attendant, nous nous efforçons d’aider autant d’entreprises à faire évoluer leurs solutions numériques pour améliorer l’expérience de leurs employés et de leurs clients.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez Actual Experience et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Mon co-fondateur, le professeur Jonathan Pitts et moi nous sommes rencontrés il y a 10 ans. Je travaillais pour Cisco à l’époque et le professeur me proposait de grandes idées de recherche à la recherche de faisabilité dans le monde des affaires. L’une de ces idées a retenu mon attention, la capacité d’examiner les données à travers les chaînes d’approvisionnement numériques et de créer un score d’expérience en tant que proxy pour la façon dont une personne se sentirait interagir avec un service numérique. Je lui ai suggéré d’en changer une petite partie et huit ans plus tard, il m’a téléphoné et m’a dit qu’il l’avait fait. Donc je suppose que je dirais qu’il s’agit de garder les yeux et les oreilles ouverts.

Nous traversons actuellement une période cruciale et si nous réussissons, nous deviendrons une entreprise FTSE 100 à succès mondial. Donc, à l’avenir, je veux être à la barre alors que nous développons l’entreprise à l’échelle mondiale.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

N’ayez pas peur de parler et de partager vos idées. Actual Experience a été fondée sur une collaboration entre le Prof et moi, sans parler et tester nos idées, nous n’aurions pas les affaires que nous avons aujourd’hui.

Soyez courageux et associez les mesures aux revenus comme clé pour garantir le financement des projets de marketing.