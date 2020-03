Une journée dans la vie de … David Gelb, Directeur Général de JBi Digital – Econsultancy

David Gelb est le co-fondateur et directeur général de l’agence numérique londonienne JBi Digital.

Pour notre article Day in the Life, il a expliqué à Econsultancy comment il avait co-fondé JBi, ses outils préférés pour faire le travail et les campagnes marketing les plus impressionnantes qu’il ait vues récemment.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

David Gelb: En tant que directeur général de JBi Digital, je suis chargé de superviser l’orientation stratégique de l’agence et de veiller à ce que nous respections nos valeurs fondamentales.

J’ai deux priorités principales: veiller à ce que chacun de nos clients reçoive un service complet et bénéfique, et créer un environnement de travail convivial et attractif pour nos employés. En atteignant ces objectifs, JBi est en mesure de respecter son énoncé de mission, qui est de créer des «expériences exceptionnelles» dans tout ce que nous faisons.

Je suis donc fortement impliquée dans la gestion des comptes, agissant comme un point d’escalade pour beaucoup de nos clients et accompagnant de toutes les manières possibles sur nos projets.

Nous faisons de la communication d’équipe une priorité chez JBi, en mettant l’accent sur le respect mutuel; Je crois que la confiance est vitale pour créer une base d’employés confiante et motivée. Nous voulons que nos employés se sentent suffisamment à l’aise et confiants pour contester les décisions et faire valoir leurs idées.

Si nos clients aiment travailler avec JBi et que nos employés aiment travailler chez JBi, alors je fais mon travail.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

David Gelb: Je suis dans cet endroit solitaire où la balle s’arrête avec moi!

J’ai la chance d’avoir une équipe solide autour de moi qui n’a pas peur de rendre des comptes partout où elle le peut et de me défier sur les décisions clés. Ils apportent de nouvelles idées sur la table et offrent des compétences que je n’ai pas, ce qui facilite certainement mon travail.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

David Gelb: Le succès dans mon poste dépend, à mon avis, d’une communication claire. Lorsque les employés ne se sentent pas écoutés et respectés, l’agence souffre.

En tant que tel, je m’efforce de faire en sorte que tout le monde chez JBi ait la possibilité de contribuer dans la mesure du possible. Qu’il s’agisse d’une décision clé du projet ou d’un brainstorming interne pour la nouvelle image de marque de JBi, nous voulons créer un sentiment d’unité et de collaboration.

J’insiste également fortement sur l’importance de l’écoute. Nous voulons donner confiance à notre équipe pour qu’elle puisse exprimer son opinion et communiquer honnêtement, ce qui contribue grandement à favoriser un environnement de travail productif.

Le recrutement intelligent contribue grandement à cultiver un environnement de travail positif et constitue également une considération importante dans mon rôle. Construire une équipe de personnes talentueuses, motivées et collaboratives avec des compétences complémentaires est essentiel au succès de toute agence ambitieuse.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

David Gelb: Il n’y a pas de journée de travail typique pour moi! Chaque jour est unique et apporte ses propres défis, que j’adore. Il n’y a pas de jours lents.

J’ai des habitudes quotidiennes que je m’efforce de garder. Je commence chaque jour en lisant les actualités, avant de passer en revue les rapports d’entreprise et financiers puis de me diriger vers le bureau à 9h.

Une fois que je suis au bureau, ma journée peut être composée de séances de brainstorming et de réunions avec les clients, de travail de projet et de développement commercial. Avoir une telle variation quotidienne crée un environnement de travail dynamique et contribue grandement à maintenir la fraîcheur.

Si je peux, j’essaie toujours de trouver le temps de me promener dans Marylebone à l’heure du déjeuner. Cela me donne l’occasion de réfléchir sur la journée et de recueillir mes pensées, ainsi que de prendre un peu d’air frais et de faire de l’exercice.

Je quitte généralement le bureau vers 18h30 et passe la soirée à me détendre avec ma famille, avant de passer environ une heure à la fin de la journée à parcourir les e-mails et à planifier le lendemain.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

David Gelb: Cela va sans dire, mais j’aime quand les choses tournent bien et j’ai du mal quand les choses tournent mal.

Chaque jour apporte ses propres victoires et son excitation, créant un véritable sentiment de positivité et un mouvement en avant qui est un plaisir à voir.

Bien que j’aime la nature variée de mon travail, cela peut être difficile lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Que ce soit la déception de ne pas gagner un terrain ou la frustration de ne pas avoir atteint un objectif interne, il est important que tout le monde se rassemble dans ces situations afin que nous puissions tirer des leçons de nos lacunes et en tirer parti.

Pour moi, je trouve que la clé est de se concentrer sur les aspects contrôlables de mon travail et de m’assurer que je fixe mes propres objectifs réalistes ainsi que des objectifs ambitieux pour l’agence dans son ensemble.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

David Gelb: Nous sommes actuellement en train de finaliser la marque JBi et de redéfinir notre positionnement. L’objectif est de nous présenter comme un partenaire numérique pour les clients, en mettant l’accent sur la création de relations à long terme et en travaillant comme une extension de l’équipe du client plutôt que d’agir simplement comme exécuteur testamentaire pour un projet.

Pour moi, les mesures les plus importantes pour mesurer le succès sont la fidélisation du personnel et des clients, suivies des mesures financières. Si nos clients restent avec nous à long terme et que notre personnel est fidèle, nous savons que nous parvenons à offrir une «expérience exceptionnelle» dans toute l’agence.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

David Gelb: Ayant mis l’accent sur l’importance de la communication plus tôt, ce ne sera pas une surprise d’apprendre que mes outils préférés sont ceux qui facilitent la communication!

Mon téléphone est au cœur de ma façon de travailler avec les clients; il n’y a aucune possibilité de malentendus ou de chuchotements chinois lorsque vous parlez directement à quelqu’un, et il est beaucoup plus facile de construire une relation personnelle solide par téléphone que par e-mail. Bien que la communication face à face soit toujours préférée, les appels téléphoniques sont souvent le meilleur substitut.

Je suis également un grand fan de la messagerie instantanée Slack pour les communications internes. Je le recommande vivement à toutes les agences qui ne l’utilisent pas déjà.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez JBi Digital, et où pouvez-vous aller d’ici?

David Gelb: J’ai commencé ma carrière en tant que stagiaire diplômé dans le secteur bancaire, après quoi j’ai fondé une entreprise mondiale de recrutement en ligne. Malheureusement, j’ai lancé l’entreprise au début de la récession mondiale, ce qui a eu un impact significatif sur son succès.

Je travaillais avec un certain nombre de personnes hautement qualifiées et douées pour le numérique et j’ai décidé de prendre un risque en changeant de cap, en co-fondant JBi Digital avec mon collègue Raj Bawa.

Lorsque JBi a démarré, nous n’avions aucun client et peu de connaissances de l’industrie. L’obstacle le plus difficile a été de convaincre les clients de nous faire confiance pour leurs projets.

Heureusement, nous sommes dans la position opposée aujourd’hui. Nous avons une gamme variée de clients, des start-ups passionnantes aux entreprises internationales établies, et je suis très heureux de voir ce que l’avenir nous réserve.

Quel marketing vous a impressionné ces derniers temps?

David Gelb: Mis à part la politique, la campagne électorale du Parti conservateur a été brillamment planifiée et mise en œuvre, en particulier par rapport aux campagnes de ses opposants.

Avec leur marché cible à l’esprit, ils se sont mis d’accord sur un message simple et percutant, qui n’a jamais été dilué ou compromis malgré une forte pression extérieure.

Aussi ennuyé que nous soyons tous devenus en entendant les mots «Faites Brexit terminé», chaque membre du Parti conservateur a été discipliné, se fiant au message tout au long de sa campagne, et le parti a finalement gagné avec un glissement de terrain. En comparaison, les travaillistes et les libéraux-démocrates avaient des messages confus qui ont finalement conduit à la confusion et au manque de soutien.

Que vous soyez d’accord ou non avec leur politique, l’approche des conservateurs à l’élection générale de 2019 était un exemple de stratégie marketing solide et bien mise en œuvre.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

David Gelb:

Écoutez et apprenez de ceux qui ont plus d’expérience que vous, mais n’ayez pas peur de communiquer vos propres pensées.

Trouvez un environnement où vous êtes encouragé à apporter des idées et à défier vos collègues en toute confiance.

La persévérance est la clé – si vous avez une idée ou une stratégie en laquelle vous croyez, n’abandonnez pas.

Pensez toujours de façon critique! Posez des questions comme:

Quel est votre marché cible?

Quel est votre marché cible?

Qu’essayez-vous d’accomplir?