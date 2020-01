Une journée dans la vie de … Fayez Mohamood, PDG et co-fondateur de Bluecore – Econsultancy

Fayez Mohamood est le PDG et co-fondateur de la plate-forme d’automatisation du marketing de détail Bluecore.

Il a parlé à Econsultancy de la manière dont il a fondé l’entreprise, des types de compétences nécessaires pour être un leader efficace et de ses conseils pour les nouveaux responsables du marketing.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Fayez Mohamood: En tant que PDG de Bluecore, l’essentiel de mon rôle est de m’assurer que nous avons une stratégie à long terme en place qui suscite l’enthousiasme de notre équipe et de l’industrie. Afin de mener cette stratégie de croissance des revenus, je passe la plupart de mon temps à recruter les meilleures personnes pour notre équipe, à guider l’évolution de nos produits et à rencontrer des clients pour nous assurer que la direction que nous prenons correspond à celle de leur entreprise. croissance.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Fayez Mohamood: En tant que co-fondateur et PDG de Bluecore, je suis responsable de la gestion de l’équipe de direction qui gère naturellement toute l’entreprise.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Fayez Mohamood: Il est extrêmement important en tant que leader de pouvoir communiquer notre vision d’une manière articulée et succincte, donc les employés, partenaires et clients sont ravis d’en faire partie. En plus d’être un communicateur fort, pour être efficace dans mon rôle, il faut aussi être un bon auditeur. Chaque jour, je parle avec des clients et des membres de l’équipe Bluecore, écoutant ce dont ils ont besoin pour réussir dans leurs fonctions.

En tant qu’entreprise de technologie de marketing de détail, l’industrie évolue rapidement et nous évoluons constamment, je dois donc être adaptable et ouvert au changement.

Étant donné que je fais beaucoup de recrutement dans mon rôle, je dois également être en mesure d’identifier les lacunes de compétences en moi-même et dans ma propre équipe. Être capable d’identifier les faiblesses et les forces aidera à identifier les nouveaux postes qui pourraient être nécessaires et les meilleures personnes pour les combler.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Fayez Mohamood: Cela varie d’un jour à l’autre, mais la moitié de ma journée est généralement consacrée aux réunions du personnel avec l’équipe de direction ou au 1: 1 avec les membres de l’équipe. Mon autre temps est consacré à la fabrication ou à l’observation de produits et à la plongée dans une ou deux initiatives clés qui sont prioritaires pour l’entreprise avec différentes équipes.

Je passe également beaucoup de temps avec nos clients au détail pour assurer leur succès et nos produits sont alignés sur leurs objectifs. Chez Bluecore, nous sommes également profondément attachés à notre culture, donc j’aime vraiment faire partie du processus d’intégration des nouveaux employés.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Fayez Mohamood: J’adore que nous puissions déclarer que nous voulons construire quelque chose pour un client, et que nous allons de l’avant pour le faire. Les conversations que nous avons avec les clients révèlent souvent des problèmes spécifiques qui doivent être résolus pour réussir – et nous avons la capacité de construire une technologie pour résoudre ces problèmes, aussi niches soient-elles.

Cela peut être extrêmement frustrant lorsque vous mettez une tonne de travail dans quelque chose et que vous faites des erreurs et échouez. Cela peut arriver dans n’importe quel rôle, et pour le moment, c’est difficile, mais il est important de réfléchir après un échec et de prendre ce que vous avez appris et de le mettre en quelque chose d’utile.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Fayez Mohamood: Nous mesurons le succès en fonction des taux de croissance, des taux de renouvellement et des taux de rétention nets en dollars, qui vérifient si les clients augmentent et croissent avec nous au fil du temps. Nous envisageons également le succès en interne grâce à l’engagement des employés et au roulement regrettable des employés.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Fayez Mohamood: Google Docs, Sheets and Slides sont les meilleurs outils pour collaborer avec d’autres membres de notre organisation et en dehors de celle-ci. J’écoute également régulièrement le podcast Knowledge Project. Une grande partie du cadre de réflexion et d’apprentissage de Bluecore provient de ce que j’ai appris en écoutant le podcast.

Comment avez-vous fini par fonder Bluecore, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Fayez Mohamood: J’ai co-fondé Bluecore avec notre CTO Mahmoud Arram et SVP de Product Max Bennett en 2013. Après avoir travaillé avec des détaillants dans mon ancien rôle, j’ai réalisé à quel point il était difficile de configurer un simple e-mail déclenché. À partir de là, Mahmoud et moi avons développé une intégration JavaScript brevetée qui détecte les attributs des produits de vente au détail et les comportements des acheteurs en temps réel afin de permettre aux spécialistes du marketing d’envoyer des e-mails déclenchés pertinents et opportuns.

Avec la connexion de ces données de vente au détail à la base, le produit est devenu une plateforme de marketing de vente au détail qui permet aux détaillants de lancer des campagnes de marketing personnalisées en 60 secondes via une plate-forme unique et intuitive à travers le courrier électronique, les médias sociaux, la recherche et l’affichage. Nous cherchons à repousser les limites dans le secteur de la vente au détail avec de nouveaux produits et de nouvelles perspectives, afin de garder nos clients compétitifs et en avance sur la courbe.

Quelle publicité ou marketing vous a impressionné ces derniers temps?

Fayez Mohamood: Je pense que Casper fait un excellent travail avec sa publicité et son marketing. C’est amusant, engageant et fidèle à leur marque. Leurs publicités sont partout, du métro aux services de streaming et continuent de capter mon attention.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Fayez Mohamood: Comprenez les problèmes de votre entreprise avant d’aller de l’avant pour ajouter des outils et des technologies dans le mix. Trop souvent, les spécialistes du marketing cherchent d’abord à mettre en œuvre de nouveaux outils et technologies avant même de comprendre ce qu’ils doivent faire pour leur entreprise et les problèmes qu’ils doivent résoudre.