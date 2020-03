Une journée dans la vie de … Felix Molitor, ingénieur IA chez EyeQuant – Econsultancy

Felix Molitor est l’ingénieur en chef de l’IA chez EyeQuant, une solution logicielle qui utilise l’IA pour prédire comment les utilisateurs interagiront avec les conceptions et les mises en page de sites Web.

Il a expliqué à Econsultancy comment il a commencé à travailler chez EyeQuant, pourquoi une passion pour la compréhension des données est vitale pour son rôle, ses outils préférés pour faire le travail et pourquoi échouer tôt est important.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Felix Molitor: Je travaille en tant qu’ingénieur logiciel avec une formation universitaire en sciences cognitives chez EyeQuant. J’utilise une combinaison d’intelligence artificielle, de psychologie et de neurosciences pour développer de nouvelles façons de prédire l’attention visuelle et la perception humaine.

En étroite collaboration avec notre équipe d’ingénieurs, nous utilisons des modèles tels que Jupyter, Keras, Tensorflow, NumPy, Pandas, React, Ansible, Terraform, AWS et Flask pour créer et fournir des modèles qui prédisent l’effet des conceptions visuelles sur les observateurs. Nous le faisons pour que les entreprises puissent utiliser ces informations pour créer de meilleures expériences utilisateur.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Felix Molitor: Physiquement, je suis basé au bureau de Berlin où je coordonne l’ingénierie et la R&D. La recherche et le développement, domaine que je dirige actuellement, jouent un rôle crucial dans la mise sur le marché de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Sans nos partenariats de longue date avec des établissements universitaires, nous pourrions être contraints de nous efforcer d’être une meilleure copie des concurrents et de ne pas penser de manière créative à ce qui est réellement possible.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Felix Molitor: Premièrement, une passion pour la compréhension des données est fondamentale, à la fois en termes de sujet et de propriétés statistiques. Deuxièmement, l’expérience en génie logiciel et en architecture permet d’arriver plus rapidement à une bonne solution. Troisièmement, une réflexion imaginative pour structurer un modèle et optimiser sa fonction est précieuse. Toutes ces compétences sont finalement destinées à réaliser une nouvelle idée, c’est là que je trouve de la magie dans mon travail.

La première fois que je me souviens m’être passionnée pour la modélisation avec des réseaux de neurones artificiels, c’était lorsque je suivais un cours pendant mes études en sciences cognitives à l’Universität Osnabrück où nous travaillions avec un modèle d’apprentissage appelé Leabra. Aujourd’hui, nous profitons de l’excellent écosystème logiciel en expansion autour de Python pour mettre en pratique la modélisation prédictive.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Felix Molitor:… cela signifie travailler avec un certain nombre de personnes différentes, ce que j’aime beaucoup – il y a tellement de choses différentes à apprendre des autres membres de notre équipe. Cependant, je profite également de moments seuls dans la zone de mise en œuvre d’un modèle ou d’analyse d’un ensemble de données.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Felix Molitor: J’adore pouvoir apprendre. Nous avons en fait une réunion hebdomadaire à l’échelle de l’entreprise appelée Learning Club qui a lieu tous les jeudis midi et c’est un moment dédié pour permettre aux gens de partager de nouveaux apprentissages. Nous avons eu des sessions qui couvrent les derniers développements dans la modélisation de réseaux neuronaux mais aussi des sessions comme celle sur une implémentation de musique système de “Music for Airports” par Brian Eno en JavaScript – les sujets sont variés et suscitent la réflexion.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Felix Molitor: Nous venons de terminer la planification de l’OKR 2020 et mes principaux objectifs sont de développer des projets en nouveaux produits. Nous avons planifié des initiatives de R&D passionnantes avec l’Université. Et nous voulons également mettre à jour en permanence nos modèles existants et valider la précision et la généralisation de leurs prédictions.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Felix Molitor: Hormis les bibliothèques et les frameworks mentionnés plus haut, j’ai été surpris il y a quelque temps que Twitter soit une véritable passerelle vers de nouvelles découvertes et des discussions intéressantes dans les domaines de la recherche et du génie logiciel qui m’intéressent. On peut trouver des «résumés de résumés» de nouveaux documents de recherche et il y a aussi des discussions en direct sur des sujets passionnants. Le format court du service aide à analyser un peu la richesse des informations générées chaque jour.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez EyeQuant et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Felix Molitor: Un ami qui a cofondé l’entreprise m’a fait monter à bord. Fait intéressant, le modèle EyeQuant original a été mis en œuvre à l’Université d’Osnabrück. Le professeur Dr Peter König, président de la neurobiopsychologie à l’Institut des sciences cognitives, a joué un rôle déterminant dans la création et l’évolution d’EyeQuant.

En ce qui concerne le départ, j’ai récemment entendu parler de la possibilité de vivre comme une chèvre au Népal. Cela semble être une option intéressante, mais actuellement je suis très satisfait de mes perspectives de développement chez EyeQuant.

Quelles expériences numériques vous ont impressionné ces derniers temps?

Felix Molitor: Récemment, je me suis plongé dans la réalité virtuelle à quelques reprises, et je l’ai trouvé assez fascinant. Il me reste encore un long chemin à parcourir pour avoir une sensation vraiment immersive, mais il y a des progrès dans cette direction, comme l’arrivée de casques plus légers et compacts sur le marché. J’imagine qu’avec des techniques similaires au rendu foveated dynamique, où la scène présentée s’adapte aux mouvements oculaires de l’observateur, l’expérience visuelle elle-même pourrait également devenir plus naturelle.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui débute dans un domaine comme le vôtre?

Felix Molitor: échouer tôt! 🙂 Dans le sens où il est bon de se concentrer plutôt sur la construction d’une preuve de concept plutôt que sur la construction d’une architecture de possibilités dans l’esprit, puis d’échouer quelque part beaucoup plus loin en raison d’une lacune logique que votre cerveau a aimablement comblée pour vous par l’illusion .