Une journée dans la vie de … Fernando Angulo, responsable communication de SEMrush – Econsultancy

SEMrush est l’un des outils incontournables pour les spécialistes et les généralistes intéressés par le marketing de recherche.

Nous avons eu la chance de rencontrer le directeur des communications de l’entreprise, Fernando Angulo, pour en savoir plus sur son rôle et ses conseils pour les nouveaux venus dans l’industrie.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis responsable de la communication chez SEMrush, ce qui signifie que je mets en œuvre des stratégies de relations publiques avec nos clients via différents canaux de médias sociaux. Je suis également un porte-parole clé de SEMrush à travers le monde, ce qui m’oblige généralement à voyager jusqu’à trois pays différents chaque semaine pour représenter notre marque.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je rapporte à Olga Andrienko, qui est la responsable du marketing mondial chez SEMrush. SEMrush, étant une entreprise tellement mondiale et diversifiée, a une culture interne fantastique de rapports réguliers qui gélifie vraiment les équipes mondiales. Chaque équipe est en mesure de faire rapport directement à l’entreprise de partout dans le monde via des conférences téléphoniques et des mises à jour par e-mail. Cela signifie que je peux facilement rester à jour par diverses régions et offre une occasion de reconnaître les efforts de travail diligents de chaque employé.

Avec plus de dix ans d’expérience dans le marketing numérique, j’ai aimé être à la pointe des activités marketing de l’entreprise et avoir bâti une excellente équipe marketing. Étant l’un des principaux visages de la marque, je suis en mesure d’assister à plusieurs conférences prestigieuses dans le monde entier, sur tout, du marketing de recherche B2B et du commerce électronique au marketing d’influence et à la formation des équipes marketing.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Avec presque tout ce qui est accessible en un clic, vous devez travailler plus intelligemment, pas plus dur. Pour survivre dans une industrie numérique qui évolue rapidement, notre entreprise embrasse le changement. SEMrush évolue constamment pour améliorer et améliorer notre offre client, en utilisant les informations et les tendances que nous surveillons constamment au sein de l’organisation. Une compétence obligatoire qui me permet de travailler efficacement est de pouvoir m’adapter à ces tendances et changements, et rapidement. Avoir un esprit ouvert pour relever de nouveaux défis en cours de route est un must.

Il est essentiel de surveiller un modèle de flux de travaux d’essais et d’erreurs pour rester au fait des tendances clés. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de travailler, mais en surveillant les modèles de réussite, nous pouvons voir ce qui fonctionne le mieux pour nous. L’enthousiasme et l’énergie me voient toujours tout au long de la journée.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Au cours d’une journée de travail typique, je passe beaucoup de temps dans les aéroports, à prendre la parole lors de conférences et – mon préféré – de réseautage et de nouvelles rencontres.

Je trouve très avantageux de consacrer mon temps à voyager avec des tâches administratives utiles. Pas plus tard qu’hier, par exemple, je me suis réveillé à 5 heures du matin et pendant le long voyage vers l’aéroport, j’ai vérifié et répondu aux courriels récents et j’ai pu hiérarchiser ceux qui nécessitaient une attention particulière. Dans l’avion, j’ai passé en revue ma “liste de tâches” quotidienne et j’ai coché tout ce qui avait été accompli, créant de nouvelles tâches avec des objectifs et des délais réalistes. À midi, j’avais atterri et j’ai pu avoir un appel de rattrapage avec mon équipe, comme nous le faisons quotidiennement. Bien que nous travaillions tous dans des pays différents ou parcourions le monde, cela nous assure que nous sommes tous mis à jour sur les tâches de chacun, que ce soit pour planifier ou pour échanger des idées.

Sur le plan personnel, j’ai trouvé que le régime Keto convient à mon style de vie et me donne le regain d’énergie parfait dont j’ai besoin pour passer la journée et maintenir un mode de vie sain.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Je crois qu’aucun autre lieu de travail de bureau n’offre ce que fait SEMrush. Imaginez un espace de bureau qui ressemble à la maison – c’est là que je travaille. J’adore la culture du lieu de travail – il y a un équilibre parfait de liberté et de responsabilité qui vous positionne parfaitement pour aider à construire la marque SEMrush.

Je pense qu’il est extrêmement important de reconnaître que l’Organisation mondiale de la santé a reconnu que le «burnout» était un «phénomène professionnel» au début de cette année – mais malgré cela, plus de la moitié du monde reste incertain de ce qu’est le burnout. Nous avons récemment constaté que les recherches en ligne sur «qu’est-ce que l’épuisement professionnel?» Ont augmenté de 55% en moyenne de 2018 à 2019. La cause la plus courante de l’épuisement professionnel est sur le lieu de travail, appartenant donc à une entreprise qui encourage non seulement le développement de votre carrière mais aussi social , l’équilibre de la santé physique et mentale signifie également éviter les problèmes plus loin.

C’est vraiment nul de savoir qu’il y a tellement de personnes qui ont rejoint l’entreprise que je n’ai pas encore pu rencontrer. Quand j’ai commencé chez SEMrush, il n’y avait qu’environ 18 employés. Nous sommes maintenant passés à plus de 800. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’est pas physiquement possible de parler à autant de personnes à un niveau personnel. C’est le seul inconvénient, car il est dommage de ne pas pouvoir dire que vous connaissez personnellement tous les collègues avec lesquels vous travaillez!

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Mon objectif principal est de créer une notoriété de la marque, j’ai donc besoin de toucher autant de personnes que possible, que ce soit d’autres entreprises technologiques ou des industries complètement parallèles afin d’éduquer et d’informer les autres sur nos solutions et de leur apprendre à utiliser les produits SEMrush. Nous utilisons le trafic de référence, la portée sociale, l’engagement social et le sentiment de mentions comme principaux indicateurs de performance clés.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

L’outil qui me facilite la vie est l’affiche SEMrush – c’est un outil qui me permet de publier des informations pertinentes que nous dénichons avec mes abonnés sur chaque réseau de médias sociaux. Tout ce dont vous avez besoin est de 10 minutes pour écrire un post sur Poster et il fait tout le gros du travail pour vous – vous avez des semaines de travail acharné.

Un autre outil qui me facilite la vie est Slack, je ne pourrais pas travailler sans. Slack rend la communication beaucoup plus facile à gérer, ce qui est fondamental lorsque vous travaillez avec des équipes à travers le monde. Calendly est également essentiel pour ma gestion du temps lorsqu’il s’agit d’organiser des réunions avec plusieurs personnes. Ma liste de tâches est toujours à jour grâce à mon copain d’organisation Evernote.

Comment vous êtes-vous retrouvé à SEMrush et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai terminé mes études en économie mondiale et relations économiques internationales à l’Université d’État d’économie et des finances de Saint-Pétersbourg en Russie. À la fin de mon diplôme, j’ai eu plusieurs opportunités de travailler dans le monde financier, mais j’ai décidé que l’industrie du marketing et des ventes était ma place, et peut-être un peu plus intéressante. J’ai postulé pour travailler dans une grande organisation de voyages, où j’ai appris à utiliser SalesForce à un niveau supérieur avec des outils marketing SaaS en 2009. Après trois ans de travail dans ce secteur, je me suis familiarisé avec un outil appelé SEOquake, qui se trouvait être ( oui, vous l’avez deviné) un outil SEMrush. J’ai vite découvert qu’ils embauchaient un directeur du marketing et des ventes avec des compétences linguistiques, j’ai donc eu la chance de trouver ma vocation.

Quels ont été les plus grands changements dans l’espace de marketing de recherche depuis que vous avez rejoint SEMrush pour la première fois?

Je dirais que la majorité des changements positifs concernent la publicité payante. Il existe de nombreux outils qui permettent aux spécialistes du marketing de comprendre le comportement de l’utilisateur, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la publicité elle-même.

Au contraire, en ce qui concerne le référencement, il existe de nombreuses restrictions, pénalités, changements d’algorithme, suppressions de position et nouvelles fonctionnalités SERP de Google – qui rendent les résultats beaucoup plus intéressants mais rendent en même temps extrêmement difficile pour le référencement de fournir les mêmes résultats. aujourd’hui comme on l’a vu au cours des cinq dernières années.

Quelles entreprises avez-vous rencontrées qui ont un marketing de recherche particulièrement fort? Des exemples remarquables?

Je pense que Booking.com se débrouille très bien en ce qui concerne les optimisations d’extraits en vedette, car ils obtiennent plus de 1000 classements de mots-clés pour leur extrait de fonctionnalité spécifique qui a déjà été utilisé à l’échelle internationale pour une étude de recherche vocale majeure.

Que conseilleriez-vous aux marketeurs cherchant à poursuivre une carrière dans le marketing de recherche ou le référencement en 2019?

La meilleure chose à savoir avant d’entrer dans cette industrie est que vous devez prendre l’habitude d’apprendre en déplacement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, informez-vous. Suivez un cours en ligne, abonnez-vous à un blog ou à un podcast et absorbez le contenu – il y a beaucoup de vérité dans le dicton «la connaissance c’est le pouvoir». La meilleure chose à propos de la société aujourd’hui est qu’il existe tant de ressources, et la plupart sont gratuites et accessibles. Si vous prenez l’habitude de rechercher de nouvelles connaissances et d’apprendre pendant 30 minutes par jour, votre richesse de nouvelles compétences vous mènera beaucoup plus loin non seulement dans votre carrière, mais aussi dans la vie.