Une journée dans la vie de … Gavin Flood, Directeur Marketing Senior, EMEA & APAC chez AdRoll Group – Econsultancy

Gavin Flood est directeur marketing senior, EMEA & APAC, chez AdRoll Group. La plateforme de marketing de croissance de l’entreprise aide spécifiquement les marques D2C à se développer grâce à des données, des canaux et des mesures unifiés.

Nous avons rencontré Gavin pour en savoir plus sur son rôle dans AdRoll et sa carrière jusqu’à présent.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

En tant que directeur principal du marketing international, je dirige la stratégie de tous nos efforts de marketing en EMEA et en APAC. Comme l’une de nos valeurs fondamentales est de bien faire nos clients et notre communauté, je passe beaucoup de temps à chercher des moyens de fournir aux clients les conseils et l’éducation dont ils ont besoin pour grandir personnellement et professionnellement. Donc, de notre programme communautaire à notre contenu, et de nos initiatives de plaidoyer à nos efforts de cycle de vie, je regarde constamment comment nous les concrétisons sur nos marchés internationaux.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Pendant que je fais partie de l’équipe marketing et que je relève du vice-président directeur du marketing, qui est basé à San Francisco, je suis également membre de l’équipe de direction internationale composée de mes pairs des ventes, des opérations, des finances et des RH qui travaillent pour assurer les bureaux internationaux ont le bon niveau de contexte et de perspective pour pouvoir faire leur travail efficacement.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Il existe certains attributs fondamentaux dont chacun a besoin pour réussir dans son travail. Pour moi, il y en a quatre en particulier que j’appellerais:

Gestion des parties prenantes; la capacité de naviguer dans toute l’organisation

Gestion d’équipe; comprendre comment motiver, diriger et développer une équipe

Mener du front; la capacité de cartographier vos propres objectifs

Livraison efficace du projet; les connaissances, les compétences non techniques et les outils nécessaires pour réaliser un projet dans la portée et dans les délais

Parlez-nous d’une journée de travail typique

Une journée de travail typique est longue mais extrêmement enrichissante. Les matins sont l’occasion de rattraper son retard sur les choses qui ont surgi du jour au lendemain. Les après-midi sont consacrés à rattraper les équipes du bureau de Dublin où je suis basé, alors que je peux passer du temps avec les membres de l’équipe marketing basés à San Francisco en fin d’après-midi / début de soirée (soit 70% de l’équipe) .

Qu’aimez-vous dans votre travail?

Je crois vraiment qu’en tant que responsable marketing, vous devez travailler pour une entreprise dont les valeurs sont alignées sur les vôtres. C’est ce qui fournit l’étincelle, la motivation et la motivation pour faire de votre mieux. AdRoll est une entreprise axée sur les personnes et ses valeurs reflètent cela et, à mon tour, la mienne, en particulier l’accent mis sur le bien-faire par le client et notre communauté. J’adore donc le fait que tout ce que nous faisons vise à être un meilleur partenaire pour nos clients; quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance et sur qui ils peuvent compter. Cela donne une réelle clarté de l’objectif tout en étant extrêmement motivant pour moi.

Qu’est-ce qui craint?

Les défis liés aux différences de fuseau horaire qui accompagnent chaque marque internationale. Celui-là ne s’en va pas. Cela dit, le lieu de travail AdRoll est très flexible.

Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

J’ai les mêmes défis que nos clients AdRoll: trouver des moyens de développer efficacement et efficacement l’acquisition de clients, que ce soit en ligne ou hors ligne. Certains des principaux indicateurs à cet égard sont le coût d’acquisition, le taux de conversion et les dépenses moyennes par client. Certains des indicateurs (à long terme) à la traîne que nous examinerions sont le nombre de personnes qui visitent notre site et comment s’engagent-elles avec notre marque (téléchargement de contenu, abonnement à notre newsletter ou rejoindre notre communauté, etc.).

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Je pense à cela dans le contexte des attributs que j’ai appelés plus tôt et comment vous les améliorez. Donc, des choses comme les cadres et les modèles sont toujours des choses que je recherche. Notre directeur de l’analyse marketing m’a récemment présenté ce qu’il appelle le cadre de priorisation, qui est une rubrique vraiment simple mais efficace pour vous assurer que vous consacrez la bonne quantité de temps et d’efforts aux bonnes choses. C’est un véritable catalyseur en ce qui concerne la réalisation efficace de projets, tandis que quelque chose comme le cadre RACI (responsable, comptable, consulté, informé) est un excellent outil pour la gestion des parties prenantes.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez AdRoll et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’étais en fait un client AdRoll avant de sauter la clôture il y a près de quatre ans. Pour moi, l’opportunité de travailler pour une entreprise repoussant les limites de la façon dont le marketing peut stimuler la croissance de l’entreprise est ce qui m’a séduit. Et ce qui était vrai alors est vrai maintenant que nous pouvons continuer à croître pour aider des marques de plus en plus ambitieuses.

Quelles campagnes vous ont impressionné récemment?

Je suis toujours impressionné par toute marque D2C qui, avec un temps et des ressources limités, peut offrir une expérience client vraiment solide. Tout récemment, j’achetais une sonnette de caméra pour mes parents. En recherchant les options, je suis tombé sur un très bon site Web irlandais local – Keans of Claremorris – et ce qui m’a le plus impressionné, c’est l’expérience marketing incroyablement cohérente qu’ils ont fournie. Maintenant, je doute que l’équipe de Keans ait jamais entendu parler du concept de marketing omnicanal qui consiste à offrir une expérience client transparente, mais en se concentrant simplement sur le client, c’est exactement ce qu’ils ont fourni. C’était vraiment impressionnant.

Avez-vous des conseils à donner aux nouveaux marketeurs?

Recherchez une entreprise dont les valeurs correspondent aux vôtres et une équipe de spécialistes du marketing intelligents et engagés dont vous pouvez apprendre. Et rappelez-vous, l’apprentissage et le développement sont un voyage et non une destination.

Guide des meilleures pratiques pour la publicité numérique