Une journée dans la vie de … Guy Books, VP Product chez GeoEdge – Econsultancy

Guy Books est VP Product chez GeoEdge, société de sécurité et de vérification des publicités.

Il a expliqué à Econsultancy pourquoi l’intuition lui sert bien dans son rôle, comment GeoEdge mesure le succès et les conseils qu’il donnerait à un nouveau chef de produit au départ.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Guy Books: En tant que vice-président du produit chez GeoEdge, fournisseur de sécurité et de vérification des publicités, je suis chargé de traduire la vision et les objectifs de l’entreprise en une feuille de route produit concrète.

Chez GeoEdge, notre objectif principal est la prévention de tout problème de sécurité lié à la publicité qui compromet la sécurité des utilisateurs. Afin de rester constamment au top du jeu, nous devons avoir une longueur d’avance sur les cyber-attaquants. Pour ce faire, nous avons développé de nouvelles approches pour lutter contre les nouvelles attaques de sécurité. Par exemple, jusqu’à il y a quelques années, les fournisseurs de services de sécurité s’appuyaient sur des domaines de liste noire utilisés par des annonceurs malveillants pour arrêter les attaques. Aujourd’hui, cette tactique n’est plus aussi efficace, donc GeoEdge a développé des couches d’analyse comportementale qui nous permettent de détecter de nouvelles attaques qui étaient auparavant indétectables.

Je travaille en étroite collaboration avec notre équipe orientée client, ce qui m’aide à comprendre les défis actuels et futurs de l’écosystème. Ensuite, je transmets ces informations à nos équipes d’ingénierie et de sécurité – qui développent et mettent à jour nos offres de produits.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Guy Books: En tant que vice-président des produits, je relève de notre PDG et je travaille le plus étroitement avec nos équipes de vente et de réussite client pour nous assurer que nos produits répondent aux besoins de l’écosystème et que nous maintenons notre position de leader de l’industrie.

L’une des valeurs fondamentales de GeoEdge est la collaboration. Depuis que j’ai rejoint l’entreprise il y a un peu plus d’un an, j’ai mis en place des groupes de travail interfonctionnels et déployé beaucoup d’efforts dans ce mode de travail. Nous voyons vraiment la différence dans les résultats lorsque les équipes orientées client et les équipes techniques travaillent ensemble.

Travailler de cette façon fournit à notre organisation des informations uniques sur les besoins de nos clients et facilite la fourniture d’une valeur réelle.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Guy Books: La compétence la plus critique qui m’a servi dans ma carrière en gestion de produits est d’être intuitive. Je ne suis généralement pas le gars le plus intelligent de la pièce (sans jeu de mots), mais je suis capable de comprendre même les points douloureux pour le client, et de commencer à travailler sur des solutions à des problèmes qui n’ont pas été définis de manière définitive. Notre offre de gestion verticale du contenu en est un exemple récent.

Une autre compétence qui m’a bien servi est mon approche proactive. Un bon chef de produit doit constamment initier des améliorations de produit, savoir ce qui se passe dans l’industrie et prioriser le support et les demandes de fonctionnalités, et il faut un auto-démarreur pour faire tout cela.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Guy Books: Une journée type commence par le réveil précoce et la vérification de mon téléphone pour voir les nouveautés de nos clients. Je dois rester vigilant sur le suivi de leurs performances de près pour m’assurer qu’ils maintiennent leurs revenus.

Je saute alors sur mon vélo et je fais mon entraînement quotidien. En tant que participant Iron Man à quatre reprises, c’est ma forme de méditation qui m’aide à commencer ma journée avec la bonne attitude et les bons niveaux d’énergie.

À mon arrivée au bureau, je rencontre notre équipe pour discuter des problèmes actuels auxquels nos clients sont confrontés et recevoir une mise à jour sur nos progrès sur la feuille de route et les fonctionnalités du produit. Les problèmes rencontrés par les clients ont un impact sur le calendrier des nouvelles fonctionnalités des produits afin de garantir que nos clients maintiennent et augmentent leurs revenus et qu’ils augmentent leur utilisation des produits GeoEdge.

Au cours de la journée, je rencontre les équipes R&D, Ventes et Succès Client pour obtenir leurs retours spécifiques que je vais rapporter à notre équipe produit. Je me retrouve également assez souvent lors d’appels ou lors de réunions avec nos clients. Cette interaction directe avec eux me permet de rester en contact avec leurs besoins et leurs points faibles.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Guy Books: Ce que j’aime dans ce travail, c’est que nous améliorons et sécurisons vraiment l’écosystème. J’aime travailler avec à peu près tous les départements de l’entreprise et avoir un impact significatif sur l’avenir de l’entreprise. Je trouve ce défi intéressant, me faisant plaisir de me réveiller le matin et d’aller travailler.

Par contre, les annonceurs malveillants et offensants n’ont pas d’anniversaire ou de triathlon de mon enfant dans leur calendrier. Je dois donc parfois travailler lorsque c’est plutôt gênant.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Guy Books: Les principales mesures que nous recherchons chez GeoEdge sont (1) la qualité des annonces et, (2) le maintien ou l’augmentation des revenus publicitaires de nos éditeurs. Nous atteignons ces paramètres en réduisant les publicités malveillantes et les publicités à redirection automatique, en diminuant les problèmes de conformité, les mauvaises plaintes publicitaires et les publicités offensives (mais pas nécessairement malveillantes) ainsi qu’en réduisant le temps passé par les équipes d’opérations publicitaires traitant de la qualité des publicités.

Ces actions améliorent toutes les activités de nos éditeurs, c’est pourquoi les KPI commerciaux des clients, tels que l’augmentation de la monétisation, des revenus et des revenus, ainsi que l’amélioration du nombre de pages vues et du temps passé sur site / dans l’application sont si importants pour nous. à GeoEdge.

Quoi sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?



Guy Books: Les outils que j’utilise pour faire mon travail chez GeoEdge incluent le tableau de bord que nous avons créé en utilisant Kibana, une technologie de visualisation de données open source qui est mon principal outil d’analyse, ainsi que des outils de rétroaction des clients comme Intercom.

Comment vous êtes-vous retrouvé à GeoEdge et où pouvez-vous aller d’ici?

Guy Books: Avec plus d’une décennie d’expérience dans divers rôles de gestion de produits dans des sociétés de technologie marketing, j’ai été attiré par GeoEdge en raison des défis de l’opportunité, de la mentalité de démarrage et de mon désir d’améliorer l’expérience des utilisateurs du monde entier.

J’avais auparavant travaillé avec GeoEdge en tant que client et j’ai été impressionné par l’équipe et l’offre de produits. Alors que je rencontrais le PDG et l’équipe et que j’en apprenais plus sur la façon dont ils ont développé et utilisé leur technologie d’analyse comportementale, il est devenu clair qu’ils ont une excellente compréhension du marché.

En ce qui concerne la prochaine étape, je m’amuse trop à GeoEdge à travailler avec notre équipe, notre industrie et nos clients pour y penser.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Guy Books: Bien que cette campagne publicitaire date de quelques années (et non d’une catégorie de produits à laquelle les hommes prêtent généralement attention), en tant que père d’une jeune fille (et de deux garçons) et coureur / triathlète, la campagne Always #LikeAGirl est celui que j’admire vraiment. Je vois chaque jour l’importance du message de l’autonomisation des femmes.

Quels conseils donneriez-vous à un chef de produit au départ?

Guy Books: Le conseil le plus important que je donnerais à un chef de produit débutant est de persévérer. Il y aura toujours des gens qui contesteront ce que vous dites ou faites, et rappelez-vous, chaque histoire a deux côtés. Il est important de comprendre les deux côtés.

Le deuxième conseil serait de rejoindre une organisation qui vous laissera échouer. Le produit parfait n’existe pas et la meilleure façon pour un chef de produit d’apprendre est de surmonter ses propres échecs personnels. Parce que tout est testé, les échecs initiaux seront en laboratoire sur les clients de test, mais ces leçons d’apprentissage des échecs initiaux sont toujours réelles et importantes.

Il est important de surmonter tous les défis ou obstacles qui se dressent sur votre chemin et de vous donner les moyens de réussir.

