Une journée dans la vie de … Guy Redwood, fondateur de SimpleUsability – Econsultancy

Guy Redwood a fondé UX et l’agence de recherche comportementale SimpleUsability en 2001.

Il a parlé à Econsultancy de ce qu’il fait lors d’une journée typique, pourquoi les UXers devraient être fascinés par le comportement humain, et pourquoi il est moins important d’avoir toutes les réponses que de savoir comment les trouver.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

J’ai fondé UX et l’agence de recherche comportementale SimpleUsability il y a 18 ans. Je suis responsable des opérations commerciales quotidiennes, y compris le développement des affaires et la budgétisation, dans notre bureau du centre de Leeds. Je suis un individu créatif, donc ma partie préférée du rôle est de stimuler l’innovation à travers l’entreprise à travers ses services et sa culture d’entreprise.

Un autre aspect de mon rôle consiste à examiner comment les neurosciences peuvent être appliquées à l’expérience utilisateur et à faciliter les études de marché. J’ai dirigé l’équipe de SimpleUsability pour créer une méthodologie de recherche utilisateur unique, combinant des principes de psychologie éprouvés avec la technologie pour observer le comportement naturel des clients. Le but ultime de mon travail est de connecter nos clients aux besoins et aux désirs de leur clientèle.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je dirige une équipe de direction très solide. Dans une industrie qui s’efforce et échoue souvent à promouvoir davantage de femmes dans des postes d’agent senior, je suis fier d’être le seul homme de notre équipe de direction de cinq personnes. Je suis entouré de personnes talentueuses et passionnées au bureau de SimpleUsability: il existe un large éventail de personnalités, de compétences et d’attitudes. Cela signifie que nous apprenons constamment les uns des autres et repoussons les limites pour progresser dans notre carrière.

Chaque lundi, nous nous réunissons sur notre gradin de sport de 40 places (importé des États-Unis) pour notre All-Hands et passons en revue la semaine précédente et le mois à venir. Nous organisons également des assemblées publiques régulières et des réunions stratégiques hors site. Vous pourriez donc dire que je fais rapport sur l’ensemble de l’entreprise.

L’équipe est habilitée à prendre des décisions, guidée par notre vision et nos valeurs communes.

Le bureau est à aire ouverte et presque chaque semaine, je choisis deux noms dans notre roue de bingo et je vais prendre un café hors site pendant 30 minutes et discuter avec chaque membre de l’équipe. Notre équipe nous dit qu’ils estiment qu’il y a toujours beaucoup de possibilités d’exprimer une opinion et quasiment tout est mis en œuvre.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Je pense que vous devez être mentalement et émotionnellement fort. Cela prend beaucoup de recherches, d’erreurs et d’efforts, mais parfois, il devient très solitaire de gérer une entreprise et vous devez trouver des moyens de y faire face. Vous devez consacrer du temps à vous faire une meilleure personne. Je me réfère à cela comme mon MBA personnel, qui est un terme que j’ai appris d’un pair. Il est essentiel de passer la majeure partie de votre temps à travailler sur l’avenir et de perdre peu de temps à regarder le passé.

Pour notre secteur d’activité, vous devez être fasciné par le comportement humain, toujours assis et observer le comportement qui se déroule devant vous. Vous devez également comprendre les derniers développements technologiques. J’ai de la chance d’avoir joué un rôle important dans la croissance d’Internet depuis le début et cela m’aide à comprendre comment nous sommes arrivés ici et pourquoi certaines choses prospèrent et d’autres meurent.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

En commençant à la maison avec ma routine de méditation du matin, je considère tous les scénarios possibles pour la journée à venir. Cela signifie que je ne suis rarement préparé à aucune éventualité. L’entreprise est à peu près capable de se gérer de nos jours, car j’ai constitué une équipe solide et dynamique pour m’assurer de pouvoir travailler sur l’innovation technique et méthodologique qui fait croître l’entreprise.

J’assiste habituellement aux réunions pour aider à l’innovation. Nous continuons de repousser les limites de la recherche UX et c’est quelque chose dans lequel j’aime être impliqué. Nous déployons également le Traction E.O.S. dans toute l’entreprise, je participe donc à des ateliers sur notre culture et notre structure.

La plupart des jours au bureau se terminent vers 19 heures avec une conversation avec notre femme de ménage, Karen. Elle est fabuleuse et égaye toujours l’ambiance. Dans toutes mes entreprises, nous avons embauché des nettoyeurs qui ont de grandes personnalités qui apportent un peu d’énergie supplémentaire au bureau tôt le matin ou tard le soir.

J’écoute des livres audio sur mon trajet domicile-travail. Les livres audio joués à une vitesse de 1,25x dans la voiture ont été un gros hack pour l’apprentissage. Ensuite, après mon arrivée à la maison, je suis assailli par ma meute de chiens de traîneau, qui passent la journée à dormir à l’extérieur, puis courent des émeutes autour de nous le soir dans la maison alors que j’essaie de regarder du SciFi à la télévision.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Innovation. J’adore tout améliorer, en continu. Les marques avec lesquelles nous travaillons innovent dans leur espace. Leurs concurrents les copient généralement, alors ils comptent sur nous pour stimuler et inspirer leur innovation. C’est quelque chose dans lequel je suis naturellement doué et que j’aime le buzz qu’il apporte.

Le processus de tangage est une haine particulière pour moi; Je pense que c’est dépassé et souvent inefficace. Chez SimpleUsability, nous aimons rencontrer le client et établir un rapport; nous préférerions de loin organiser un atelier collaboratif pour trouver des solutions aux problèmes d’un client.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Notre objectif le plus grand et le plus audacieux est très excitant: nous visons à être l’agence de livraison d’informations UX la plus rapide au monde. Nous développons des logiciels pour atteindre cet objectif et nous avons une équipe à temps plein qui travaille uniquement sur cela, nous sommes donc sur la bonne voie pour être très perturbateurs dans notre espace.

Le principal KPI suivi dans l’agence est la valeur du travail réservé chaque mois. Ceci est revu en détail chaque semaine, éliminant toute future surprise de bénéfices / flux de trésorerie. Avec nous implémentant E.O.S. nous transformons ces indicateurs de performance clés en feux de circulation rouge / orange / vert pour aider l’entreprise à se concentrer rapidement sur les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Je suis un grand fan de la cartographie mentale. J’utilise Mind Node sur mon MacBook et mon iPhone, ce qui me permet de réfléchir et de mettre à jour les cartes mentales à tout moment de la journée. J’ai trouvé que la cartographie mentale est un moyen très puissant de développer des pensées et de les partager. J’adore la façon dont je peux commencer sur mon iPhone partout où la pensée me frappe, puis ajouter des mises à jour plus tard sur mon ordinateur portable. Capturer l’inspiration est la clé, sinon vous oubliez et perdez cette idée.

Je suis également un grand fan de Microsoft Office 365. Je pense que Microsoft est l’une des sociétés de logiciels les plus innovantes du moment. Toute la suite bureautique Microsoft est vraiment utile, et ils continuent d’ajouter de nouveaux outils et d’améliorer les anciens.

Comment avez-vous fini par fonder SimpleUsability, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’ai fondé l’une des premières agences Web en 1996, puis j’ai passé quelques années dans une énorme société d’intégration de systèmes travaillant sur certains des plus grands projets de commerce électronique au tournant du millénaire. En 2001, j’ai laissé tout cela derrière pour démarrer SimpleUsability, à l’origine comme un moyen de travailler avec d’anciens clients sur leurs start-ups numériques; nous avons également tenté de vendre un logiciel de test d’utilisabilité, qui coûtait 20 000 £ par licence. Personne n’a acheté le logiciel, mais de nombreuses entreprises nous ont payé pour l’utiliser dans le cadre d’un projet de test d’utilisabilité.

L’avenir de SimpleUsability est incroyablement excitant. L’équipe de recherche comportementale fait de plus en plus de conception de services. Je vois cela comme l’évolution naturelle de l’UX alors que nous nous éloignons de la pensée numérique et nous concentrons uniquement sur la façon dont les gens interagissent avec les marques / organisations. Nos installations de recherche et notre équipe de recrutement de participants Research Helper ont récemment doublé de taille pour répondre à nos ambitions de quadrupler son chiffre d’affaires. Nous venons de remporter un contrat d’un demi-million de livres avec un ministère et nous avons travaillé dur pour en arriver là.

Quels produits ou expériences vous ont impressionné récemment?

What3Words est l’une des plus grandes innovations du siècle. J’ai vu les fondateurs parler lors d’une conférence l’année dernière et leur histoire est capitale. Le service W3W sauve des vies, en plus de résoudre les problèmes que nous avons avec les codes postaux. Je me demande si nous continuerons à utiliser des adresses postales dans un avenir proche.

Quels conseils donneriez-vous à un UXer débutant?

Efforcez-vous d’être un UXer bien équilibré. Dites toujours que vous ne connaissez pas la réponse, mais vous savez comment trouver la réponse. Assurez-vous de comprendre et d’appliquer les meilleurs principes dans toutes les disciplines, y compris les méthodologies de conception, de psychologie et de recherche. Il y a tellement de connaissances partagées disponibles à lire et tant de science et de recherche qui ont été menées pour soutenir et informer vos activités UX.

Assurez-vous d’observer le comportement et gardez l’esprit ouvert et repérez les nuances dans la façon dont les gens se comportent et parlent. Nous tenons beaucoup pour acquis et ignorons certaines des choses les plus simples sans réaliser que c’est un problème ou une opportunité.

Enfin, soyez un bon facilitateur. UX concerne généralement tout le monde, vous détenez l’opinion la moins importante dans la salle. Vous êtes là pour organiser et évangéliser les besoins des utilisateurs avec tout le monde.