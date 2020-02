Une journée dans la vie de … Helen James, MD de Crispin Porter Bogusky, Londres – Econsultancy

Nous partons aujourd’hui pour Crispin Porter Bogusky, pour parler à Londres, Helen James MD.

Elle admet que ses amis pensent que son travail est «fou-esque» – alors j’espère qu’ils lisent ceci et auront une meilleure idée de ce à quoi ressemble sa journée moyenne.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je dirige le bureau londonien de Crispin Porter Bogusky. Nous sommes une agence créative apportant du changement pour les marques au Royaume-Uni et dans le monde. Cela signifie que la plupart de mon temps est consacré à diriger notre équipe, à garantir que nous apportons une réelle valeur ajoutée à nos clients et à trouver et attirer les meilleurs talents afin que nos clients se retrouvent avec les meilleurs esprits créatifs axés sur leurs défis et opportunités commerciales.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

À Londres, je siège probablement au centre de l’organisation – travaillant en étroite collaboration avec notre équipe et nos clients pour nous assurer que nous pouvons offrir une réflexion et une créativité de haute qualité. J’ai la chance de pouvoir travailler avec tout le monde dans l’agence et nos marques. Notre structure est relativement plate avec très peu de hiérarchie, ce qui signifie que notre équipe fonctionne de manière agile, fluide et plus efficace.

Je relève de notre PDG mondial, Erik Sollenberg. Erik est basé à Boulder, au Colorado, et nous essayons de nous réunir tous les trimestres. Je planifie mes voyages autour de la saison de ski, bien sûr!

Bien que nous fassions partie du réseau MDC et de la famille CPB, nous opérons de manière très indépendante. La vision d’Erik est d’avoir une autonomie sur les marchés locaux et notre équipe de direction a donc une réelle responsabilisation et la liberté de faire ce qui convient à nos clients et à notre équipe.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

En vérité, un peu de tout. Il va sans dire que je dois être stratégique et créatif pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes commerciaux de manière intéressante et surprenante. Le plus critique est probablement les compétences humaines. La plupart de mon temps est consacré à aider mon équipe et nos clients à apporter une réelle valeur ajoutée à leurs marques. Mon rôle est d’alléger toute pression et de faire en sorte que mon équipe fasse de son mieux. Je pense que l’esprit de décision est une autre compétence importante. Notre industrie et notre entreprise évoluent rapidement et nous devons donc être les mieux placés pour évoluer rapidement et tirer parti des tendances culturelles afin de garantir que les marques avec lesquelles nous travaillons restent attrayantes pour les gens. Enfin, et probablement le plus important, vous avez besoin de savoir où mettre votre énergie. C’est définitivement quelque chose dans lequel je me suis tellement amélioré au cours des dernières années.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

La variété est un thème clé: j’essaie d’obtenir un mélange de passer suffisamment de temps avec mon équipe, en équilibre avec le temps avec nos clients. Je reçois toujours un véritable buzz en résolvant des problèmes – stratégiquement et de manière créative – et donc je protégerai toujours le temps de rester coincé dans le processus créatif. Je suis également strict quant à la protection de suffisamment de temps pour me concentrer sur la vue d’ensemble de la gestion de l’entreprise – en examinant notre proposition et comment nous pouvons l’affiner pour la rendre plus puissante pour nos clients.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Amour – Aider les marques à résoudre des défis commerciaux vraiment complexes de manière vraiment surprenante.

Sucks – Moins de «suce» et plus de «me fait rire», je suppose – mais ce sont des amis qui ne font pas partie de l’industrie qui pensent que mon travail est assez fou et que c’est à cela que sert l’entreprise. Pour le meilleur ou pour le pire, ce n’est pas le cas!

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Pour rester simple, j’ai quatre mesures clés sur lesquelles je garde tout le monde concentré et que je surveille régulièrement:

Le bonheur des clients – Ajoutons-nous de la valeur aux affaires de nos clients et travaillons avec nous pour une expérience facile et agréable.

Efficacité créative – notre travail consiste à mieux résoudre les problèmes commerciaux de nos clients.

Culture – nos gens sont-ils heureux et sont-ils capables de faire leur travail avec brio? Surtout, gardons-nous nos meilleurs talents motivés et inspirés et attirons-nous les meilleures personnes dans notre entreprise.

Commercial – est notre entreprise en pleine croissance.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Mon équipe. J’adore quand nous atteignons le bon rythme et le bon rythme, et tout le monde le casse. C’est la meilleure sensation au monde.

Comment vous êtes-vous retrouvé au CPB, et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai grandi dans la publicité. Avant de rejoindre CPB, j’ai passé les 10 années précédentes chez BBH (Bartle Bogle Hegarty) où j’ai pu me déplacer dans l’entreprise en faisant des choses brillantes avec des gens brillants, donc ça ne ressemblait pas vraiment à 10 ans. J’ai beaucoup appris et je suis reconnaissant de pouvoir mettre toute cette expérience dans mon rôle actuel de transformation de CPB London.

D’ici. Qui sait? Pour l’instant, je suis enthousiasmé par notre nouvelle équipe chez CPB et l’élan que nous créons, je me concentre donc sur la garantie de valeur pour nos clients et l’augmentation de la production créative de Londres.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Je suis vraiment fier de l’un de nos clients, The Glenlivet. Depuis notre présentation en mars, ils ont livré sur la plate-forme de marque et lancé un nouveau monde de marque audacieux et distinctif qui semble tueur (si je le dis moi-même). Notre film de lancement – Breaking Walls – montre comment The Glenlivet a brisé les conventions d’une catégorie old-skool pour faire avancer les choses. Quelqu’un a-t-il dit que je devais être modeste?!

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie – qui semble déjà difficile sur le plan culturel et commercial – j’encourage la confiance. Je ne veux pas dire arrogance, mauvaise confiance réfléchie, je veux dire passion et croyance dans les meilleures façons les plus intéressantes de résoudre les problèmes. L’une des façons dont nous aidons les marketeurs à avoir cette confiance est d’utiliser des tests en direct en temps réel pour aider à apprendre et à valider les plateformes stratégiques et créatives tout au long du processus de développement, plutôt qu’après. Nous trouvons qu’il est si utile d’obtenir le meilleur travail et donne aux spécialistes du marketing un peu plus de confiance pour prendre la décision.