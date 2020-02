Une journée dans la vie de Jean-Philippe Baert, PDG de Mention – Econsultancy

Jean-Philippe Baert est un vétéran de l’industrie martech à la tête d’une plateforme de veille et de publication sur les réseaux sociaux depuis Paris.

Baert nous a fait part de sa routine quotidienne et partage une partie de sa sagesse de son temps de marketing aux spécialistes du marketing.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le PDG de Mention, une entreprise SaaS basée à Paris et à New York. Nous sommes une plateforme de surveillance des médias qui offre une écoute sociale et une publication sur les réseaux sociaux. Mon travail consiste à développer la stratégie et la vision de l’entreprise.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Nous avons été acquis par Mynewsdesk appartenant à NHST Media Group en

Août 2018. Depuis l’acquisition, en tant que PDG, je fais maintenant rapport à Hege Yli Melhus Ask, PDG du groupe NHST Media Group.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Expérience pratique. J’ai fait partie de l’industrie martech et j’ai progressé au cours des 30 dernières années. Je crois que la connaissance du marché et l’expérience de la croissance d’une entreprise sont nécessaires pour remplir ce rôle.

L’écoute active en est un autre. J’ai rejoint Mention il y a quelques semaines, il est donc crucial d’écouter ceux qui sont sur le terrain pour bâtir l’entreprise. Cela m’aide à définir une direction claire pour que nous puissions améliorer la satisfaction de nos clients, innover notre produit et attirer plus de talents.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

J’ai commencé il y a moins d’un mois, je dirais donc que chaque jour est très différent. Nous avons des équipes à New York et à Paris et du personnel à distance à Helsinki, Montréal et Monaco. Lors de mon intégration, il est essentiel que je passe du temps avec tout le monde. J’ai passé les dernières semaines à voyager à New York, Oslo et Paris pour tirer le maximum de mes équipes.

Ce qui est resté une constante pour moi jusqu’à présent, c’est la réflexion. Chaque jour, je réfléchis à l’équipe et aux personnes que j’ai rencontrées. Je m’appuie sur ce qu’ils ont partagé avec moi pour pouvoir commencer à élaborer une stratégie et une vision claires pour les 2 à 4 prochaines années.

Actuellement, mon but est d’aider les gens à atteindre leurs objectifs, à recruter les meilleurs talents et à développer notre entreprise. Je suis certain que lorsque la poussière d’intégration retombera, je serai à genoux pour aider à développer nos plans de produits, rencontrer des journalistes pour le café, élaborer une stratégie pour notre approche client ou rejoindre un groupe avec l’équipe technique. C’est la nature de la mise à l’échelle d’une entreprise, et j’adore ça.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Rencontrer des gens formidables et apprendre de nouvelles choses tous les jours grâce à notre incroyable talent. J’adore également l’aspect visionnaire de mon rôle, c’est très gratifiant d’élaborer une stratégie avec de grands esprits d’horizons divers.

J’adore le rythme de l’industrie martech. Il se déplace assez rapidement et est complètement différent de celui de mes débuts. Chaque jour, de nouvelles fonctionnalités, capacités, limitations et informations sur les réseaux sociaux offrent nos opportunités de produits et nos obstacles. Le plaisir de livrer un produit que les gens aiment vraiment, c’est ce qui m’excite. En un mot, le martech est un défi que j’aime relever chaque jour, il me tient sur mes gardes.

Quant à ce que je déteste, probablement qu’il n’y a pas assez de temps dans une journée. Je vis dans le sud de la France et je fais la navette chaque lundi à Paris. Je commence généralement la semaine avec de petits objectifs qui atteignent des objectifs plus grands pour moi de cocher. Rentrer chez moi chaque vendredi me permet de décompresser et de me rafraîchir pour chaque semaine de travail à venir.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Je dirais que mon objectif principal pour le moment est le court terme. Il s’agit de réviser notre budget actuel avec notre société mère. Cela nous permettra de fixer des objectifs clairs et optimistes pour 2020. Cela signifie également que nous allons restructurer et réorganiser les équipes actuelles, nous devons être plus efficaces et centrés sur le client. Beaucoup de changements importants et excitants à venir!

Mon objectif à long terme est quelque chose que nous prévoyons d’atteindre en 2023 ou 2024. Il s’agit d’étendre nos activités à un plus large éventail de marchés et d’industries, comme les agences. Il y aura un grand accent sur l’analytique, pour offrir des données plus riches qui peuvent influencer la prise de décision au niveau marketing. Mais il nous faudra faire de gros sauts pour y arriver. L’une serait d’accélérer le développement de nos produits. D’ici la fin de 2020, nous disposerons d’une suite complète de marketing sur les médias sociaux.

Nous avons des indicateurs de performance clés qui correspondent à chaque objectif défini par nos départements. Nous les revisitons à l’échelle mondiale une fois par trimestre. Chaque équipe est responsable du suivi des données et des KPI à la fois qualitatifs et quantitatifs. Cela rend l’évaluation des progrès plus précise.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Je suis un peu minimaliste dans ce domaine. J’adore mon carnet et apprécie vraiment les notes manuscrites. Mis à part mon calendrier Gmail ou Slack, j’essaie de ne pas encombrer mon quotidien avec trop d’extensions qui ont un impact sur mon rôle. Je préfère me concentrer sur l’écoute et l’apprentissage.

Les quelques outils que j’utilise me permettent simplement de stocker des informations, ce qui m’aide à prendre de meilleures décisions.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Mention et où pouvez-vous aller d’ici?

J’aime beaucoup travailler dans des start-ups et des entreprises à grande échelle. Avant mon poste actuel, je travaillais dans une entreprise plus grande, qui n’offrait pas autant d’opportunités de croître aussi vite que nous le voulions. Donc, quand j’ai reçu l’offre de Mention, j’étais vraiment ravi d’être de retour dans l’action d’une start-up animée. En tant que spécialiste du marketing moi-même, diriger une solution commerciale utilisée par les communicateurs numériques semble être un petit cercle, je suppose.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Un de mes préférés en ce moment est d’Intermarche, ça s’appelle “J’ai rêvé que…”. C’est une variante de la tradition classique des Fêtes qui consiste à laisser les cookies au Père Noël. Au lieu de cela, les enfants offrent des légumes au Père Noël, pour s’assurer qu’ils restent dans ses bons livres avant le matin de Noël. En tant que parent, ce que j’aime le plus dans cette annonce, c’est qu’elle tourne autour de l’amour et des soins. La narration d’Intermarche était parfaite, et extrêmement sincère pour la période de l’année.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Essayez toujours de jeter un pont entre ce que votre entreprise produit et ce que le marché recherche. Cela semble simple, mais il est en fait difficile à maîtriser. La capacité de faire comprendre à quiconque en quelques secondes quels avantages ils retireront de votre entreprise est un excellent marketing.

L’une des meilleures ressources gratuites est d’écouter vos clients en ligne. Il est essentiel de faire attention et d’analyser la façon dont vos clients parlent de votre entreprise. Les sites d’avis, les forums et les médias sociaux sont parmi les meilleurs endroits pour obtenir une opinion honnête de votre produit et de votre marque.