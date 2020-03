Une journée dans la vie de … Jon Maury, Directeur Général EMEA chez ChannelAdvisor – Econsultancy

Jon Maury est directeur général EMEA sur la plateforme de commerce électronique ChannelAdvisor.

Il a expliqué à Econsultancy pourquoi de bonnes compétences en communication et la résolution de problèmes sont essentielles à son rôle, comment il passe une journée de travail typique et pourquoi avoir une «application pour tout» ne remplace pas les gens.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Jon Maury: Je suis le directeur général EMEA pour ChannelAdvisor. Nous sommes un fournisseur leader de solutions de commerce électronique basées sur le cloud qui permettent aux marques et aux détaillants comme Clarks, Huawei, Fossil, Deckers, Crocs d’optimiser leur façon de se connecter aux consommateurs et d’augmenter les ventes via les canaux en ligne – que ce soit Amazon, Zalando et eBay ou Facebook, Instagram et Google.

Je suis responsable de notre organisation EMEA, supervisant les opérations dans cinq bureaux et 200 employés en Europe. Mon travail consiste à améliorer l’efficience et l’efficacité de nos équipes orientées client dans les ventes, le marketing et les services pour finalement aider les marques et les détaillants à acquérir plus de clients et à stimuler les ventes en ligne. En un mot, je fais en sorte que les gens puissent faire leur travail le plus facilement possible et aider nos clients.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Jon Maury: Je travaille à Londres mais mon rôle m’emmène partout en Europe et aux États-Unis. Je fais partie de l’équipe de direction, relevant du PDG de ChannelAdvisor, David Spitz.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Jon Maury: Les compétences en leadership sont un must absolu. La capacité d’articuler clairement une vision, de constituer une équipe, d’exécuter le plan et d’inspirer les gens sont tous des éléments cruciaux de mon rôle de médecin.

Je travaille avec différentes équipes au sein de l’entreprise ainsi qu’avec des cadres clients et partenaires, de bonnes compétences en communication sont donc essentielles pour une collaboration réussie.

En tant que leader fortement impliqué dans la gestion quotidienne de l’entreprise et le succès de nos clients, je compte également sur mes compétences en résolution de problèmes et en marketing.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Jon Maury: Je me lève généralement à 6 h. J’ai lu les journaux avant de partir tous les jours en vélo sur huit miles, peu importe la météo. J’aime me vider la tête et faire de l’exercice avant de commencer la journée.

Je suis à mon bureau à 9h00. J’adore la diversité de mon rôle, il n’y a jamais de journée ennuyeuse! La journée de travail commence par des prises de position quotidiennes avec l’équipe de direction EMEA sur des projets spécifiques et notre stratégie globale. Dans la matinée, je discuterai de notre stratégie de mise sur le marché avec l’équipe mondiale, ou je parlerai peut-être à nos merveilleux responsables RH de la culture interne et de célébrer le succès de l’équipe.

À l’heure du déjeuner, je vais peut-être interviewer un nouveau candidat à la vente, dans l’après-midi, j’aurai un appel vidéo avec l’un de nos chefs de vente à Berlin au sujet d’une grande marque mondiale que nous sommes sur le point d’intégrer et enfin, je pourrais terminer la journée avec une discussion avec notre PDG sur son dernier voyage au bureau de Londres le mois prochain. Je préfère de loin parler en face à face, donc je rencontre souvent des clients et des partenaires et je visite nos bureaux à travers la région EMEA.

La plupart du temps, je suis au bureau jusqu’à 18h00 avant de rentrer à vélo. Je trouve important de réfléchir à vos réalisations et à vos progrès quotidiens. Je termine donc toujours par un résumé du travail de la journée depuis mon bureau à domicile.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Jon Maury: J’adore avoir l’opportunité de travailler avec certaines des marques, détaillants et entreprises de commerce électronique les plus innovantes au monde. La meilleure partie de mon travail consiste à résoudre les défis en ligne de nos clients, à les conseiller sur les meilleures pratiques et solutions de commerce électronique et à faire avancer les choses pour dépasser les attentes des clients.

En tant que directeur général, je vise à fournir une plate-forme de réussite non seulement pour nos clients mais aussi pour nos employés. Il n’y a rien de plus gratifiant que de voir un employé grandir dans son travail et réussir. Et dans toutes les équipes que je dirige, il n’y a rien que j’aime plus que de travailler avec des gens qui aiment leur travail.

Ce que je n’aime pas, ce sont les processus pénibles ou la bureaucratie. Une partie de notre travail consiste à aider les marques à se tenir au courant de l’évolution rapide du paysage du commerce électronique, donc je n’aime pas tout ce qui ralentit l’agilité.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Jon Maury: Mon objectif est de diriger l’équipe la plus performante de l’entreprise. Je veux que les gens voient grand et recherchent toujours de meilleures solutions, alors j’essaie d’intégrer cet objectif dans tout ce que nous faisons.

Notre métrique la plus importante est le succès de nos clients, nous gardons donc toujours une trace de leurs résultats en utilisant notre plateforme et nos services. C’est la meilleure façon pour nous de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et nous aide à évoluer continuellement pour ravir nos clients.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Jon Maury: À une époque où nous pouvons avoir une application pour tout, pour moi, ce qui est le plus important, ce sont les gens qui m’entourent. Ce n’est pas exactement un outil, mais je m’appuie sur mon équipe de direction pour discuter de stratégie plusieurs fois par jour. Il n’y a rien de plus puissant que de travailler avec des personnes intelligentes qui correspondent à vos objectifs et en qui vous pouvez avoir confiance.

Je compte beaucoup sur mon équipe pour le soutien dans le processus de prise de décision et je sais que notre succès en tant qu’entreprise est dû au fait d’avoir les bonnes personnes dans les bons rôles.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez ChannelAdvisor, et où pouvez-vous aller d’ici?

Jon Maury: Un ancien manager m’a amené au sein de l’équipe ChannelAdvisor pour répéter le succès que nous avons eu à transformer la région EMEA chez un ancien employeur. J’ai vu cela comme une opportunité de travailler en étroite collaboration avec des marques innovantes et de les connecter à de nouveaux publics, ainsi que comme un défi personnel pour faire de l’équipe EMEA la base des opérations mondiales de ChannelAdvisor.

En ce qui concerne l’avenir, ChannelAdvisor offre de nombreuses possibilités d’aider les plus grandes marques européennes dans leurs voyages en matière de commerce électronique. La vente au détail est l’une des industries expérimentales les plus rapides du marché – je suis ravi d’explorer ces opportunités et de voir quelles tendances émergeront dans le commerce électronique!

Quelle publicité vous a impressionné ces derniers temps?

Jon Maury: J’adore vraiment les campagnes publicitaires d’Ikea. Un qui me vient à l’esprit est Silence The Critics #WonderfulEveryday – Ikea nous a présenté leur propre morceau Grime exprimé par D Double E! C’était une interprétation tellement brillante des publicités de Noël traditionnelles (en tant qu’Américain, j’ai appris que ce sont des gros problèmes au Royaume-Uni!).

Et cette semaine, ils ont annoncé une nouvelle campagne révolutionnaire qui permet aux consommateurs de payer avec leur temps. Ikea Dubai propose des remises en fonction de la chronologie Google Maps des clients et du temps qu’ils ont passé à se rendre au magasin. Ikea n’a pas peur de repousser les limites, j’aime leur approche expérimentale et on ne sait jamais ce qu’ils vont proposer ensuite.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Jon Maury: Cela peut souvent être négligé mais pour moi, la communication est la clé. Il joue un rôle énorme dans tout ce que nous faisons chez ChannelAdvisor, et être en mesure de communiquer la valeur d’une marque ou d’un produit est le pain et le beurre de tout spécialiste du marketing.

Le développement d’excellentes compétences en communication verbale et écrite devrait être la première étape de tout parcours de marketing. Peu importe à quel point nous comptons sur la technologie et les outils numériques – avoir l’expertise et la confiance nécessaires pour transmettre efficacement vos idées est inestimable.

Un autre aspect clé du marketing est de connaître votre public, alors assurez-vous de toujours faire vos recherches. Vous ne voulez pas mettre sur pied une campagne de marketing qui a fière allure sur le papier, mais qui tombe dans l’oreille d’un sourd car elle n’a pas été optimisée pour votre public cible. Avec la gamme d’outils disponibles pour capturer les données clients, il n’y a aucune excuse pour ne pas connaître la meilleure façon de communiquer votre message.