Une journée dans la vie de .. Karolina Namyslowski, Creative Senior chez amp, agence de branding audio – Econsultancy

La figure de l’industrie de cette semaine travaille chez amp, une agence de branding audio. Karolina Namyslowski est sans aucun doute la première personne que nous avons présentée qui joue du piano, a un diplôme en musicologie, informatique musicale et études culturelles et travaille dans un bureau avec un chiot teckel à poil dur.

Si ce n’est pas une incitation à lire, je ne sais pas ce que c’est.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis Creative Senior chez amp et responsable de la gestion des briefings pour tous les actifs créatifs. Cela signifie que je conceptualise, emballe et donne vie à toutes les sorties créatives de l’ampli, de la traduction d’une marque en paramètres et concepts musicaux, au conseil créatif, à l’orientation et à l’assurance qualité.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je suis le chef de l’équipe créative et je relève de notre directrice de la création, Michele Arnese, qui est également la directrice générale de l’ampli.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Une passion et une connaissance de la musique sont nécessaires, ainsi qu’un vaste répertoire musical.

Mes antécédents m’ont largement aidé pour ce rôle, j’ai grandi dans un environnement musical et j’ai commencé à jouer du piano à l’âge de cinq ans. Mon amour de la musique a également alimenté mon éducation et je l’ai étudiée à l’école avant de prendre un diplôme en musicologie, informatique musicale et études culturelles à l’Université de musique de Karlsruhe et au célèbre KIT (Karlsruhe Institute of Technology).

Les compétences en communication sont importantes car en plus de traduire une marque en son, je dois être capable de décrire le son d’une marque avec des paramètres musicaux d’une manière que les clients de l’ampli – qui ne sont généralement pas des experts en musique – comprennent.

Mon travail comprend également beaucoup d’écoute, et je ne pense pas que je retire mes écouteurs lorsque je quitte le bureau. Les gens me demandent souvent si je me lasse d’écouter de la musique. La réponse est: enfer non!

Enfin, avoir un cerveau créatif est la clé – je dois être capable de donner vie à une marque et de vraiment raconter son histoire à travers le son.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je vais commencer par donner un peu de contexte – l’ampli est un creuset et mes collègues viennent du monde entier (Italie, Irlande, États-Unis, Norvège, Serbie, France, Inde, Égypte et plus), ce qui rend l’environnement de travail dynamique et vif. L’anglais est peut-être la langue commune de l’agence, mais nous parlons tous une langue universelle: la musique.

L’équipe Créative est en dialogue permanent avec les équipes Production, Stratégie et Services aux Artistes. Au moins une fois par jour, je m’assois avec l’équipe créative pour évaluer tout le travail entrant et me nourrir de nos artistes et groupes.

Une partie importante de ma journée consiste à rédiger des mémoires créatives, à trouver de la musique d’ambiance pertinente ou à monter des vidéos que nous avons produites.

Ce que j’aime dans la culture de l’agence, c’est notre déjeuner familial quotidien. Toujours une aventure et un défi culturel et culinaire.

La cerise sur le gâteau de l’ampli est notre chien de bureau Nunu, un chiot teckel à poil dur, que je caresse fréquemment tout au long de la journée. Je promets qu’il n’est pas une distraction mais une inspiration.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Je fais ce que j’aime et je l’appelle mon travail, ce qui est incroyable! Aucun jour ne ressemble à un autre – les marques avec lesquelles nous travaillons sont extrêmement diverses, des services financiers multinationaux aux principaux constructeurs automobiles, ce qui rend chaque projet spécial. J’adore impressionner les clients avec des identités sonores créatives qu’ils n’auraient jamais cru possibles. Cela rend l’ensemble du processus, du coup d’envoi à la mise en œuvre, un moment passionnant, à la fois pour l’ampli et le client.

Ce qui est nul, c’est quand nous sommes confrontés à un DJ en herbe dans une réunion avec un client, qui remet en question notre approche basée sur leur amour de la musique. Mais vous ne pouvez pas créer une stratégie sonore sérieuse à partir de votre collection de disques.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Mon objectif est de développer le département créatif de l’ampli. Il est important pour moi que je sois un bon mentor pour mon équipe et que je puisse les inspirer et les former à faire un excellent travail.

Pour moi, le plus grand succès est de voir comment les actifs créatifs sont utilisés par nos clients. En voyant notre image de marque sonore à la télévision, sur les chaînes numériques et dans les espaces de vente au détail, je suis fier de ce que je fais et de ce que l’ampli réalise en tant qu’agence.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Spotify. Le répertoire presque infini auquel je peux accéder par ce biais me facilite tellement la vie au travail. Final Cut Pro également – un outil assez intuitif que j’utilise pour aider à visualiser mes concepts, composer des films d’ambiance ou produire des vidéos qui présentent des projets.

Comment vous êtes-vous retrouvé à l’ampli, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’ai débuté chez amp en tant que stagiaire en 2013 après avoir obtenu mon diplôme – j’ai non seulement commencé ma carrière ici, mais j’ai été le tout premier employé de l’ampli. Avec la fondatrice et PDG d’amp, Michele Arnese, j’ai eu la chance de façonner de manière significative la méthodologie et les processus créatifs chez amp pour aider la croissance de l’agence – depuis ses débuts jusqu’à sa position élevée en tant qu’acteur de premier plan avec des clients majeurs dans le monde. monde. Je ne vais nulle part encore – l’ampli est ma maison et j’ai aidé à commencer ce voyage, donc je peux dire sans risque que je n’ai pas encore fini ici 🙂

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

La publicité Adobe des Oscars de cette année. Les paroles et l’esthétique de «Pure Imagination» chantée par Gene Wilder dans le contexte de l’inclusion et de «Creativity for All» ont vraiment frappé la cible.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

«Les pieds sur terre, la tête dans le ciel» (Talking Heads, This Must be the place). Sois patient. Soyez vif et curieux. Pensez autrement. Vous ne trouverez pas toujours l’inspiration dans votre propre métier. Essayez de trouver votre inspiration là où vous ne vous y attendez pas, que ce soit l’art, la cuisine, l’histoire ou les voyages.

Ou pour reprendre les mots de Gene Wilder: «Si vous voulez voir le paradis, regardez simplement autour de vous et regardez-le. Tout ce que vous voulez, faites-le. “

Science du son: comment la musique rend la publicité plus mémorable