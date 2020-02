Une journée dans la vie de … Kathryn Strachan, responsable Copy & MD chez Copy House – Econsultancy

Que faut-il pour passer de la rédaction indépendante à la croissance d’une agence de marketing de contenu?

Nous avons rencontré Kathryn Strachan qui a fait exactement cela pour fonder Copy House à Édimbourg. Comme d’habitude, nous avons demandé ce dont elle avait besoin pour réussir, des outils technologiques à la stratégie, et à quoi ressemble sa journée moyenne.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis chef du contenu et directeur général de Copy House, une agence de marketing de contenu spécialisée dans le contenu financier et fintech. En tant que MD, je suis chargé de donner vie à la vision de Copy House et de garder le navire sur la bonne voie.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je suis le seul propriétaire de Copy House, donc je suis mon propre patron. Je gère une petite équipe composée de deux rédacteurs publicitaires, d’un gestionnaire de compte et d’un stratège des médias sociaux.

Ensemble, nous créons de superbes campagnes pour accroître la notoriété de la marque et améliorer les résultats de recherche.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

J’ai construit Copy House à partir de zéro et j’ai commencé comme rédacteur pigiste. Donc, mon principal ensemble de compétences réside dans la création de contenu et la stratégie.

Cependant, à mesure que nous grandissions, j’ai dû relever de nouveaux défis et élargir mes compétences pour couvrir le développement des affaires, la gestion des comptes, les finances, les ressources humaines et tout le reste.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je travaille habituellement de très longues heures, commençant quelque part vers 8 heures du matin et finissant vers 6/7.

J’ai tendance à passer le début de ma journée à écrire ou à créer des stratégies de contenu avant de plonger dans des réunions avec des clients actuels et potentiels.

Je passe la plupart de mes journées à me concentrer sur la croissance et le développement de Copy House, ce qui peut inclure des discussions avec des clients potentiels, la commercialisation de notre marque et l’expansion de notre réseau.

Qu’aimez-vous dans votre travail?

J’adore diriger la croissance et le développement de Copy House. Gagner un nouveau client, obtenir une nouvelle opportunité de parler ou déverrouiller une autre porte est toujours incroyable. Je vois notre vision si clairement et j’ai passé de nombreuses heures à la concrétiser. Je suis donc incroyablement fier de tout le chemin parcouru au cours des dix derniers mois et je suis très excité par notre avenir.

Qu’est-ce qui craint?

Travailler de longues heures peut être difficile dans ma vie personnelle. J’ai une fille de deux ans et je manque parfois les heures de coucher lorsque je voyage pour voir des clients ou assister à des événements.

Il est également difficile de laisser le stress au travail et parfois je finis par ramener mes malheurs à la maison. Heureusement, mon mari ne travaille que quatre jours par semaine, il est donc un parent très actif et compense une grande partie de mon mou.

Quel genre d’objectifs avez-vous?

La domination du monde?!

Plus sérieusement, je me concentre sur la poursuite de la croissance de Copy House en ajoutant à notre équipe, en me connectant avec des clients plus impressionnants et en trouvant de nouvelles façons de soutenir les clients existants.

Chez Copy House, nous avons pour mission d’aider les marques de services financiers à donner à leurs clients / clients un contenu informatif et transparent.

L’année dernière, Copy House a augmenté de plus de 300% et je vise à atteindre le même niveau de croissance cette année en élargissant nos sources de revenus et en diversifiant nos offres de services. Nous sommes déjà sur la bonne voie pour lancer un nouveau service de médias sociaux, organiser des ateliers de référencement et de marketing de contenu et recruter de nouveaux clients.

Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

En ce qui concerne notre succès, nous nous concentrons sur la satisfaction du client. Nous nous efforçons de créer une copie que les gens aiment, alors nous demandons toujours les commentaires des clients et nous nous efforçons de rendre le contenu absolument parfait.

En ce qui concerne le succès des clients, nous suivons toujours les vues du site, le temps passé sur la page et les résultats SERP, car ce sont d’excellentes mesures pour mesurer l’engagement.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Nous utilisons, sans ordre particulier:

SEMRush pour tout SEO

Grammaire pour affiner et éditer le contenu

Google Analytics pour suivre les progrès des clients

Qwilr crée des propositions professionnelles

Asana pour planifier le travail et gérer les délais

Comment avez-vous fini par exécuter Copy House et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Par accident?!

J’ai commencé à travailler comme rédacteur pigiste il y a plusieurs années. J’ai commencé à élargir ma clientèle et la demande dépassait les ressources actuelles, j’ai donc embauché mon premier rédacteur junior, Angus Rogers.

En cours de route, j’ai rencontré des personnes brillantes qui m’ont aidé à réfléchir à l’entreprise de manière plus stratégique. Au fur et à mesure que mon identité passait de pigiste à propriétaire d’agence, j’ai commencé à lancer des projets plus importants et à attirer plus de clients impressionnants dans nos secteurs de spécialité.

Aujourd’hui, nous travaillons avec de nombreuses marques bien connues comme Travelex, Scottish Widows et Cigna et 50% de nos clients travaillent dans le domaine des technologies financières et des fintech.

J’ai toujours aimé briser le jargon de l’industrie et simplifier des sujets complexes, une compétence qui se prête particulièrement bien aux services financiers et aux technologies financières.

Donc, pour faire court, ce fut une progression très naturelle et qui semble presque inévitable.

Nous nous concentrons maintenant sur l’expansion de notre équipe en recrutant trois nouveaux rôles et en poursuivant notre évolution vers une agence de marketing de contenu plus complète. Je suis ravi de voir comment nous continuerons de croître au cours de la prochaine année.

Quelle copie ou contenu vous a impressionné récemment?

Je suis toujours un grand fan du contenu de Transferwise.

Pour moi, ils représentent l’essence même de la fintech. Les marques Fintech défient le statu quo en agissant différemment et en permettant aux clients de prendre des décisions financières plus intelligentes.

J’admire vraiment comment Transferwise brise les barrières et aide les clients à comprendre le monde du FX.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

C’est une question de relations et de confiance avec les gens. Vous devriez pouvoir parler avec n’importe qui et établir rapidement un terrain d’entente.

L’accès à de nouvelles opportunités de carrière ou la croissance de votre entreprise dépend souvent de votre capacité à nouer des relations par le biais de conversations. Après tout, ce n’est pas ce que vous savez mais qui vous connaissez.