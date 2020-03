Une journée dans la vie de … Lindsay Turner, PDG, Spark Foundry – Econsultancy

Lindsay Turner est PDG de l’agence média Spark Foundry, qui fait partie de Publicis. Nous l’avons rencontrée pour lui poser des questions sur sa journée type et sur les contraintes de temps et de compétences.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le PDG de l’agence. Il s’agit d’un rôle très étendu allant de la collaboration avec les clients à la définition de la stratégie de l’agence, à la surveillance du flux monétaire et à la création d’une culture d’agence. C’est 100 miles à l’heure et je travaille avec des gens incroyables!

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Spark Foundry fait partie de la famille plus large de Publicis Media, nous sommes l’une des cinq agences média de Publicis Media. Nous avons la chance d’être tous réunis sous un même toit dans l’emblématique Television Center de White City. Je relève de Sue Frogley, PDG de Publicis Media UK.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

En termes simples, vous avez besoin de compétences dans trois domaines principaux; les gens, les compétences commerciales et stratégiques. Vous aurez naturellement un penchant pour les compétences que vous maîtrisez et celles que vous appréciez, mais il est important de pouvoir couvrir tous ces domaines.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je quitte ma maison à 7h30, heure à laquelle commence ma journée de travail. J’utilise mon trajet pour rattraper les courriels et me préparer pour les réunions que je pourrais avoir ce jour-là.

J’arrive au bureau vers 9 heures du matin et je me dirige tout droit pour prendre un café au Café Marcel du Television Centre. Ensuite, la journée commence vraiment. Je passe la majeure partie de ma journée à des réunions toujours très variées. J’adore parler avec les clients ainsi qu’avec les propriétaires de médias, des relations solides et franches avec les deux sont essentielles au succès de toute agence. Je suis également coincé dans des discussions sur des domaines opérationnels, de la structure ou des ressources à un brainstorming sur un nouveau terrain commercial.

Ma journée a tendance à se terminer vers 18h30, lorsque je reprendrai le train pour le Hertfordshire et finirai les courriels sur le chemin du retour. Je m’effondre sur le canapé vers 20h avec un verre de vin.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’aime vraiment les gens avec qui vous travaillez. Nous avons des gens intelligents, amusants et curieux qui travaillent chez Spark Foundry et c’est toujours une joie. Je ne dirais rien de «nul», il peut y avoir des «défis» car l’industrie n’a jamais été aussi difficile et complexe, mais mon sentiment dominant est que c’est une période passionnante et intéressante pour être PDG des médias.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Le plus grand objectif est toujours la croissance; aider nos clients à développer leur entreprise, assurer la croissance de notre agence et la croissance et le développement de nos collaborateurs. Nous suivons régulièrement le sentiment des clients, ainsi que la satisfaction de nos employés et, bien sûr, nous surveillons de près les revenus. Si vous n’aimez pas les données, ce n’est probablement pas pour vous.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Mon téléphone portable avant tout! Suivi de brillants outils propriétaires de Publicis qui nous permettent d’avoir une vue dominante du marché sur l’efficacité des campagnes. Je veux toujours comprendre comment nos campagnes produisent des résultats commerciaux pour nos clients.

Comment vous êtes-vous retrouvé à la fonderie Spark et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai débuté à l’agence en 2010 (avant de devenir Spark Foundry), j’ai été séduit par l’indépendance de l’entreprise. Je suis toujours! Spark Foundry a l’esprit d’agence indépendante mais soutenu par la puissance et le muscle de Publicis, nous offrant le meilleur des deux mondes. Quant à l’avenir, tant que je passe du temps à réfléchir à des solutions brillantes pour les défis marketing des marques, je suis content.

Avez-vous des conseils à donner à quiconque souhaite travailler dans votre domaine?

Être tenace. Les médias sont une industrie incroyable où vous devrez travailler dur, mais vous aurez également beaucoup de plaisir.

