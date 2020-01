Une journée dans la vie de … Lindsay Willott, PDG de Thermomètre client – Econsultancy

Lindsay Willott a été présidente et cofondatrice de Marketing Practice, une agence de marketing B2B renommée, puis a fondé Customer Thermometer, dont elle est PDG.

Nous lui avons demandé ce qu’il fallait pour réussir et à quoi ressemblait sa journée moyenne.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le PDG de Customer Thermometer, une société de logiciels de feedback client en pleine croissance. Mon travail consiste à diriger l’entreprise; fournir la direction et la stratégie, bâtir la culture et élaborer nos messages de marché.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je suis le fondateur et PDG. Je suis mon propre patron – nous sommes bootstrapés et nous n’avons pas d’investisseurs auxquels répondre.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Je dois être très motivé et motivé. Je dois créer la phase suivante de la croissance de l’entreprise à partir de ma planification et de mon exécution et essayer de garder une longueur d’avance sur le côté de la livraison de l’entreprise.

Je crois également que pour être un leader efficace, vous devez également être un bon auditeur – pour maintenir la croissance d’un produit, vous devez écouter attentivement les commentaires des clients et les commentaires de l’équipe.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Mes journées sont vraiment variées. Parfois, je ferai une présentation lors d’une conférence sur l’expérience client, d’autres jours pour diriger des réunions afin de planifier nos ventes et notre marketing. Cela implique toujours un mélange de regarder nos données marketing, de lire les rapports de l’industrie, de discuter avec l’équipe de ce qu’ils entendent de nos clients. J’écris aussi beaucoup, car comme j’ai une formation en marketing, j’aime garder la main.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’adore faire partie de l’équipe et pouvoir faire partie d’une culture et d’une entreprise très spéciale, pleine des personnes les plus brillantes et les meilleures. Le pire, c’est que je travaille beaucoup à la maison et que ça peut être difficile quand je le fais trop.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Notre objectif est de faire croître l’entreprise d’environ 50% en glissement annuel en termes de revenus. C’est un objectif de croissance amusant et solide pour garder tout le monde heureux, occupé et épanoui. Notre objectif ultime est cependant d’être la meilleure entreprise pour laquelle travailler et la meilleure entreprise avec laquelle travailler.

En termes de mesures, nous mesurons la croissance du MRR (revenus récurrents mensuels), le taux de désabonnement des clients et nous surveillons de près la valeur à vie des clients.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Salesforce est l’épine dorsale de notre entreprise pour mesurer nos mesures et garder le contrôle de nos clients, de leurs plans de produits et de nos interactions avec eux. En termes de satisfaction client, nous utilisons notre propre produit pour obtenir des données CSAT et NPS (Net Promoter Score) sur notre performance.

Comment avez-vous fini par fonder la pratique du marketing et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Je suis allé à l’université avec la conviction que je poursuivrais une carrière de rédacteur. Cependant, en raison de l’augmentation de l’édition numérique, le marché a été très difficile à pénétrer. J’ai regardé certaines industries tangentielles et commencé un programme d’études supérieures dans la division marketing d’une société de logiciels cotée. C’était une option sûre – du moins c’est ce que je pensais. À l’âge de 24 ans, j’ai été licencié sans avertissement car l’entreprise pour laquelle je travaillais s’est retrouvée impliquée dans un grand scandale comptable.

Quelques anciens collègues m’ont approché pour voir si je voulais cofonder une agence de marketing. Que je sois naïf ou courageux, j’ai accepté et nous avons progressivement construit l’agence de marketing B2B la plus performante du Royaume-Uni. Là-bas, j’ai eu mon idée de thermomètre client car je pouvais voir que le marché de l’expérience client était à ses balbutiements et qu’il y avait une demande croissante de renseignements opportuns. Le plan est de faire croître l’entreprise et de devenir réputé comme l’enquête de référence!

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

J’ai aimé la nouvelle publicité Samsung où une femme fait un engouement mondial pour les cheveux en utilisant des alpagas. Cela m’a vraiment fait rire, à tel point que je l’ai revu sur YouTube. Je pensais que c’était un concept très intelligent avec une exécution brillante qui mettait parfaitement en évidence les avantages du produit.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Lisez, lisez et lisez un peu plus. Le marketing consiste à écrire et à créer des messages et, pour le maîtriser, vous devez lire beaucoup et décompresser le processus jusqu’à ce que vous le compreniez. Soyez vraiment curieux de connaître votre industrie, votre marché et vos clients. Si vous écoutez attentivement, ils vous diront de véritables joyaux sur la façon de communiquer avec eux et de leur vendre.

Qu’est-ce que le succès client?