Une journée dans la vie de … Lucy Heskins, directrice marketing chez Careercake – Econsultancy

Lucy Heskins est directrice marketing de la plateforme de carrière vidéo Careercake.

Nous avons rencontré Heskins qui nous a parlé de sa résilience, de son amour du contenu, de Hotjar et de Brewdog, et a conseillé aux débutants de l’industrie d’être authentiques. Assez!

Voici ce que Heskins avait à dire…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le directeur marketing de Careercake. Careercake est une plate-forme vidéo de carrière qui aide les gens à relever les défis auxquels ils seront confrontés au cours de la première décennie de leur carrière.

Nous sommes une startup, et quiconque a été le premier spécialiste du marketing dans cet environnement saura que vous finirez par porter de nombreux chapeaux; c’est très différent de vos rôles internes habituels.

Je m’implique dans de nombreux aspects stratégiques: l’image de marque, la détermination des segments et des propositions et l’identification de nouveaux partenaires. Je suis également fortement impliqué dans l’alignement des efforts de vente et de marketing.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je rapporte au fondateur / PDG, qui a créé Careercake à l’époque où c’était une chaîne YouTube. Elle a cherché des investissements pour construire la plateforme et pénétrer de nouveaux marchés, et à partir de là, j’ai été nommée. Nous avons vendu notre maison à Exeter, et mon partenaire et moi avons déménagé à Cardiff pour commencer ce voyage fou!

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Vous devez être résilient, curieux et ne pas avoir peur d’aller à l’encontre de tout ce que vous pensiez savoir.

Vous ne pouvez pas compter sur des gens qui connaissent votre marque, vous êtes donc dans une course pour trouver ces gens qui recherchent une nouvelle façon de faire les choses. D’un autre côté, parce que nous sommes une startup, nous sommes en mesure d’apporter des modifications rapidement et d’itérer en fonction des commentaires. Cela vient d’être curieux – parler avec des prospects et être à l’aise pour contester les choses que vous avez vues fonctionner dans des entreprises précédentes.

Il y a beaucoup de changements, il est donc important d’être résilient, de gérer son temps efficacement et de se donner une pause. La culture de l’agitation des startups est une chose négative: je l’ai vu de première main, avec des gens qui travaillent de longues heures et qui se brûlent. Vous devez savoir quand votre corps vous dit que vous travaillez trop dur et apprendre à prendre du recul.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je vais me mettre au travail, après avoir déposé le chien chez un ami, un grand café à la main. L’équipe va rattraper son retard, parler des faits saillants de la veille, puis nous examinerons les résultats de la chaîne et de la campagne pour la semaine.

Nous avons actuellement quelques campagnes en cours. Je vais donc parler avec les responsables L&D et les responsables des personnes pour savoir si notre campagne de téléchargement actuelle résonne. Dans l’après-midi, je gérerai la création pour un événement que nous organisons, en travaillant avec notre designer pour assurer que la marque soit représentée efficacement. De temps en temps, je vérifierai les tests que nous exécutons sur HotJar pour voir comment les utilisateurs interagissent avec un nouveau processus d’inscription ou une nouvelle série de vidéos.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Je suis un spécialiste du marketing de contenu dans l’âme; il n’y a rien que j’aime plus que de trouver comment connecter la proposition à un contenu entièrement réalisé et mener une campagne de promotion.

Je pense qu’il y a une propension naturelle pour les spécialistes du marketing à se remettre en question – nous avons un concert difficile avec certains d’entre nous essayant de se rallier à une nouvelle idée, etc. Parfois, vous avez l’impression que vous devez travailler deux fois plus dur. Ce sentiment peut être exacerbé les jours où la croissance n’est pas aussi rapide que vous l’auriez souhaité.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Je garde un œil sur le nombre de prospects qualifiés qui arrivent, ainsi que sur les résultats des conversations clients que nous avons. Je sais que c’est un cliché, mais j’apprécie vraiment la quantité plutôt que la qualité. Nous n’avons pas le temps pour les métriques de vanité.

Nous devons également rester au courant de l’engagement dans la plate-forme du point de vue des utilisateurs – ce qui est regardé, quelles listes de lecture sont créées et comment les gens interagissent. Le jour où ils arrêtent de regarder notre contenu et cela ne les aide pas à progresser, nous avons un problème!

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Hubspot et HotJar sans aucun doute. L’automatisation et les connaissances nous permettent de rester compétitifs.

Du point de vue de l’apprentissage, le podcast Everyone Hates Marketers de Louis Grenier est génial car il pousse vraiment les invités à partager des conseils pratiques. J’adore également les conseils marketing SaaS de Forget the Funnel.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Careercake, et où pouvez-vous aller d’ici?

Mon expérience a toujours été dans le marketing pour des entreprises technologiques. Avant Careercake, j’étais Responsable Marketing Groupe pour un recruteur en ligne / fournisseur ATS. L’entreprise comptait un investisseur de premier plan, ce qui m’a naturellement ouvert des opportunités dans lesquelles je n’aurais jamais pensé m’impliquer – dont l’une rencontrait Aimee Bateman, la fondatrice de Careercake.

Appelez-moi fou, mais j’aime travailler dans des environnements de démarrage. L’idée de travailler avec des fondateurs pour aider à comprendre ce dont nous avons besoin pour aller sur le marché est ce qui m’intéresse vraiment. Après Careercake, je pense que ça va fonctionner dans une autre startup (j’espère!)

Quel marketing / expérience vous a impressionné récemment?

BrewDog. J’adore une histoire perturbatrice, et la marque et cela fonctionne à la fois d’un point de vue national et local, est incroyable. J’admire la façon dont ils continuent d’innover, que ce soit à travers de nouvelles gammes de produits, des événements lors de leurs AGA ou lorsque leurs bars collaborent avec des brasseurs locaux. Oui, ils se trompent parfois, mais je suis toujours un fervent partisan (et consommateur).

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Si vous avez peur de parler aux clients, ce n’est peut-être pas la carrière qui vous convient. Je trouve que les spécialistes du marketing les plus efficaces discutent avec les prospects et les clients pour vraiment découvrir ce qui les incite à acheter une marque spécifique.

Aussi, et j’ai appris cela assez tôt dans ma carrière: être authentique. C’est vraiment difficile d’essayer d’être quelqu’un d’autre.