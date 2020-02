Une journée dans la vie de … Mark Douthwaite, ingénieur en IA chez Peak – Econsultancy

Mark Douthwaite est ingénieur en IA chez Peak, une start-up qui travaille dans le commerce de détail et le commerce électronique, adaptant l’IA pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement avec des goûts tels que ASOS, Footasylum, Fred Perry et Morrisons.

Alors, écoutons ce que Douthwaite fait tous les jours et voyons s’il peut couper le battage médiatique et expliquer le vrai pouvoir de l’IA.

Décrivez votre travail. Que faire?

Je suis ingénieur en IA, un rôle qui se situe directement entre l’ingénierie et la science des données. J’utilise mes connaissances dans ces deux disciplines pour aider à combler le fossé entre les deux, et convertir les données en informations exploitables qui peuvent stimuler la croissance et augmenter l’efficacité dans toute l’entreprise.

Où vous situez-vous au sein de l’organisation?

Je relève officiellement de notre responsable de la recherche et du développement en science des données, qui alimente ensuite la science et l’ingénierie des données. Je pense vraiment que c’est une excellente idée de Peak car le rôle rassemble deux domaines souvent cloisonnés (ingénierie et science des données) et permet aux deux disciplines de travailler ensemble pour tirer le meilleur parti l’une de l’autre. Nous voyons beaucoup d’autres entreprises technologiques faire de même. Cependant, vous devez avoir des compétences générales pour relever ce défi.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Vous avez besoin de beaucoup de savoir-faire en informatique et d’expérience en génie logiciel pour savoir comment transformer des idées et des idées intéressantes en science des données en quelque chose sur lequel les entreprises peuvent vraiment compter, jour après jour.

De plus, les compétences générales nécessaires dans un rôle comme le mien consistent à être en mesure de jongler avec les priorités de nombreuses choses différentes à la fois. Il s’agit de comprendre ces priorités et de les équilibrer lors de la communication entre les différentes équipes. Par exemple, notre équipe de science des données s’efforce de fournir des délais d’exécution réactifs et rapides à nos clients. Ainsi, lorsque nous recevons une demande, nous pouvons commencer à préparer des prototypes et des idées pour revenir au client assez rapidement. Cependant, de nombreuses tâches d’ingénierie peuvent être plus lentes en raison de la nature d’un cycle de vie de développement technique et de toutes les considérations de stabilité et de performances associées qui l’accompagnent. Cela signifie que les priorités des deux équipes peuvent être très différentes. Il s’agit d’établir des lignes de communication claires entre les deux pour résoudre rapidement les problèmes et obtenir des commentaires sur nos produits le plus rapidement possible.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Je pense que la seule chose qui est typique pour moi, ce sont mes matins! Ce qui est d’entrer et de s’attaquer ensuite à l’administration, aux e-mails – toutes ces bonnes choses. Ensuite, je fais quelques révisions de code, s’il y en a. Après cela, je pourrais creuser dans un tas d’outils de productivité, juste pour voir à quoi ressemble la journée et ce qui doit être fait en priorité. À partir de là, ma journée peut varier considérablement.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Nous sommes une entreprise à croissance rapide et chaque jour est vraiment passionnant et différent, c’est ce qui m’a attiré chez Peak. En raison de notre taille, nous arrivons à construire et à concevoir des choses et à explorer de nouvelles technologies d’une manière qui ne serait peut-être pas possible dans d’autres organisations qui ont des processus plus intégrés, où il est plus difficile d’introduire quelque chose de nouveau ou de différent.

Comme nous sommes également une équipe agile; Je peux faire les types de travaux que je ne pourrais peut-être pas effectuer ailleurs. Par exemple, je fais également beaucoup de projets de preuve de concept et de travail de conception de logiciels, ce qui rend le rôle vraiment intéressant. Les gens ici sont très ouverts aux nouvelles technologies et idées, ce qui est formidable pour quelqu’un comme moi qui aime construire des choses.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

J’utilise beaucoup Trello et l’équipe d’ingénierie utilise Jira. Nous utilisons JupyterLab et R Studio comme environnements de science des données. Les environnements de développement que j’utilise souvent sont VS Code, PyCharm et d’autres outils IntelliJ IDEA. Chez Peak, nous avons également nos propres outils et plateformes propriétaires. Naturellement, le principal est notre propre système d’IA. Il nous permet de gérer d’énormes quantités de données à l’échelle et à la vitesse, et permet aux entreprises de produire l’intelligence artificielle, de bout en bout, sur une seule plateforme.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Peak? Et où iriez-vous d’ici?

Je parlais avec des collègues ingénieurs qui travaillent pour une société de logiciels bien connue, et je leur demandais ce qu’ils feraient s’ils recommençaient leur carrière. Ils ont dit qu’ils chercheraient une jeune entreprise dynamique, pleine de gens intéressants qui font des choses intéressantes afin que je puisse être exposé à tous les aspects de l’entreprise. C’est ce que j’ai fait!

Il est important de vraiment ressentir ce que c’est que de pouvoir prendre ses propres décisions et diriger des projets, ce qui est beaucoup plus facile à réaliser avec une entreprise agile et en pleine croissance. Donc, quand j’ai vu Peak, j’ai senti que l’équipe ici faisait un travail incroyable, et est probablement l’une des entreprises d’intelligence commerciale les plus intéressantes au Royaume-Uni. À l’avenir, je m’en tiendrai à la même stratégie – pour moi, il s’agit de faire des contributions technologiques.

Quel marketing ou commerce électronique vous a impressionné récemment?



Je suis particulièrement fier de notre travail avec Footasylum, un détaillant de vêtements de sport basé au Royaume-Uni, qui souhaitait investir dans des communications marketing hyper personnalisées. Nous avons travaillé pour analyser ses données clients afin qu’il puisse avoir une vue des personnes les plus susceptibles d’être à la fois engagées avec la marque et sur le marché de ses produits.

À partir de ces profils clients, nous avons créé des algorithmes sur mesure qui distribuaient des recommandations de produits hyper personnalisées. Notre travail a permis une augmentation de 28% des revenus par e-mail envoyé par Footasylum, et lorsque nous avons implémenté la technologie dans ses campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Dans une autre solution pour Footasylum, nous avons obtenu un retour sur les dépenses publicitaires (ROAS) 10 fois supérieur à la moyenne de l’industrie sur l’ensemble de la campagne.

Avez-vous des conseils à donner aux scientifiques en herbe qui souhaitent travailler dans le commerce de détail?

L’une des choses apparemment unificatrices concernant les scientifiques des données est qu’ils sont généralement très curieux et très persistants. Il est important de favoriser cet état d’esprit et de continuer à apprendre. Ce champ peut se déplacer à un rythme aussi rapide et vous pouvez vous laisser distancer. Si vous essayez de favoriser certaines compétences de base en mathématiques et en statistiques, avec un peu d’informatique de côté, cela devrait faciliter la mise à jour. Il s’agit simplement de vouloir toujours en savoir plus, de continuer à grandir et de rester généralement engagé. Il y a tellement de nouvelles choses qui sortent de la science des données que cela peut parfois sembler écrasant, mais il suffit de faire avec. Ne t’inquiète pas trop!

