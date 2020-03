Une journée dans la vie de … Matt Connelly, PDG et fondateur d’ihateironing – Econsultancy

Matt Connelly est le PDG et fondateur d’ihateironing, un service de nettoyage à sec et de livraison de linge.

Il a parlé à Econsultancy de la façon dont il a fondé ihateironing afin de soutenir les petites entreprises, comment il passe une journée de travail typique, ses outils préférés pour le travail et les conseils qu’il donnerait à un nouveau spécialiste du marketing qui débute.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Matt Connelly: En tant que PDG de l’entreprise, je suis ultimement responsable de veiller à ce que l’entreprise soit saine et se développe rapidement.

Mon travail consiste à définir la stratégie et à m’assurer que nous avons une excellente équipe pour la mettre en œuvre. Au quotidien, il s’agit de soutenir l’équipe pour lui permettre de faire un excellent travail, d’apprécier ses rôles et de garder nos clients heureux.

Nous sommes toujours une entreprise relativement petite, je suis donc assez pratique. J’aime m’impliquer assez fortement dans la stratégie produit et j’anime personnellement une formation sur nos valeurs et notre éthique pour tous les nouveaux partenaires de nettoyage à sec afin de s’assurer qu’ils sont clairs sur ce qui est attendu dès le départ.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Matt Connelly: Je m’assois en haut et en bas. Le top en termes de définition de l’orientation stratégique, d’aide à l’établissement de la culture, des normes et de la responsabilité ultime.

Le fond parce que je crois que c’est mon travail de soutenir mon équipe pour réussir, de s’approprier leurs propres domaines d’activité plutôt que de donner des ordres à la baisse tout le temps.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Matt Connelly: Vous avez besoin d’une vision claire et être déterminé à en faire une réalité. La résilience, le courage et la détermination ne peuvent pas être sous-estimés en tant que qualités nécessaires au développement d’une entreprise.

Je pense également qu’il est important d’avoir une connaissance raisonnable de tous les domaines clés de l’entreprise. Je ne suis pas nécessairement un expert en marketing, technologie, opérations ou produit, mais j’en sais assez pour poser les bonnes questions et évaluer ce que les autres disent / font.

En fin de compte, vous devez vraiment avoir une clarté de pensée et être en mesure d’obtenir la majorité de vos décisions, en particulier les grandes, bien.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Matt Connelly: J’aime sortir et visiter au moins une fois par semaine quatre de nos 60 centres de nettoyage à sec partenaires. Pour le reste de la semaine, ma journée type ressemble à ceci.

6h50: Réveillez-vous, buvez un café, consultez vos e-mails et commencez à travailler. J’adore travailler à cette heure de la journée, où mon téléphone ne sonne pas et est rarement dérangé. C’est le moment idéal pour planifier ou effacer quelque chose d’important de la liste des choses à faire.

8h00: Faites une course de 5 km autour de Brockwell Park. C’est une partie très importante de ma routine et cela me met vraiment dans un état d’esprit positif pour le reste de la journée. Je vais ensuite prendre une douche et me préparer pour la journée.

9h00: Allez dans mon café préféré et commandez du porridge et du café. Si j’ai quelque chose sur lequel j’ai vraiment besoin de me concentrer (ou de «travailler en profondeur» pour utiliser le jargon de notre temps), je vais y rester jusqu’à ce qu’il soit fait.

10h30: J’entre dans le bureau. C’est agréable d’avoir fait des choses concrètes avant de rentrer, donc je suis heureux d’être interrompu et d’aider l’équipe à résoudre tout problème qu’elle rencontre tout au long de la journée. Je peux avoir 1 ou 2 réunions normalement et je rencontre habituellement tous mes subordonnés directs un vendredi.

18h30 – 19h00: Je quitte le bureau et rentre chez moi. Rien de bien excitant le soir. J’essaie de ne pas travailler mais je peux me connecter une demi-heure ici et là. Je suis habituellement au lit à 22h30.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Matt Connelly: J’aime toutes les personnes formidables avec lesquelles je travaille et je suis fier de les voir grandir et se développer. Il en va de même pour le succès de nos partenaires de nettoyage à sec, car nous avons contribué de manière significative à leur croissance, donc lorsque nous les aidons à franchir une étape personnelle, comme pouvoir acheter une nouvelle maison ou emmener leur famille dans une incroyable vacances, je sais que ce que nous faisons en vaut vraiment la peine.

Ce qui craint en tant qu’entrepreneur, c’est de gérer vos propres attentes lorsque vous cherchez toujours des choses à améliorer et de vous concentrer sur ce qui doit venir ensuite. Cela signifie que je ne suis jamais vraiment heureux ou satisfait, ce qui rend difficile de profiter de l’expérience. Mais cet objectif est ce qui nous a permis de bâtir une entreprise prospère et de fournir le meilleur service pour aider nos partenaires à se développer dans le processus.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Matt Connelly: Les taux de rétention et les cohortes sont essentiels pour nous. Nous voulons construire des relations à long terme avec nos clients. Une fois que quelqu’un nous utilise une fois, nous voulons que le service soit si bon qu’il revienne encore et encore.

Nous nous efforçons également de réduire notre empreinte carbone et de devenir plus respectueux de l’environnement cette année, ce qui passionne également nos partenaires.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Matt Connelly: Top cinq sans ordre particulier: chaussures de course, Macbook, partenaire de soutien, machine à café et humour.

Comment avez-vous fini par fonder ihateironing, et où pourriez-vous aller à partir d’ici?

Matt Connelly: Ihateironing a été fondé en 2014 et l’idée m’est venue lors d’une course autour de Brixton. Je travaillais à Old Street à l’époque, dans un rôle professionnel de soutien aux petites entreprises. Travailler de longues heures signifiait que j’avais du mal à trouver un moyen de nettoyer et de repasser mon linge pendant mes heures de travail. J’ai pris conscience que l’industrie du nettoyage à sec manquait une astuce pour vraiment pouvoir desservir un marché cible important.

Je savais que ces commerces de rue avaient du mal et je suis devenu convaincu qu’il y avait une meilleure façon de répondre aux besoins de quelqu’un comme moi. J’ai décidé de tester la demande dans ma région, ce qui a prouvé qu’il y avait du mérite dans l’idée. J’ai donc cherché des investissements pour développer la plateforme technologique et le mécanisme de livraison. Aujourd’hui, nous sommes opérationnels dans six villes du Royaume-Uni et récemment lancés aux États-Unis.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Matt Connelly: Il est difficile de penser à une campagne exceptionnelle à une époque où nous sommes tellement submergés de marques qui nous vendent. Je pense que des recommandations fiables sur une marque ou un service sont ce qui fait vraiment ressortir quelque chose, c’est quelque chose dont je prends note.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Matt Connelly: Cherchez des rôles où vous pouvez apprendre des gens autour de vous. Je pense également qu’il est important de faire l’expérience d’une réelle responsabilité dès le début de votre carrière.