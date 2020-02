Une journée dans la vie de … Michael Duke, directeur de l’insight et de l’analyse chez Good Growth – Econsultancy

Michael Duke est formé en sciences biologiques mais se retrouve désormais à la tête d’une approche scientifique du numérique chez Good Growth, un cabinet de conseil basé à Exeter.

Duke nous dit ce que son rôle exige, des outils et des compétences à précisément pourquoi, selon ses mots, les données ne peuvent pas être utiles en soi.

Alors passons une journée dans la vie de Michael Duke…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis directeur d’Insight & Analytics et je suis responsable de l’intégrité et de la précision de toutes les analyses et informations client que nous livrons à nos clients qui vont du canal 4 à Lidl et Waitrose à Boohoo. Je suis responsable du développement de nos produits de données et je pilote l’innovation analytique dans toute l’organisation.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je fais partie de l’équipe de direction et je relève du directeur général. Je dirige une équipe d’analystes qui construisent les connaissances de classe mondiale que nous offrons aux marques mondiales.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Une forte pensée scientifique, critique et, dans une certaine mesure, un état d’esprit très sceptique. La capacité de comprendre et d’interroger les données et d’identifier les biais internes et externes qui pourraient conduire à des conclusions erronées même si les données sont «correctes».

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Une journée de travail typique est répartie également entre:

Fourniture d’analyses et d’informations client plus détaillées pour soutenir l’ensemble de l’équipe Insight & Analytics;

Innovation de nouveaux processus analytiques pour faire progresser la connaissance client de classe mondiale produite par Good Growth, et

Construire de nouvelles stratégies pour l’innovation numérique en réponse à ces informations.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’adore le niveau de créativité que le rôle permet. Chaque projet présente des défis différents et je suis en mesure d’idéer de nouvelles solutions à des défis commerciaux uniques en réponse aux données et aux informations des clients. Ces solutions permettent le changement, même au sein des organisations numériques les plus complexes.

En présentant un aperçu d’une manière unique et rafraîchissante, je suis en mesure de mettre en lumière les opportunités manquées par certaines des marques les plus prospères du monde. J’aime impliquer les hauts dirigeants dans les solutions pour saisir l’opportunité à portée de main – souvent des millions de livres sterling pour l’organisation.

Le plus gros casse-tête que j’ai vécu est la quantité de maintenance back-end requise pour garantir que les processus de données sont à jour et conformes aux exigences de sécurité en constante évolution.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Mon objectif est de développer et de maintenir une proposition d’analyse et de perspicacité de pointe couvrant l’ensemble de l’écosystème numérique. Notre approche couvre tous les éléments, du référencement et du marketing numérique, en passant par l’efficacité sur site et les expériences des utilisateurs, à la conservation des e-mails et des post-conversions, et vise simultanément à aider les organisations à démanteler la structure cloisonnée du numérique et à travailler à la place vers un modèle opérationnel scientifique plus holistique. qui aligne la pensée et l’action.

Le plus grand défi de ce modèle est l’hypothèse qu’il existe un sous-ensemble d’indicateurs de performance clés «les plus utiles» pour mesurer le succès. En réalité, il n’y a pas de mesure unique pour le succès et même les mesures les plus évidentes, telles que les revenus, sont erronées – les revenus peuvent être augmentés en augmentant les dépenses de marketing, mais cela signifie-t-il réellement que vous réussissez mieux? On peut dire que le véritable KPI du succès est le profit. Une fois que tout est dit et fait, avons-nous plus d’argent en banque ou non (mais même cela a ses propres défauts et biais).

Plutôt que des mesures, le succès est mieux mesuré en construisant une solide compréhension des performances à l’aide d’une gamme de mesures. Cela permet aux entreprises de cesser de se soucier de la «performance» et de commencer à comprendre «l’efficacité».

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

C’est facile! Microsoft Excel – presque toujours négligé au profit d’autres solutions analytiques plus complexes (et souvent plus chères), mais aucun autre outil n’offre l’étendue des capacités analytiques et la facilité d’utilisation.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez Good Growth et où pouvez-vous aller à partir de maintenant?

Plutôt que de venir d’un milieu numérique ou d’analyse de données, j’ai plutôt commencé ma carrière en tant qu’hématologue vétérinaire et mon expérience est très ancrée dans les sciences biologiques. J’ai été amené à Good Growth pour aider à construire une approche scientifique pure du numérique, plutôt qu’une approche dirigée par le numérique qui est souvent là où les problèmes ont tendance à se poser.

Quelle publicité / expérience vous a impressionné récemment?

Je suis continuellement impressionné par Amazon. Bien que l’expérience utilisateur ne soit pas la plus élégante, la façon dont Amazon permet au client tout au long du voyage est vraiment à la pointe de l’industrie; peu d’autres entreprises placent le client aussi clairement au centre de l’expérience. De la facilité d’achat à la gestion des commandes et au suivi des livraisons sur plusieurs appareils (Web, application, etc.) combinés à la proposition de livraison, vidéo et musique d’Amazon Prime, Amazon parvient à fournir une vaste gamme de services au sein d’un écosystème unique et à connecter tout cela à un seul compte. La réalisation de cet objectif résulte du placement du client au cœur de chaque décision prise par l’organisation.

Quels conseils donneriez-vous à un professionnel du marketing / numérique débutant?

Le plus grand défi du numérique est la croyance (incorrecte) que les données seules sont utiles. Les données ne peuvent pas être utiles en soi:

Il peut ne pas indiquer ce que vous pensez qu’il fait – par exemple, savez-vous comment votre taux de conversion est calculé?

Cela pourrait être biaisé – qui a produit les données et a-t-il un programme à soutenir?

Cela pourrait avoir une portée limitée – quel est votre taux de rebond dimanche à 17 heures?

Et pire encore, il peut ne pas être fiable – pouvez-vous le reproduire? Si vous ne pouvez pas, ne l’utilisez pas!

La question que vous devez vous poser n’est pas quoi, mais pourquoi – les données sont simplement le moyen par lequel vous répondez pourquoi. C’est la principale différence entre les données et les informations. Les données vous disent quoi, la perspicacité vous dit pourquoi. Lorsque vous avez un aperçu de données solides, vous pouvez alors avoir un impact commercial – c’est mon travail.